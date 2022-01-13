Ekonomi 10 milyona yakın araç satarak dünyanın en çok satan otomobil üreticisi oldu
OTOMOTİV

10 milyona yakın araç satarak dünyanın en çok satan otomobil üreticisi oldu

Japon otomotiv devi Toyota, 2021'de küresel bazda 9,5 milyondan fazla araç satarak "dünyanın en çok satan otomobil üreticisi" unvanını muhafaza etti.

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Haber Merkezi AA
10 milyona yakın araç satarak dünyanın en çok satan otomobil üreticisi oldu
Foto/arşiv

Toyota Motor'dan yapılan açıklamaya göre, bünyesindeki mini araç üreticisi Daihatsu ve kamyonet üreticisi Hino dahil Toyota, Ocak-Kasım 2021'de küresel çapta 9,56 milyon araç satışı gerçekleştirdi.

Toyota'nın, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan fabrika kapanmaları ve yarı iletken çip tedarik sıkıntısından rakiplerine göre daha az etkilendiği belirtildi.

Japon firma, 11 aylık dönemde, küresel otomobil satışlarında en yakın rakibi Alman üretici Volkswagen'in tüm 2021 dönemi satışlarını geride bıraktı.

Alman firma 2021 küresel araç satışlarının, önceki yıla kıyasla yüzde 4,5 düşüşle 8,9 milyon olarak gerçekleştiğini duyurmuştu.

Böylelikle Toyota, 2020 küresel satışlarıyla elde ettiği birinciliği 2021'de de korumuş oldu.

Sıfır otoda ÖTV düzenlemesi: Hangi araçta ne kadar indirim bekleniyor?
FOTOĞRAF 24
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Motor 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi.
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ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller yüzde 45’lik vergi oranı diliminde yer alacak. 120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50’lik vergi diliminde değerlendirilecek.
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ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran yüzde 60 olarak belirlendi. 175 bin lira ile 200 bin aralığında olan araçlar da yüzde 70 vergi oranı içinde yer alacak.
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ÖTV matrahı 200 bin lira üstü için vergi oranı da yüzde 80 oldu. Motor hacmi 1600 silindiri geçen, 2000 silindiri geçmeyen otomobillerde ise ÖTV matrahı 130 bin TL’yi aşmayanlar yüzde 45 vergi diliminde olacak.
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ÖTV matrahı 130 bin TL’yi aşıp, 210 bin TL’yi aşmayanlar ise yüzde 50’lik vergi diliminde yer alacak. Matrahı 210 bini aşan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanacak.
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Peki yeni ÖTV düzenlemesinden sonra hangi modelde ne kadar indirim bekleniyor? İşte ÖTV düzenlemesi sonrası olası indirimler..
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Toyota Corolla 1.5 Vision Mevcut fiyat: 404.250
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Olası yeni fiyat: 381.903
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Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S - Mevcut fiyat: 421.750
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Olası yeni fiyat: 398.431
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Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 Urban - <br>Mevcut fiyat: 418.500
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Olası yeni fiyat: 395.361
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Fiat Egea Cross 1.0 Firefly<br>- Mevcut fiyat: 378.400
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Olası yeni fiyat: 357.489<br>
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Renault Clio Joy 1.0 Tce ECO - Mevcut fiyat: 349.000
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Olası yeni fiyat: 310.444
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Renault Clio Touch 1.0 Tce X-Tronic - Mevcut fiyat: 375.000
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Olası yeni fiyat: 354.278
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Hyundai İ20 1.4 MPI Jump Otomatik - Mevcut fiyat: 326.918
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Olası yeni fiyat: 290.816
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Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump Manuel - Mevcut fiyat: 332.142
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Olası yeni fiyat: 295.460
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Hyundai İ20 1.4 MPI Jump Otomatik -<br>Mevcut fiyat: 326.918
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Olası yeni fiyat: 290.816
Sıfır otoda ÖTV düzenlemesi: Hangi araçta ne kadar indirim bekleniyor?
Otomobil alımında uygulanacak matrah limitlerinin değiştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. ÖTV düzenlemesi sonrası gözler otomobil fiyatlarına çevrildi. Peki yeni ÖTV düzenlemesinden sonra hangi modelde ne kadar indirim bekleniyor? İşte ÖTV düzenlemesi ile ortaya çıkan olası indirimler..


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