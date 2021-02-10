10 Şubat altın fiyatları: Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor?
Altın fiyatlarında şaşırtan hareketlilik
Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları gelişmeleri büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin milyonların takip ettiği konular arasındaki yerini alıyor. Uzmanlara göre, aşı haberlerindeki olumlu gelişmelerle beraber bu düşüş halini sürdürecek olan altının saniye saniye ne kadar olduğu merak ediliyor. Son ayların en düşük seviyelerinde seyreden altın fiyatları bugün hafif yükselişe geçti. Peki 10 Şubat 2021 Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?
Serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri binlerce kişinin gündemindeki yerini almaya devam ediyor. 2020 yılında bir dönem rekor fiyatlara ulaşan sarı metalin ardından koronavirüs salgınında yaşanan olumlu gelişmeler sonrası düşüşe geçtiği gözlemlenmişti. Milyonlarca kişi yatırımlarını yönlendirmek üzere canlı ve güncel rakamların takibini yapıyor. Peki, 10 Şubat bugün altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları…