10 Şubat altın fiyatları: Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? Altın fiyatlarında şaşırtan hareketlilik Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları gelişmeleri büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin milyonların takip ettiği konular arasındaki yerini alıyor. Uzmanlara göre, aşı haberlerindeki olumlu gelişmelerle beraber bu düşüş halini sürdürecek olan altının saniye saniye ne kadar olduğu merak ediliyor. Son ayların en düşük seviyelerinde seyreden altın fiyatları bugün hafif yükselişe geçti. Peki 10 Şubat 2021 Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

Haber Merkezi 10 Şubat 2021, 08:57 Son Güncelleme: 10 Şubat 2021, 09:09 Yeni Şafak