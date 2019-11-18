Ekonomi 10 Türkten altısı elektrikli istiyor
OTOMOTİV

10 Türk’ten altısı elektrikli istiyor

Türkiye elektrikli araçlara ilgili en olumlu yaklaşımı gösteren ilk 3 ülke arasında yer aldı. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde elektrikli bir araç olacağını en çok belirten ülke Türkiye oldu. Yüzde 57 bu soruya ‘kesinlikle evet’ cevabını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

LeasePlan’ın 16 farklı ülkeden 4 binin üzerinde kişiyle yaptırdığı araştırmaya katılanların yüzde 61’i sıfır emisyonlu elektrikli araçların kullanımını tercih edeceklerini belirtti.

TÜRKİYE SON ÜÇ YILDA ZİRVEDE

  • Türkiye araştırmada elektrikli araçlara ilgili en olumlu yaklaşımı gösteren ilk 3 ülke arasında yer aldı. Portekizli katılımcıların yüzde 87’si elektrikli araçlara karşı olumlu tutum sergilerken, Türkiye’deki katılımcıların yüzde 84’ü elektrikli araçlara olumlu baktığını ifade etti.

100 KİŞİDEN 57’Sİ ELEKTRİKLİ İSTEDİ

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bir araç alacağı takdirde bu aracın elektrikli bir araç olacağını en çok belirten ülke Türkiye oldu. Türkiye’deki katılımcıların yüzde 57’si bu soruya “kesinlikle evet” cevabını verirken, yüzde 35’i nötr kaldı, yüzde 8’i ise “kesinlikle hayır” cevabını verdi.

Türkiye’deki katılımcıların yüzde 72’si düşük kullanım maliyetleri nedeniyle elektrikli araçları öncelikli olarak tercih edeceğini vurguladı. Türklerin yüzde 54’ü yetersiz şarjı almamada neden olarak gösterdi.

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