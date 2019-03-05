Ekonomi 100 milyon turisti ağırlamak mümkün
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı ne kadar? 100 milyon turisti ağırlamak mümkün

100 milyon turisti ağırlamak mümkün

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmin ülke geneline yayılması halinde 100 milyon turist ağırlamanın mümkün olduğunu belirterek, "Hala birçok kültürel varlığımızı görücüye çıkarmadık. Türkiye'nin turizm ağırlığını taşıyan şehirler, İstanbul başta olmak üzere Antalya, Muğla ve İzmir. Diğer illeri de en kısa sürede hak ettiği seviyeye getirmek durumundayız" dedi.

Haber Merkezi AA
2019'da Türkiye'ye 50 milyon yabancı turistin gelmesi bekleniyor.
2019'da Türkiye'ye 50 milyon yabancı turistin gelmesi bekleniyor.

Bağlıkaya yaptığı açıklamada, turizmin dünya çapında yüzde 6 büyüdüğünü ifade etti. Sektörün ülke ekonomisi için önemine dikkati çeken Bağlıkaya, Türkiye'nin konumunun turist çekme noktasında avantajlı olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin yabancı turist potansiyelini değerlendiren Bağlıkaya, şunları söyledi:

"Ülkemize rekor turist geliyor. Yabancı turist sayısına baktığımızda 46 milyona yakın bir ziyaretçi var. Yabancı turist belirli illere gidiyor. Tatil turizmine dayanan illerimizdeki girişler çok yüksek diğer illere göre. Bu da kültür turizmi, doğa turizmi ve diğer alternatif turizmle ilgili gelişmişliğimizde bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Konya, Kayseri, Gaziantep gibi bölgelerde kültürel varlıklarımızı tanıtıp kültürel bir atak yapmak durumundayız. Türkiye'nin 100 milyon turiste ulaşması, turisti diğer yerlere yaydığımız zaman mümkün. Hala birçok kültürel varlığımızı görücüye çıkarmadık. Türkiye'nin turizm ağırlığını taşıyan şehirler, İstanbul başta olmak üzere Antalya, Muğla ve İzmir. Bu iller turistin çok önemli bir bölümünü alıyor. Diğer illeri de en kısa sürede hak ettiği seviyeye getirmek durumundayız."

Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, güven ve huzur ortamı devam ettiği sürece turizmin büyüyeceğini belirtti.

Uçuş mesafesinin 3-4 saat olduğu yerlerden yoğun turist geldiğini anlatan Bağlıkaya, "2019 yılı hedefimiz 50 milyon yabancı turist, 40 milyar dolar civarında bir resmi açıklama var. Ben bu rakamların tutacağını düşünüyorum. İnşallah 2019 yeni rekorların kırıldığı bir dönem olacak." dedi.

REKLAM

Bağlıkaya, Türkiye'nin en fazla Rus turist ağırladığını, ardından Almanya, İngiltere Ukrayna ve Orta Avrupa ülkelerinin geldiğini bildirdi.

"KAÇAK TURLARLA MÜCADELE EDİLMELİ"

Kaçak organizasyonlarla ilgili faaliyetlerin turizmin en önemli sorunlarından biri olduğunu dile getiren Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Kaçakla mücadelede çok önemli bir vergi kaybından bahsediyoruz. Bunun dışında toplumsal olarak çok ciddi bir tehlike var. Uludağ'da bir kaza yaşandı tamamen kaçak bir faaliyet. Bununla ilgili kimi sorumlu tutacağımız belli değil. O turu yapan kişi sorumlu. Bu turu otelinde yatıran otelci sorumlu değil mi? Turun resmi bir seyahat acentesiyle gelip gelmediğini kontrol etmeden, odasını parayı basana veren otelci sorumlu değil mi? Bayramlar yaklaşıyor, geçen bayramda çok ciddi ölümlü kazalar yaşadık. Bakın şimdi yavrularımız hastanede. Bunlar okul talebeleri. Çok ciddi bir sıkıntımız var yeni yasamızla bu sorunlar çözülecek. Kamunun da bu konuda daha fazla duyarlı olmasını bekliyoruz."

Gümrük Birliği 24 yaşında
EKONOMİ
Gümrük Birliği 24 yaşında

Dünyanın ilk gitar şeklindeki oteli 2019’da kapılarını açıyor
EKONOMİ
Dünyanın ilk gitar şeklindeki oteli 2019’da kapılarını açıyor
Yeni Arap Baharı yolda

Yeni Arap Baharı yolda

​ABD'li gazete Washington Post'ta dikkati çeken makale.
Trump kendisiyle çelişiyor

Trump kendisiyle çelişiyor

​Bakan Pekcan'dan ABD'nin Türkiye kararına tepki.
Yaya geçitlerine yeni düzenleme

Yaya geçitlerine yeni düzenleme

​Yayaya yol vermem, basar geçerim dönemi bitecek.
Okula başlamayaşı değişiyor

Okula başlamayaşı değişiyor

Bakan Selçuk: Yeni düzenleme üzerine çalışıyoruz.
İmamoğlundan Albayraka ziyaret

İmamoğlundan Albayraka ziyaret

İmamoğlu, Albayrak Medya Grubu'na nezaket ziyaretinde bulundu.
Yunanistanla ilişkiler düzelmeli

Yunanistanla ilişkiler düzelmeli

​Savunma Bakanı Akar'dan önemli açıklamalar.
3 ayda3üncü otelini sattı

3 ayda3üncü otelini sattı

​Alman turizm devine satışına onay çıktı.
100 dolara satışta

100 dolara satışta

​Çin'in yeni akıllı telefonu bütçe dostu olacak.

Anında karşılık verdik

Anında karşılık verdik

​MSB: Teröristler Tel Rıfat'ta taciz ateşi açtı.
Göreve hazırım

Göreve hazırım

G.Saray'ın eski futbolcusu TFF Başkanlığına talip.
Nefes kesti

Nefes kesti

​Türkiye'nin en büyük deniz tatbikatı devam ediyor.
Teröristi yakalat ödülü kap

Teröristi yakalat ödülü kap

​Teröristlerin öldürülmesine ya da yakalanmasına yardım eden vatandaşlar ödüllendiriliyor.
Türkiyeyi çıkartmak istiyor

Türkiyeyi çıkartmak istiyor

​Trump mektup gönderdi: Türkiye'nin gelişmiş ekonomisi var.
İstinat duvarı çöktü altından tarih çıktı

İstinat duvarı çöktü altından tarih çıktı

​Mardin'de tarihi mescidin kalıntıları bulundu.
Solucan gübresi için memurluğu bıraktı

Solucan gübresi için memurluğu bıraktı

​Her şeyi geride bırakıp girişimciliğe başladı.
Gelince ilk ben yapacağım

Gelince ilk ben yapacağım

Çavuşoğlu'ndan Avusturya'ya 'Bozkurt' tepkisi: Bizim sembollerimizi kimse yasaklayamaz.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.