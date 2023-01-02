Ekonomi 1000 üründe fiyatları sabitledi Şok Marketten kampanya
TÜRKİYE EKONOMİSİ

1000 üründe fiyatları sabitledi: Şok Market'ten kampanya

Şok Marketler, ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatları sabitlediğini duyurdu. ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, “Müşterilerimize hoş bir sürpriz yaptık. Belirlenen 1000 ürünün maliyetleri artsa da fiyatları ay sonuna kadar sabit kalacak” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
1000 üründe fiyatları sabitledi: Şok Marketten kampanya
​Şok Marketler, ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatları sabitlediğini duyurdu.

ŞOK Marketler, ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitlediğini açıkladı. Pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1000 üründe fiyatlar ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak.

VATANDAŞA DESTEK

ŞOK Fiyat Sabitleme Kampanyası hakkında değerlendirmede bulunan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel “Küresel dalgalanmaların da etkisiyle hem üreticiler hem perakendeciler hem de tüketiciler açısından, maliyetlerin ve dolayısıyla fiyatların yükseldiği zorlu bir yıl geride kaldı. Biz de ŞOK Marketler olarak ülkemizin ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkı vermek üzere ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık” diye konuştu. Demirel, kararı söyle özetledi:

Uğur Demirel
Uğur Demirel

BİRLİKTEN BEREKETE ANLAYIŞI

“Yani belirlenen 1.000 ürünün maliyetleri artsa da fiyatları ay sonuna kadar sabit kalacak. Şimdiye kadar ‘Birlikten Berekete’ yaklaşımı ile ülkemizin, üreticilerimizin ve müşterilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Kampanya bunun en güzel örneğidir.”

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