Ekonomi Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatları düşmeye devam ediyor

Altın fiyatları son dönemde bir süredir devam ettiği durgun grafiğini bozmuş ve düşüşe geçmişti. Yakın dönemde fiyatlardaki düşüş sonrası yatırım yapmak isteyenlerin ilgisini çeken altın, serbest piyasalarda hareketliliğini sürdürüyor. Alış veya satış yapacak olanlar, "11 Ağustos gram, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte altın fiyatlarında son rakamlar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
11 Ağustos altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın kaç lira çeyrek altın kaç TLden alınıp satılıyor?
Altın fiyatları merak ediliyor.

Kapalıçarşı’dan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri yakından takip edilirken sarı metalin grafiğindeki beklenmedik düşüş hareketi yatırımcıları harekete geçirdi. Milyonlarca kişinin şimdilerde aklında “Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi, yükselecek mi?” soruları yer alıyor. Peki, 11 Ağustos 2021 Bugün cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 479,54

SATIŞ(TL) 479,64

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 781,00

SATIŞ(TL) 795,00

Altın fiyatları dibi gördü
EKONOMİ
Altın fiyatları dibi gördü

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.564,00

SATIŞ(TL) 1.590,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.116,00

SATIŞ(TL) 3.168,00

Altına yatırım yapanlar dikkat: Fiyatlardaki düşüşle ilgili uzman isimden önemli açıklama geldi
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ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından altında yaşanan düşüş sonrasında altın yatırımcıları tedirgin olurken Nevşehir’de hizmet veren Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, değer kaybının telafi olacağını söyledi.
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Uzer, Altın dün ABD’de açılan tarım dışı istihdam verilerinden sonra bir miktar geri çekilme yaşadı. Bu geri çekilmelerin az da olsa biraz daha devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak onstaki düşüşü dolardaki yükseliş süspansiyon ettiği için genel bazda altında çok ciddi kayıpların yaşanacağını düşünmüyoruz...
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Ancak altının kısa bir süre de olsa 480 ila 490 arasına çekileceğini tahmin ediyoruz. Bugün altında güncel fiyatımız 493 lira civarında. Hafta başında belki 3 ila 5 lira arasında bir değer kaybı yaşayabilir. Ama bu değer kaybını tekrar telafi edeceğini düşünüyorum.
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“Altın yatırımcıları tedirgin olmasın” <br><br> Uzer Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, orta ve uzun vadede altını yatırım aracı olarak görenlerin tedirgin olmalarını gerektiren bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.
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Uzer, “Bence altın yatırımcılarının tedirgin olmalarına gerek yok. Altın her zaman dediğimiz gibi orta ve uzun vadeli yatırım aracıdır...
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Yatırımcılarımız sabrettiği sürece ve yatırımlarını orta ve uzun vade düşündükleri sürece altından hiçbir şekilde tedirgin olacakları bir durum yok” diye konuştu.
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Altına yatırım yapanlar dikkat: Fiyatlardaki düşüşle ilgili uzman isimden önemli açıklama geldi
Altın fiyatları, ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında bir ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından uzmanlar altın yatırımcılarının tedirgin olacağı bir durumun olmayacağını söyledi.


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