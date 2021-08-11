Altın fiyatları düşmeye devam ediyor

Altın fiyatları son dönemde bir süredir devam ettiği durgun grafiğini bozmuş ve düşüşe geçmişti. Yakın dönemde fiyatlardaki düşüş sonrası yatırım yapmak isteyenlerin ilgisini çeken altın, serbest piyasalarda hareketliliğini sürdürüyor. Alış veya satış yapacak olanlar, "11 Ağustos gram, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte altın fiyatlarında son rakamlar...
Kapalıçarşı’dan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri yakından takip edilirken sarı metalin grafiğindeki beklenmedik düşüş hareketi yatırımcıları harekete geçirdi. Milyonlarca kişinin şimdilerde aklında “Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi, yükselecek mi?” soruları yer alıyor. Peki, 11 Ağustos 2021 Bugün cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…