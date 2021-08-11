Altın fiyatları düşmeye devam ediyor Altın fiyatları son dönemde bir süredir devam ettiği durgun grafiğini bozmuş ve düşüşe geçmişti. Yakın dönemde fiyatlardaki düşüş sonrası yatırım yapmak isteyenlerin ilgisini çeken altın, serbest piyasalarda hareketliliğini sürdürüyor. Alış veya satış yapacak olanlar, "11 Ağustos gram, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte altın fiyatlarında son rakamlar...

Haber Merkezi 11 Ağustos 2021, 08:03 Son Güncelleme: 11 Ağustos 2021, 08:16 Yeni Şafak