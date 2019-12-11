Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı En çok kazandıran sektör turizm oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

11 Aralık 2019'da Borsa İstanbul günü kaç puanla kapattı?

Borsa günü düşüşle tamamladı: En çok kazandıran sektör turizm oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kaybıyla 107.921,68 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,19 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,71 ile spor oldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 89,77 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,45 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,19 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,71 ile spor oldu.

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

Fed'in bugün faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

  • Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

ECB'nin faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 150 baz puan indirim bekliyor.

Ekonomistlerin indirim tahminleri en düşük 100, en yüksek 225 baz puan arasında yer aldı.

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