11 Şubat altın fiyatları: Gram altın ne kadar çeyrek altın fiyatı kaç TL? Altın fiyatlarında düşüş Yatırımcılar altın fiyatlarındaki son durumu araştırırken 11 Şubat altın fiyatlarında günün başlangıç rakamları belli oldu. Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları son dakika bilgisine göre; bugün anlık olarak bir düşüş eğilimi söz konusu. Haftaya düşüş ile başlayan altın fiyatları bugün de aynı oranda seyrederken alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. İşte yeni günde gram altın ve çeyrek altında son rakamlar..

Haber Merkezi 11 Şubat 2021, 08:48 Son Güncelleme: 11 Şubat 2021, 08:54 Yeni Şafak