Ekonomi 12 e-ticaret sitesine güven damgaları verilecek e-ticarette daha güvenli alışveriş dönemi başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

12 e-ticaret sitesine güven damgaları verilecek: e-ticarette 'daha güvenli alışveriş' dönemi başlıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de güven damgası almaya hak kazanan ilk 12 e-ticaret sitesine güven damgalarını vereceklerini, böylelikle e-ticaret sektöründe daha güvenli alışveriş dönemini başlatmış olacaklarını bildirdi. Hisarcıklıoğlu "Türkiye’nin e-ticaret büyüklüğünde, gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı kapatması için, yenilikçi uygulamalara ihtiyaç var. İşte güven damgası buna güzel bir örnek. İnternetten alışveriş yapmaya çekinen tüketicilerdeki güven eksikliğini azaltacak bir uygulama" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
e-ticarette 'daha güvenli alışveriş' dönemi başlıyor.
e-ticarette 'daha güvenli alışveriş' dönemi başlıyor.

Ticaret Bakanlığında, Bakan Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Elektronik Ticarette Güven Damgası Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Hisarcıklıoğlu, e-ticaret sektörüne yönelik değerlendirmede bulundu.

  • Türkiye’de güven damgası almaya hak kazanan ilk 12 e-ticaret sitesine bugün güven damgalarını vereceklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, böylelikle sektörde daha güvenli alışveriş dönemini başlatmış olacaklarını vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanlığının ticareti kolaylaştırmak üzere çok sayıda yeniliğe imza attığına dikkati çekerek, e-ticareti kayıt altına alacak "Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi"nin kurulduğunu, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu çıkarıldığını ve Taşınır Rehin Sicil Sistemi'nin (TARES) kurulduğunu belirtti.

Ticaret sicili müdürlüklerinin, şirket kuruluşlarında tek temas noktası haline getirildiğini, kare kodlu çek uygulamasının devreye alındığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, Hal Kayıt Sistemi (HKS) Mobil Uygulaması başlatıldığını, lisanslı depoculuk sisteminin hayata geçtiğini, Ürün İhtisas Borsası kurulduğunu anımsattı.

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Güven damgası uygulamasının da e-ticareti kolaylaştırmak için atılan bir adım olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Bakanlığımızın Türkiye’deki tek güven damgası sağlayıcı olarak Birliğimize güvendiği için de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Hisarcıklıoğlu, dijitalleşmenin artık hayatın her alanında var olduğuna işaret ederek, e-ticaretin de bu dijital devrimin en önemli itici güçlerinden biri olduğunu, milyarlarca tüketicinin ve milyonlarca işletmenin hayatını değiştiren bir yenilik olduğunu dile getirdi.

E-ticaretin, tüketicileri yeni ürünlere, satıcılarıysa yeni müşterilere ulaştırdığını aktaran Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

  • "Tüketiciler çok sayıda ürüne kolayca ulaşabiliyor. e-ticaret büyüdükçe işletmelerin cirosu, tüketicilerin refahı artıyor. Yani tüketici de üretici de kazanıyor. Ama Türkiye, e-ticarette henüz yolun başında. 2019 yılında ülkemizdeki insanların sadece yüzde 34’ü internetten ürün ya da hizmet satın almış. AB ülkelerinde bu oran yüzde 70’in üzerinde. Toplam perakende içinde e-ticaretin payı Türkiye’de yüzde 5,3. AB’deyse bu oran ortalama yüzde 9'un üzerinde ve hızla artmaya devam ediyor. Türkiye’nin e-ticaret büyüklüğünde, gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı kapatması için, yenilikçi uygulamalara ihtiyaç var. İşte güven damgası e-ticaret sitelerine güvenmesi için güzel bir örnek. İnternetten alışveriş yapmaya çekinen tüketicilerdeki güven eksikliğini azaltacak bir uygulama. Gazetelerde e-ticaretle ilgili olumsuz haberlere devamlı rastlıyoruz. Bu olumsuz haberler hep insanların aklında kalıyor. e-ticaret yapmak isteyenleri caydırabiliyor. İşte güven damgası uygulamasıyla bunu değiştirmeyi amaçlıyoruz."

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"Herkes bu damgayı kullanamayacak"

Hisarcıklıoğlu, güven damgası olan e-ticaret sitelerinin farkını da açıklayarak, "Damganın varlığı, sitenin TOBB denetiminden geçtiğini gösterir. Biz bu kapsamda, e-ticaret sitesinin Ticaret Bakanlığımızın tebliğinde yayınladığı şartları taşıyıp taşımadığını kontrol ediyoruz. İki temel unsura odaklanıyoruz. Birincisi, 'Sitenin teknik altyapısı, asgari güvenlik şartlarını taşıyor mu?', ikincisi, 'Sitenin iş süreçleri tebliğde sıralanan kanunlara uygun mu tasarlanmış?' Her iki sorunun cevabı 'evet' ise güven damgasını tahsis ediyoruz. Sitedeki damganın gerçek olup olmadığını merkezden kontrol ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüketici damgasının üzerine gidip tıkladığında güven damgasının web sitesindeki doğrulama sayfasına yönleneceğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, bu sayede isteyen herkesin bu damgayı kullanmasının da önüne geçeceklerini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, bu damganın varlığının TOBB’un e-ticaret sitesine garantör ya da kefil olduğu anlamına gelmediğini, taraflar arasında bir uzlaşmazlık olursa, çözüm mercinin tüketici hakem heyetleri ya da mahkemeler olduğunu vurgulayarak, "TOBB’un görevi, güven damgası olan sitelerle ilgili şikayetleri muhatabına ulaştırmak. Oluşturduğumuz şikayet sistemi, bakanlığımıza da açık. Tüketiciler, güven damgası olan e-ticaret sitelerinden daha güvenli alışveriş yapabilirler. Karşılaştıkları sorunların muhatabına ulaştığından ve kişisel verilerinin uluslararası güvenlik standartlarında korunduğundan emin olabilirler. " dedi.

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e-ticarette güven damgası alan şirketlere de işaret eden Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"ePttAVM, ülkemizin milli kargo şirketinin e-ticaret girişimi. PTT’nin dijital dönüşümünün amiral gemisi. Farmasi, 1950’de kurulan ve dijital dönüşümü gerçekleştirebilmiş bir ilaç ve kozmetik firması. Gittigidiyor.com, Türkiye’de kurulan, daha sonra dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan eBay tarafından satın alınan bir girişim. Pegasus Havayolları, Türkiye’nin önde gelen, ezber bozan havayolu şirketlerinden. Sahibinden.com, 40 milyondan fazla ziyaretçisi olan Türkiye’nin en büyük ilan sitesi kurduğu pazar yerine güven damgası alıyor. Modanisa, Financial Times’ın Orta Doğu’nun en başarılı 25 startup’ı arasına giren bir girişim. Sigortam.net, sigortacılığı dijitalleştiren öncü bir şirket. Beko ve Arçelik, ülkemizin gururu beyaz eşya üreticileri. Kurdukları e-ticaret sistemi üzerinden bayilerine satış yaptırıyor, bayilik sistemini güçlendiriyorlar. Migros Sanal Market, internet üzerinden hızlı tüketim malları satmaya 1997 yılında başlamış bir ulusal zincirimiz. Sarar, bayrağımızı yurt dışında da dalgalandıran önemli markalarımızdan biri. Sefamerve, 70 ülkeye yılda 7,5 milyon ürün satan bir giyim perakendecisi. Kendilerini tebrik ediyor ve başarıların devamını diliyorum."

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