Ekonomi 12 mango ağacı 45 bin lira kazandırdı "Bu mango altın yumurtlayan bir meyve"
TÜRKİYE EKONOMİSİ

12 mango ağacı 45 bin lira kazandırdı: "Bu mango altın yumurtlayan bir meyve"

12 mango ağacı 45 bin lira kazandırdı: "Bu mango altın yumurtlayan bir meyve"

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 7 yıl önce muz bahçesi içerisine deneme amaçlı mango fidanı dikimi yapan Hamdi Tekin, bu yıl hasadını yaptığı 12 ağaçtan 2 bin mango meyve elde edip, 45 bin lira gelir sağladı. Tekin, "Bu mango altın yumurtlayan bir meyve. Bunun değerini çiftçiler olarak bilelim" dedi.

Haber Merkezi DHA
Mangoları, kilosu 40 liradan toptan satan Hamdi Tekin, 12 mango ağacından yaklaşık 45 bin lira gelir elde etti.
Mangoları, kilosu 40 liradan toptan satan Hamdi Tekin, 12 mango ağacından yaklaşık 45 bin lira gelir elde etti.

Gazipaşa merkeze yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Zeytinada Mahallesi'nde 10 dekar açık alanda muz üreticiliği yapan Hamdi Tekin, 7 yıl önce muz bahçesinin içerisine 12 mango fidanı dikti. 3 yıl içerisinde mango hasadına başlayan Tekin, ilk yıllarda 30 meyve elde etti. Hamdi Tekin'in ağaçları büyüdükçe verdiği meyve sayısı da arttı.

Tekin, bu yıl 12 mango ağacından, 500 gram ile 1 kilo 650 gram arası değişen ağırlıkta 2 bin meyve hasadı yaptı. Mangoları, kilosu 40 liradan toptan satan Hamdi Tekin, 12 mango ağacından yaklaşık 45 bin lira gelir elde etti.

DHA
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 7 yıl önce muz bahçesi içerisine deneme amaçlı mango fidanı dikimi yapan Hamdi Tekin, bu yıl hasadını yaptığı 12 ağaçtan 2 bin mango meyve elde edip, 45 bin lira gelir sağladı.

"Çok güzel bir gelir kaynağı"

Muz ve mango üreticisi Hamdi Tekin, "Muz üreticisiyim. 10 dekar muz bahçem var. Ek gelir kaynağı olarak 7 yıl önce mango üretimine geçtik. Ağaç, Akdeniz Bölgesi'ni sevdi. İklimini tutturduk. Ben çiftçi arkadaşlara bu meyveyi ekmesini tavsiye ediyorum. Çok güzel bir gelir kaynağı. Yöremizde gelecek nesle bırakacağımız bir miras. Muz bahçemde muzların arasına ektim. Mango, fidanken dolu ve rüzgardan etkilenmeyeceğini düşünerek ektim. Ağaç geliştikçe, muzu iptal edebiliriz. Çünkü aradığımızı bulduk. Gelir kaynağı olarak yüksek bir potansiyeli var. Üreticilerin dikmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

DHA
Hamdi Tekin, 'Bu mango altın yumurtlayan bir meyve. Bunun değerini çiftçiler olarak bilelim' dedi.

"12 ağaçtan toplam 45 bin lira kazandım"

Mangonun kilo fiyatının muzdan katbekat fazla olduğunu vurgulayan Hamdi Tekin, "Muzun kilosu 4 lira, mangonun kilosu 40 lira. Arada büyük fark var. Bunu değerlendirmemiz lazım. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan özellikle destek bekliyoruz. Çiftçiler için, mangonun çoğalması için. Bir ağaçtan 4 bin lira para kazandım. 12 ağaçtan toplam 45 bin lira kazandım. Bu yıl geçtikçe artış daha yüksek seviyelere varıyor. Yıl seçmiyor. Her yıl ağaç geliştikçe meyve sayısı da çoğalıyor. Bu mango altın yumurtlayan bir ağaç. Bunun değerini bilelim çiftçiler olarak. Bu ağaçlarımızdan hasat zamanı 2 bin mango meyvesi aldım. Kilosunu 40 liradan sattım. 45 bin lira gelir elde ettik. Çok güzel bir gelir kaynağı. Mango ağaçları 10 yaşına geldiği zaman 90 bin lira ile 100 bin lira arasında bir gelir bekliyorum. Ağaçlarımda 500 gramla 1 kilo 650 gram arasında meyvelerim oldu. Ben üretici olarak kilosunu 40 liradan sattım tezgahta tanesi 50 liradan satıldı" diye konuştu.

Diğer yandan, Gazipaşa'da 25 bin dekar arazide başta muz, avokado, ejder meyvesi ve mango gibi 30'a yakın tropikal meyve üretimi yapılıyor.

4 fidanla başladı, şimdi tonlarca pepino meyvesi üretiyor
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Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde televizyon üretilen fabrikada 10 yıl işçi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası İsmail Eroğlu, 2017 yılında, şeker hastası amcasının sağlığına nelerin iyi gelebileceğini öğrenmek için internetten araştırma yaptı.
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Kavuna benzer aroması olan pepino meyvesinin bu hastalığa iyi geldiğini öğrenen Eroğlu, 2 yıl önce 4 fidan edindi. Eroğlu, evinin bahçesinde, saksında yetiştirdiği bu fidanlardan elde ettiği pepino meyvelerini amcasının oğluna yedirdi.
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Çevresinden gelen talepler üzerine İsmail Eroğlu, pepino meyvesini üretme kararı aldı. Ana vatanı Güney Amerika olan meyvenin yetişme iklimine göre Eroğlu, Hacırahmanlı Mahallesi'nde kapalı sera kurdu. Eroğlu, işi büyütünce çalıştığı televizyon fabrikasından ayrıldı.
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Yurt içi ile dışından gelen siparişler üzerine alanını büyüten Eroğlu, şimdi 4 dönümlük serasında, yılda 40 ton pepino üretimi yapıyor. Bu yıl 15 Eylül itibarıyla pepino meyvesinin hasadına başladığını belirten Eroğlu, 5 Ekim'e kadar da süreceğini söyledi.
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'FAYDASINI ÖĞRENEN ARIYOR': Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da siparişler aldığını anlatan İsmail Eroğlu, pepinonun kilosunu 10- 15 liradan sattığını belirterek, Pepino kavunu olarak da bilinen pepino meyvesini, biz alternatif ürün olarak üretmeye başladık. 6 ayda bir hasat ediyoruz ve şu an da 6'ncı aydayız. Sararmış olanlar, ermiş pepinodur. Pepinoyu Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Birçok hastalığa iyi geldiği için birçok şehirden arıyorlar. Aracılar vasıtasıyla Makedonya, Ürdün ve İsviçre'ye kadar gönderiyoruz..
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Faydasını bilen ve öğrenen insanlar bizi arıyor. Pepino bilindiği gibi Güney Amerika'nın Peru ülkesinden gelmekte. Fakat burada üretim yoğun değil. Biz daha çok üretmeye çalışıyoruz. Çünkü bu Türkiye'de rahatlıkla yetişen bir bitki. Ayrıca birçok hastalığa faydalı olduğu için üretimini artırmak bizler için büyük avantaj sağlayacaktır. 4 dönümlük seradan yolda toplam 40 ton ürün almaktayız. Kilosunu ise 10 ile 15 lira arasında satıyoruz diye konuştu.
4 fidanla başladı, şimdi tonlarca pepino meyvesi üretiyor
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan İsmail Eroğlu (40), amcasının şeker hastalığına iyi gelmesi için 2 yıl önce 4 fidan ile başladığı pepino meyvesi üretiminde, 4 dönümlük seraya ulaştı. Yılda 40 ton mahsul alan Eroğlu, ürettiği pepinoları aracılarla Makedonya, Ürdün ve İsviçre başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor.

Bu meyvenin adını bilen yok
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Eskişehir’in Beylikova ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Necmettin Bor, 10 yıl önce bahçesine bir meyve fidanı dikti. Yıllar içinde büyüyen ağaçta, yaklaşık 1 kiloluk meyveler büyümeye başladı. Meyvenin elma, armut ve ayvaya benzeyen bir tadının olduğunu söyleyen Bor, ismini ise bilemediklerini ifade etti.
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Meyvenin inceleme için birçok yere götürüldüğünü söyleyen Necmettin Bor, 10 yıldır ne olduğunu bilmedikleri meyvenin tadının ise çok güzel olduğunu dile getirdi.
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ÇOK KİŞİ ARAŞTIRMAK İÇİN GÖTÜRDÜ AMA NE OLDUĞUNU BİLEMEDİLER: Ağırlığı 1 kiloyu geçen meyvenin daha da büyüyeceğini belirten Necmettin Bor, meyvenin mayhoş bir tadının olduğunu ifade etti.
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Bor, meyvenin kasım ayının sonuna kadar olacağını belirterek, “Bu meyveyi ekeli 10 sene oldu yaklaşık. Ama adını bir türlü bilemedik. Beylikova’dan gittik ’herhangi bir meyve ağacı fidanı ver’ dedik. Adam bize bir meyve ağacı verdi ama ne olduğunu bilmiyoruz. Ayvaya, elmaya, armuda üçüne de benziyor. Tadı armut gibi ama mayhoş bir tadı var. Ekşimsi çok güzel bir meyve. Şeker hastalığına iyi geldiğini söylüyorlar...
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Çok kişilere verdik, çok kişiler götürdü araştırdı ama ne olduğunu bilemediler. Ne olduğu bilinmiyor. Tanesi 1 kiloya yakın oluyor. Daha da çok büyür. Daha kırmızı olacak. Rengi değişecek ve hepsi kırmızı olacak. Ama çok şahane bir meyve. Yerken mayhoş bir tadı var. Oluncaya kadar bekliyoruz. Kasım ayına kadar oluyor, kasım sonunda bitiyor” dedi.
Bu meyvenin adını bilen yok
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yetişen ve tanesinin ağırlığı 1 kilogramı geçen meyvenin adı hala bilinmiyor.
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