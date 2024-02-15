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Ekonomi

12 yıl sonraki kritik ziyaretin ardından ilk adım geldi: BOTAŞ ile EGAS doğal gazda işbirliği imkanlarını görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl sonra Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından iki ülke arasındaki işbirliklerine yönelik adımlar da hızla atılmaya başladı. Bu kapsamda Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Mısır'ın milli doğal gaz şirketi Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS), doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretiyle altyapı ve yer altı depolarına yönelik işbirliği imkanlarını ele aldı.

11:45 - 15/02/2024 Perşembe
AA
BOTAŞ ile Mısır'ın milli şirketi EGAS doğal gazda işbirliği imkanlarını görüştü
BOTAŞ ile Mısır'ın milli şirketi EGAS doğal gazda işbirliği imkanlarını görüştü

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefi doğrultusunda uluslararası işbirliklerinin güçlendirildiği ifade edildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında BOTAŞ ile EGAS üst yönetimleri de bir araya geldi.

Toplantıda, BOTAŞ ile EGAS arasında ilişkilerin derinleştirilmesi yönünde mutabık kalındığı belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede doğal gaz ve LNG ticareti imkanları, doğal gaz altyapı ve yer altı depolarına yönelik işbirliği, teknik bilgi ve deneyim paylaşımı konularında istişarelerde bulunuldu." ifadesi kullanıldı.


Tarafların gelecek dönemde müzakere edilen hususlara dair atacağı somut adımlar sayesinde Türkiye ve bölgenin enerji güvenliğinin desteklenmesinin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğal gazdan petrole, yenilenebilir enerjiden LNG ve FSRU terminali işletmeciliğine, depolama faaliyetlerinden liman hizmetlerine pek çok alanda çalışmalarını başarıyla yürüten BOTAŞ, enerji kaynak çeşitliliğinin artırılması amacı doğrultusunda bölgesindeki enerji ortaklarıyla güçlü işbirlikleri kurmaya devam ediyor. Son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla ulaştığı arz potansiyeli ve uluslararası ortaklarıyla kurduğu işbirlikleriyle BOTAŞ, küresel ölçekte güçlü bir oyuncu olarak ülkemiz için katma değer üretmeye ve geleceği şekillendirmeye devam ediyor."




#BOTAŞ
#EGAS
#Mısır
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