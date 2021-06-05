135 milyar metreküplük yeni rezerv Türkiye'nin 10 yıllık ihtiyacını karşılayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası’ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptığını açıklamıştı. Böylece Karadeniz’deki toplam gaz keşfi 540 milyar metreküpe ulaştı.

EKONOMİ 135 milyar metreküplük yeni rezerv

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günlerdir beklenen müjdeyi açıklamasının ardından CNN TÜRK'e konuştu. Yeni rezervin Türkiye'nin kaç yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacağına değinen Bakan Dönmez, şunları söyledi:

10 yıllık ihtiyaca bedel

Bu Türkiye’nin doğalgaz tüketimine bağlı. Yıllık ortalama 45 ila 50 milyar metreküp bir doğalgaz tüketimimiz var. Bu haliyle baktığımız zaman 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak gibi duruyor.

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İthal gaza göre daha ucuz

Keşfedilen gazın maliyetinin ithal edilen gaza göre ucuz olacağını belirten Dönmez, "Vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını bekliyoruz. Sisteme bağlanması ile birlikte hesaplamalar yapılacak, bir indirim gerekiyorsa yapılacak. 2023’te inşallah Türkiye bu gazı kullanacak. Projenin zamanında yetişmesi için büyük gayret gösteriliyor'' dedi.