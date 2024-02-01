13,6 trilyon metreküplük rezerv bulunuyor: Türkiye'den ilk hamle

Görüşme, Türkmen gazının Türkiye ve dünya pazarlarına açılması amacıyla iki devlet şirketi arasında sürekli iletişimin önemini vurguladı. Bu işbirliği, 14 Aralık 2022'de imzalanan "Enerji Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Mutabakat Zaptı" çerçevesinde gerçekleşti ve geçtiğimiz günlerde Ankara'da kritik görüşmelerle desteklendi. 29 Ocak'ta BOTAŞ binasında, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev'in katılımıyla Türkmengaz ve Türkmenpetrol yetkililerinin BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mithat Aydın başkanlığında bulunduğu bir heyetle gerçekleşen toplantıda, Türkmenistan gazının Türkiye'ye ulaştırılması ve taraflar arasındaki kısa ve uzun vadeli iş birliği fırsatları ele alındı. BOTAŞ, Türkmen gazının Türkiye ve dünya pazarlarına açılmasını desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

Bu durum, Türkmenistan gazının Türkiye için daha ekonomik bir seçenek olacağı şeklinde hesaplandığı gibi, Türkiye'nin doğalgaz altyapısını çeşitlendirmesi ve stratejik pozisyonunu güçlendirmesi açısından da önemli bir adım olacaktır. Türkiye, Rusya dışında Azerbaycan ve Türkmenistan gazlarını alarak LNG ithalatı yaparak bu kaynakları Avrupa'ya ihraç ederek büyük bir doğalgaz ihracatçısı haline gelecektir. Türkmenistan'ın sahip olduğu yaklaşık 13.6 trilyon metreküplük doğalgaz rezervi, Rusya, İran ve Katar'ın ardından dünya doğalgaz rezervi sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor.