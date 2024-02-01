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Ekonomi

13,6 trilyon metreküplük rezerv bulunuyor: Türkiye'den ilk hamle

Türkiye'nin doğalgaz sektöründe merkez olma hedefine yönelik olarak, Türkmenistan ile 13,6 trilyon metreküp doğal gaz rezervine sahip olan ülke ile yapılan ilk görüşme sonuç verdi.

09:10 - 1/02/2024 Perşembe
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Türkmenistan gazının Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye taşınması konusunda kritik bir görüşme Ankara'da gerçekleşti.


Görüşme, Türkmen gazının Türkiye ve dünya pazarlarına açılması amacıyla iki devlet şirketi arasında sürekli iletişimin önemini vurguladı. Bu işbirliği, 14 Aralık 2022'de imzalanan "Enerji Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Mutabakat Zaptı" çerçevesinde gerçekleşti ve geçtiğimiz günlerde Ankara'da kritik görüşmelerle desteklendi. 29 Ocak'ta BOTAŞ binasında, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev'in katılımıyla Türkmengaz ve Türkmenpetrol yetkililerinin BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mithat Aydın başkanlığında bulunduğu bir heyetle gerçekleşen toplantıda, Türkmenistan gazının Türkiye'ye ulaştırılması ve taraflar arasındaki kısa ve uzun vadeli iş birliği fırsatları ele alındı. BOTAŞ, Türkmen gazının Türkiye ve dünya pazarlarına açılmasını desteklemeye hazır olduğunu belirtti.


Hedef Türkiye üzerinden satış


Dünya pazarında, ilk aşamada Türkmenistan gazının Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye taşınması hedeflenirken, uzun vadede bu gazın Avrupa'ya da Türkiye üzerinden satılması planlanıyor.


13,6 trilyon metreküplük rezerv


Bu durum, Türkmenistan gazının Türkiye için daha ekonomik bir seçenek olacağı şeklinde hesaplandığı gibi, Türkiye'nin doğalgaz altyapısını çeşitlendirmesi ve stratejik pozisyonunu güçlendirmesi açısından da önemli bir adım olacaktır. Türkiye, Rusya dışında Azerbaycan ve Türkmenistan gazlarını alarak LNG ithalatı yaparak bu kaynakları Avrupa'ya ihraç ederek büyük bir doğalgaz ihracatçısı haline gelecektir. Türkmenistan'ın sahip olduğu yaklaşık 13.6 trilyon metreküplük doğalgaz rezervi, Rusya, İran ve Katar'ın ardından dünya doğalgaz rezervi sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık 2022'deki "Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları 1. Zirvesi"nde doğalgaz işbirliği konusunda, "Türkmen doğalgazının batı pazarlarına taşınması için çalışmalara artık başlamamız gerekiyor. Hazar Denizi'nde dostluk sahasında, Türkmen ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle işbirliğine hazırız" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.




#doğal gaz
#Türkmenistan
#Türkiye
#rezerv
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