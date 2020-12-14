Altın fiyatları düşüşte: İşte gram ve çeyrek altında son rakamlar

14 Aralık altın fiyatları: Gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç liradan satılıyor?

Aşıya ilişkin gelişmelerin yakından izlendiği emtia piyasalarında petrol ve altın fiyatları yeni haftaya, geçen haftanın son günündeki düzeylere yakın yatay başladı.

Pfizer ve BioNTech aşısı için son onayın verildiği ABD'de, Birleşik Krallık ve Kanada'nın ardından, bu hafta aşılama başlayacak. Aşıya ilişkin umut verici gelişmeler piyasalara da yansıyor.

Aşı gelişmeleri ile düşüşe geçen altın fiyatlarında 14 Aralık rakamları merak ediliyor. İç piyasada gram altın 464 lira, çeyrek altın 762 lira, Cumhuriyet altını da 3,034 liradan satılıyor.

İşte altın fiyatlarında 14 Aralık alış ve satış fiyatları..

GRAM ALTIN FİYATI

463,36

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465,82

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

463,74

463,82

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.834,60

1.835,15

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ÇEYREK ALTIN FİYATI

741,85

758,20

YARIM ALTIN FİYATI

1.479,34

1.516,68

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.967,96

3.024,09

ATA ALTIN FİYATI

3.072,80

3.150,37

ALTIN FİYATLARINA İLİŞKİN ANALİZ

Ahlatcı Yatırım'ın analizinde altın fiyatlarına ilişkin de şu analiz yapıldı:

" Geçen Perşembe günü aşı gelişmelerinin neden olduğu iyimserlik değerli metalde satış baskılarının sürmesine neden olurken, açıklanan olumsuz veriler ve dolar çevresindeki zayıflık ons altındaki aşağı yönlü hareketleri sınırlandırmıştı. Haftanın son işlem gününde ise beklentilerin altında gelen ekonomik verilere rağmen ABD’de teşvik paketi beklentilerinden destek alan ons altın haftayı yüzde 0.18 değer kazanarak 1,840 dolarda sonlandırdı.

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