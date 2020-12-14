14 Aralık döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu, euro ne kadar? Dolar haftaya nasıl başladı? Döviz fiyatlarında haftanın ilk işlem gününe ilişkin başlangıç rakamları belli oldu. Yatırımcılar 14 Aralık döviz fiyatlarını araştırırken, doların kaç lira olduğunu euronun ne kadardan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi 14 Aralık 2020, 09:41 Son Güncelleme: 14 Aralık 2020, 09:47 Yeni Şafak