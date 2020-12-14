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14 Aralık döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu, euro ne kadar?

Dolar haftaya nasıl başladı?

Döviz fiyatlarında haftanın ilk işlem gününe ilişkin başlangıç rakamları belli oldu. Yatırımcılar 14 Aralık döviz fiyatlarını araştırırken, doların kaç lira olduğunu euronun ne kadardan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Dövizler, Merkez Bankası'nın (TCMB) 2021 Para ve Kur Politikası metninin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününe geçen haftanın son işlem günü düzeylerine yakın yatay başladı.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8620 liradan, avro 9,5460 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 7,8600 liradan alınan dolar, 7,8620 liradan satılıyor. 9,5440 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,5460 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8360 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4970 lira olmuştu.

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