Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları üzerindeki canlı ve güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Haftanın ikinci iş gününde sarı metal alım satımı yapmak isteyenler Kapalıçarşı’da canlı rakamları sorguluyor. Piyasalardaki hareketlilik bugünde devam ederken gram fiyatının 500 TL’nin altında olması dikkat çekiyor. Peki Altın fiyatları ne kadar? 14 Eylül Bugün Cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlarda son durum...

Haber Merkezi 14 Eylül 2021, 08:20 Son Güncelleme: 14 Eylül 2021, 08:31 Yeni Şafak