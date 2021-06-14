Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,70 puan ve yüzde 0,39 değer kazanarak 1.466,57 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile turizm olurken, kaybettiren bir sektör endeksinin bulunmadığı görüldü.

BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izleyerek yüzde 0,29 artışla 1.460,86 puandan kapandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın çarşamba günü açıklanacak faiz kararı öncesi alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu ifade etti.

Yurt içinde bugün gözlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme başta olmak üzere gerçekleştireceği ikili temaslara çevrildiğini aktaran analistler, hafta sonu Erdoğan'ın açıkladığı Çin'le gerçekleştirilen swap anlaşmasının da piyasaları desteklediğini söyledi.

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Türkiye, Çin ile 3,6 milyar dolarlık yeni bir swap anlaşması gerçekleştirerek daha önceki anlaşmalarla bu ülke ile arasındaki swap büyüklüğünü toplam 6 milyar dolara çıkardı.

Analistler, makroekonomi tarafında ise bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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