Dolar haftanın son gününe nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 13,5320 liradan, avro 15,5310 liradan güne başladı
Serbest piyasada 13,5300 liradan alınan dolar 13,5320 liradan satılıyor. 15,5290 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,5310 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5920 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6100 lira olmuştu.
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Gümrüğe takılan yüzlerce araç Ticaret Bakanlığı tarafından e-ihale yöntemiyle satışa sunuluyor.
İhalelere katılmak için www.eihale.gov.tr adresine girip ücretsiz olarak üye olunabiliyor. İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75’idir.
İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor.
Bakanlık tarafından satışa sunulan ve başlangıç bedeli 36 bin TL'den başlayan araçlar uzun süre park halinde olmasından kaynaklı piyasanın altında bir rakamla ihaleye çıkarılıyor. İşte bakanlık tarafından ihaleye çıkarılan araçlar ve ihale başlangıç ve bitiş tarihleri..
2018 NISSAN MICRA Km:<br>54247 Başlangıç Bedeli:<br>217.500 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022 <br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022
2007 RENAULT ESPACE Km:<br>268631 Başlangıç Bedeli:<br>112.500 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022 <br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022
2003 MERCEDES - BENZ C 200 CDI Km:<br>265972 Başlangıç Bedeli:<br>210.000 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022 09:50
2004 VOLKSWAGEN GOLF Km:<br>172608 Başlangıç Bedeli:<br>120.000 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022
2002 MERCEDES - BENZ C 220 CDI Km:<br>318275 Başlangıç Bedeli:<br>171.000 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022
2004 BMW 5.20 İ Km:<br>262234 Başlangıç Bedeli:<br>231.000 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022
2009 MERCEDES - BENZ B 200 CDI Km:<br>253301 Başlangıç Bedeli:<br>259.500 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022 10:40
2003 CITROËN XSARA PICASSO Km:<br>357631 Başlangıç Bedeli:<br>57.000 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022 11:20
2008 VOLKSWAGEN GOLF Km:<br>196208 Başlangıç Bedeli:<br>106.500 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022 11:05
2006 BMW 3.20 D Km:<br>273052 Başlangıç Bedeli:<br>150.750 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022
2003 VOLKSWAGEN SHARAN Km:<br>337557 Başlangıç Bedeli:<br>67.500 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022
2004 MERCEDES - BENZ E 320 CDI Km:<br>285.502 Başlangıç Bedeli:<br>225.000 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:<br>11 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022 10:20
2008 BMW 120D Km:<br>85.231 MİL Başlangıç Bedeli:<br>105.000 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:<br>11 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022 10:40
2002 PEUGEOT 406 Km:<br>231.735 Başlangıç Bedeli:<br>90.000 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:<br>11 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022 11:30
2006 FORD GALAXY - Başlangıç Bedeli:<br>63.750 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:<br>12 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>17 Ocak 2022
2004 VOLKSWAGEN PASSAT - Km:<br>345829 - Başlangıç Bedeli:<br>67.500 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:<br>12 Ocak 2022 -<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>17 Ocak 2022 09:30
2004 MERCEDES - BENZ C 200 CDI - Başlangıç Bedeli:<br>105.000 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:<br>12 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>17 Ocak 2022 10:30
2007 MITSUBISHI COLT - Km:<br>166207 - Başlangıç Bedeli:<br>60.750 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:<br>12 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>17 Ocak 2022 10:40
2002 RENAULT LAGUNA - Km:<br>149955 - Başlangıç Bedeli:<br>48.000 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:<br>12 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>17 Ocak 2022 13:05
Bakanlık satışa çıkardığı araç listesini güncelledi: Fiyatlar 48 bin TL'den başlıyor
Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan otomobilleri ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunmaya devam ediyor. Bakanlık satışa sunduğu araçlarla ilgili yeni bir liste yayınladı. İşte listede yer alan ve ihale başlangıç fiyatları 48 bin TL'den başlayan ikinci el otomobiller..