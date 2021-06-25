Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 149 personelin atamasını gerçekleştirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 149 personelin atamasını gerçekleştirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilen 149 sözleşmeli personelin (4/B) atama kurasını gerçekleştirdi.

Haber Merkezi İHA
149 sözleşmeli personelin atama kurası gerçekleştirildi
Foto/arşiv

Bakanlık tarafından yapılan atama sırasında hak sahiplerinin il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. 10 kişinin idari büro görevlisi pozisyonuna, 139 kişinin ise idari destek görevlisi pozisyonuna atama teklifleri yapıldı.

E-uygulama sistemi üzerinden personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atama teklifleri kapsamında 12’si bakanlık ve bağlı kuruluş, 9’u ise üniversite olmak üzere toplam 21 kurum ve kuruluşa atama teklifi yapıldı. Atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak. Ayrıca bundan sonraki süreçte hak sahipleri, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmalarını bekleyecek.

Cezayir'den yola çıktı: Dev LNG gemisi 28 Haziran'da Türkiye'de olacak
EKONOMİ
Cezayir'den yola çıktı: Dev LNG gemisi 28 Haziran'da Türkiye'de olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: İkinci çeyrekte çift haneli büyüme bekliyoruz
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: İkinci çeyrekte çift haneli büyüme bekliyoruz

TÜİK açıkladı: Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı azaldı
EKONOMİ
TÜİK açıkladı: Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı azaldı
Abone Ol Google News
Her gün okula götürüyor

Her gün okula götürüyor

Engelli babanın 3 çocuğu da hafız oldu.
Cezası 80 bin lira

Cezası 80 bin lira

​Bu çiçek kozmetik ve sağlık sektörünün göz bebeği.
AB zirvesi kararlarına tepki

'Beklenilen ve gereken adımları içermekten uzak'

"Protokol Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor"

​Formula 1, yarışları 1-3 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

​İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil TİP'e katılacak.

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Bakan Elvan'dan önemli açıklamalar.

Yunanistan'ı korkutan Türk deniz füzesi göreve hazır

37 gün sonra yine aynı görüntü

37 gün sonra yine aynı görüntü

Küçükçekmece'deki derenin rengi kırmızıya büründü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.