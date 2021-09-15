Altın alıp satacaklar dikkat: Hareketlilik devam ediyor

Kapalıçarşı’dan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri yakından takip edilirken sarı metalin grafiğindeki beklenmedik düşüş ve sonrasındaki inişli çıkışlı grafik yatırımcıları harekete geçirdi. Milyonlarca kişinin şimdilerde aklında “Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi, yükselecek mi?” soruları yer alıyor. Peki, 15 Eylül 2021 Bugün cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 489,45
SATIŞ(TL) 489,52
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 795,00
SATIŞ(TL) 808,00
EKONOMİ
Altın fiyatları ne kadar oldu?
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 1.589,00
SATIŞ(TL) 1.615,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 3.164,00
SATIŞ(TL) 3.217,00
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Altın fiyatlarının yüksek olması, altın kaplamalı gümüşe talepleri arttırdı. İçi 925 ayar gümüş olan ürünlerin dışı elektroliz yöntemiyle 22 ayar altın kaplanıyor.
Gerçek altın takılarla bire bir olan takıların vatandaşa ise maliyeti altın ürüne göre neredeyse 10'da bire kadar oluyor.
Eskişehir'de ailesinin yanında çocukluğundan beri çalışarak mesleği öğrenen 18 yaşındaki Emirhan Karaca, gümüş ve altın kaplama gümüşlerin yoğun talep gördüğünü kaydetti.
Şu zamanlarda yaşanan yoğunluğun düğünlerden ve gurbetçilerden kaynaklandığını belirten Karaca, “Gurbetçilerin Türkiye'ye gelmesiyle gümüşe ve altın kaplama gümüş ürünlere talep arttı. Düğünlerin de bu artışa büyük etkisi oldu. Şuanda satışlarda gözle görülür bir artış var. Düğün için gümüş setler ve 22 ayar altın kaplama gümüş kelepçeler yoğun ilgi görüyor. Gurbetçi kadın müşterilerimiz altın görünümlü gümüş ürünleri çok tercih ediyor. Erkekler ise gümüş zincirlere yoğun talep gösteriyor. Altın görünümlü gümüş ürünleri, gerçek altından ayırt etmek çok zor. Altın ustaları tarafından işçilikle yapıldığı için birebir oluyor. Düşük bütçeyle ziynet eşyası almak isteyenler, içeriğe değil de görünüme önem verenler çok tercih ediyor dedi.
Altın görünümlü gümüş ürünler yoğun talep görüyor
Eskişehir'de bir gümüşçünün sattığı altın görünümlü gümüş ürünler düğün sezonuyla ve gurbetçilerin Türkiye'ye gelmesiyle yoğun talep görüyor.
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ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından altında yaşanan düşüş sonrasında altın yatırımcıları tedirgin olurken Nevşehir’de hizmet veren Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, değer kaybının telafi olacağını söyledi.
Uzer, Altın dün ABD’de açılan tarım dışı istihdam verilerinden sonra bir miktar geri çekilme yaşadı. Bu geri çekilmelerin az da olsa biraz daha devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak onstaki düşüşü dolardaki yükseliş süspansiyon ettiği için genel bazda altında çok ciddi kayıpların yaşanacağını düşünmüyoruz...
Ancak altının kısa bir süre de olsa 480 ila 490 arasına çekileceğini tahmin ediyoruz. Bugün altında güncel fiyatımız 493 lira civarında. Hafta başında belki 3 ila 5 lira arasında bir değer kaybı yaşayabilir. Ama bu değer kaybını tekrar telafi edeceğini düşünüyorum.
“Altın yatırımcıları tedirgin olmasın” <br><br> Uzer Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, orta ve uzun vadede altını yatırım aracı olarak görenlerin tedirgin olmalarını gerektiren bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.
Uzer, “Bence altın yatırımcılarının tedirgin olmalarına gerek yok. Altın her zaman dediğimiz gibi orta ve uzun vadeli yatırım aracıdır...
Yatırımcılarımız sabrettiği sürece ve yatırımlarını orta ve uzun vade düşündükleri sürece altından hiçbir şekilde tedirgin olacakları bir durum yok” diye konuştu.
Altına yatırım yapanlar dikkat: Fiyatlardaki düşüşle ilgili uzman isimden önemli açıklama geldi
Altın fiyatları, ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında bir ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından uzmanlar altın yatırımcılarının tedirgin olacağı bir durumun olmayacağını söyledi.
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Altının gram fiyatı, düşüş eğilimini üst üste üçüncü güne taşımasının ardından 484,1 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 487 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlayarak 482,9 lira ile 7 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 484,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor.
Analistler, ABD tahvillerine yönelik artan talebin altının ons fiyatını baskıladığını kaydederek, dolar kurundaki gerilemenin de yurt içinde altın fiyatlarındaki düşüşte etkili olduğunu bildirdi.
Çeyrek altın fiyatları 3 Ağustos Salı günü saat 08.30'da kaydedilen verielre göre 777 lira alış ve 794 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
SPOT ALTIN TLGR FİYATI Alış: 486,17 - Satış: 486,26
ALTINONS ($) FİYATI Alış: 1.811,86 - Satış: 1.812,11
CUMHURİYET ALTINI FİYATI Alış: 3.111,51 - Satış: 3.170,40
YARIM ALTIN FİYATI Alış: 1.550,90 - Satış: 1.590,06
ZİYNET ALTINI FİYATI Alış: 3.111,51 - Satış: 3.170,40
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI Alış: 266,31 - Satış: 319,91
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI Alış: 438,45 - Satış: 469,41
ATA ALTIN FİYATI Alış: 3.190,00 - Satış: 3.267,00
Dolardaki düşüş sonrası dibe vurdu: İşte altında son fiyatlar
Gram altın fiyatları dolar kurundaki düşüşle birlikte gerilemeye başladı. Yatırımcılar yaşanan düşüş sonrası gram altının fiyatının kaç lira olduğunu, çeyrek altının ise ne kadardan satıldığını merak ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum.