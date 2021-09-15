Altın alıp satacaklar dikkat: Hareketlilik devam ediyor

Şu zamanlarda yaşanan yoğunluğun düğünlerden ve gurbetçilerden kaynaklandığını belirten Karaca, “Gurbetçilerin Türkiye'ye gelmesiyle gümüşe ve altın kaplama gümüş ürünlere talep arttı. Düğünlerin de bu artışa büyük etkisi oldu. Şuanda satışlarda gözle görülür bir artış var. Düğün için gümüş setler ve 22 ayar altın kaplama gümüş kelepçeler yoğun ilgi görüyor. Gurbetçi kadın müşterilerimiz altın görünümlü gümüş ürünleri çok tercih ediyor. Erkekler ise gümüş zincirlere yoğun talep gösteriyor. Altın görünümlü gümüş ürünleri, gerçek altından ayırt etmek çok zor. Altın ustaları tarafından işçilikle yapıldığı için birebir oluyor. Düşük bütçeyle ziynet eşyası almak isteyenler, içeriğe değil de görünüme önem verenler çok tercih ediyor dedi.