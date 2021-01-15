Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor

Ekonomi gündemini yakından takip edenler, yatırımcılar ve birçok vatandaş tarafından merak edilen altın fiyatları, 15 Ocak 2021 Cuma gününde de merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz yılın son döneminde rekor kıran ardından düşüşe geçen altın fiyatlarında bugün de hareketlilik devam ediyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 15 Ocak altın fiyatları...

Son günlerde düşüş trendinde olan altının gramı hafif yükselişe geçti. Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Son dönemde altın fiyatlarında hareketlilikten sonra vatandaşın yeni gözdesi gram altın oldu.

Alış: 438,59

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Satış: 438,66

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın genelde birikim ve yatırımın en önemli simgeleri arasında değerlendiriliyor. Her zaman bir numaralı tercih olarak nitelendirilen çeyrek altın fiyatlarında son durum şu şekilde;

Alış: 716,00

Satış: 726,00

EKONOMİ Altın fiyatları eriyor

YARIM ALTIN FİYATI:

Alış: 1.431,00

Satış: 1.453,00

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 2.909,00

Satış: 2.953,00

FOTOĞRAF 9 2021 yılının ilk günlerinden itibaren altın fiyatlarında gerileme vatandaşların altına yönelmesini sağlarken sektör temsilcilerinden Nurullah Uzer, 20 Ocak’ta ABD Başkanı Biden’in göreve başlamasıyla birlikte altında yükselişin başlayacağını bekliyoruz dedi. Uzer, “Yeni yılın başlamasıyla birlikte altın fiyatlarında bir miktar gerileme yaşansa da biz bu gerilemenin geçici olduğunu düşünüyoruz. 2021 yılında özellikle 20 Ocak tarihinden sonra ABD’nin yeni başkanının göreve başlamasıyla beraber alacağı ekonomik kararlar doğrultusunda ki ABD’de de yeniden parasal genişleme bekleniyor.Bununla beraber altının yönünü tekrar yukarıya çevireceğini düşünüyoruz. 2021 yılında da altının yine en güvenilir liman olarak en güvenilir yatırım aracı olacağını düşünmekteyiz” dedi. Uzer altındaki düşüşle beraber vatandaşların altın almaya yöneldiğini ifade ederken altındaki yükselişin ABD’nin büyük etkisi olacağını ifade ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü; Altındaki düşüşü bekleyen vatandaşlarımız çok ciddi anlamda altın almaya yöneldiler. Yılbaşından itibaren büyük bir altın alımı yapıldı.Altındaki yükselişte ABD’nin çok büyük etkisi olacak. Bu 20 Ocak’tan sonra kendini gösterecek. Çok sert yükselişler beklemesek de altında kademeli yükselişleri özellikle Mart ayından sonra tekrar bekliyoruz. Mart ayında altın daha önce test ettiği yerlere yani 500 ve 500’ün üzerindeki rakamları tekrar görebilir. Bu demek değildir ki yeniden alım fırsatı vermeyecek. Altın yine alım fırsatları verebilir. 435 ve 440 liralara gerileyebilir. Ama uzun vadede altın yine en güvenilir yatırım aracı olarak görülmektedir. Tabi bununla beraber Covid-19 aşısının da çıkmasıyla birlikte altının hareketlenmesinde etkili olacaktır. Aşının ciddi anlamda hastalığa çare olması durumunda belki altın yükselişini biraz daha yavaşlatabilir. Ama yine de altın güvenilir liman olarak yükselecektir” diye konuştu. Altın fiyatlarının yükselişe geçeceği kritik tarih Yeni yılın başlamasıyla birlikte altında yaşanan düşüş vatandaşların altına olan ilgisini artırırken, uzmanlar altındaki yükselişin ABD Başkanı Biden'in göreve başlamasıyla başlayacağını söyledi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 24 Yeni yıl öncesi getirilen kısıtlama kararı nedeniyle dışarıda yapılacak yılbaşı kutlamalarının ertelenmesiyle kuyumcularda da hediyelik olarak alınan altın ve pırlanta satışları düştü. Birçok kişi yeni yıl öncesi özellikle internette çarpıcı indirim oranları ile satışa sunulan altın ve pırlantalara yöneldi. Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, internet üzerinden alışverişlerin yoğunlaştığı bu dönemde dolandırıcılıkların da arttığına dikkat çekerek sanal alemde altın ve pırlanta alacak olan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sedat Özdinç, altın ve pırlanta gibi değerli madenlerde internette yazıldığı gibi büyük indirimlerin söz konusu olamayacağını söyledi. İnsanların altın ve pırlantaları tanıdığı kuyumcu esnafından almasını, internette ise bilinen kurumsal firmaları tercih etmesi gerektiğini ifade eden Özdinç, altın ve pırlanta türü ürünlerin alınmadan önce mutlaka sertifikalarının ve iş yeri satış garantilerinin sorgulanması gerektiğini kaydetti. Sertifikalı ve işletme garantili alınan altın ve pırlanta ürünlerinin istenildiğinde rahatlıkla satılabileceğini dile getiren Özdinç, özellikle internet üzerinden bilinmeyen markalardan indirimli olarak alınan altınların düşük ayarlı olabileceğine dikkat çekerek, Altın almadan önce mutlaka hem uluslararası sertifikanın hem de iş yeri sertifikasının sorgulanması gerekiyor. Müşteri bu sertifikaları aldığında elindeki altın ya da pırlanta ürünü yeniden gönül rahatlığıyla satabilir. İnternetten alınan altın satılmaya götürüldüğünde kuyumcu düşük ayarlı olduğunu fark edecek ve buna göre fiyat verecektir. Bu yüzden bu hususlara dikkat etmek çok önemli. İnsanlarımız bu yüzden kuyumculardan alışveriş yapmaya devam etsinler dedi. Altın fiyatlarının belli bir standardı olduğunu ve altında indirim vaatlerine inanılmaması gerektiğini de dile getiren Özdinç, özellikle internet ortamında bilinmeyen markaların yılbaşı için özel indirimler şeklinde reklamlar yaptığını söyledi. Bu reklamlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Özdinç, Altında indirim olmaz. Altında ucuzluk olmaz. Almış olduğunuz altının gramı her yerde aynıdır. Altınlarda yüzde 70 indirim diyorlar. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Ucuz altın diye bir şey olamaz. İnsanlarımız altında indirim lafına inanmasınlar diye konuştu. Gaziantep'te kuyumculuk yapan Ömer Kılıç ise özel günlerde dolandırıcıların sanal alemde dikkat çekici indirim kampanyaları ile vatandaşları dolandırdığını söyledi. İnternetten alışveriş yaparak mağduriyet yaşanmaması için vatandaşları uyaran Kılıç, Yılbaşı öncesinde belli başlı altın ürünlerinde indirimler yapılabiliyor. Ancak dolandırıcılar özel günleri fırsata dönüştürebiliyor. Bu durum özellikle internet ortamında çokça yaşanıyor. İnternette yüzde 50, yüzde 60 indirim gibi reklamlarla insanlara sahte ürün satışları yapılabiliyor. Altın ve pırlanta alışverişlerinde özellikle güvenilir esnafların tercih edilmesi gerekiyor. Altında özellikle yüksek bir indirim olma ihtimali yok diye konuştu. Altın alım satımlarında kar marjlarının düşük olması sebebiyle yüksek indirimlerin söz konusu olamayacağına dikkat çekerek, internetten altın alımlar konusunda vatandaşları uyaran kuyumcu Nusrettin Kılıç ise şöyle konuştu: İnternet aleminde son zamanlarda sanal alışverişlerden dolayı dolandırıcılık olayları da arttı. İnsanlar çok dikkat etmeli. Güvenilir kuyumcuların ya da güvenilir sitelerin tercih edilmesi gerekmektedir. Mücevherlerde indirim olabilir ancak altın ürünlerinde maalesef indirim olamaz. Altının alım ve satımlarında kar marjları yüzde birlere dayandığı için altındaki indirimler yanıltıcıdır. Düşük ayar ya da sahte altını insanların ayırt etmesi neredeyse imkansız. Bazen bu işin uzmanı olan esnaf bile yanılabiliyor. İnternet alışverişleri yerine güvenilir ve sabit esnafların tercih edilmesi gerektiğini söyleyerek vatandaşlara altın alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunan kuyumcu Ayhan Karahan ise, Kişi internetten siparişini veriyor baktığı ürün farklı eve gelen ürün farklı. Vatandaş internetten 22 ayar altın siparişi veriyor eve gelen ürün 8 ayar. Vatandaşlara tavsiyemiz gidip ürünü kuyumcularda görsün ve öyle alsın dedi. İnternetten altın alırken dikkat: Uzmanlar bile ayırt etmekte zorlanıyor Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, yeni yıl nedeniyle internetten yapılan indirimli altın ve pırlanta satışlarına karşı vatandaşları uyardı. Özdinç, indirimli olarak alınan altınların düşük ayarlı veya boyanmış bakır olduğunu belirterek, "İnternetten kurumsal firmalar dışında alışverişten uzak durarak, dolandırılmaktan kurtulursunuz" dedi.

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