16 Aralık döviz fiyatları: Dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar güne nasıl başladı? Piyasalar, Merkez Bankası'nn bugün açıklanacak "2021 Para ve Kur Politikası"na odaklanırken, döviz fiyatlarında 16 Aralık rakamları da belli oldu. Yatırımcılar doların kaç liradan alınıp satıldığını, euronun yeni günde ne kadardan işlem gördüğünü araştırıyor. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi 16 Aralık 2020, 09:33 Son Güncelleme: 16 Aralık 2020, 09:40 Yeni Şafak