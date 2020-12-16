16 Aralık döviz fiyatları: Dolar ve euro ne kadar oldu?
Dolar güne nasıl başladı?
Piyasalar, Merkez Bankası'nn bugün açıklanacak "2021 Para ve Kur Politikası"na odaklanırken, döviz fiyatlarında 16 Aralık rakamları da belli oldu. Yatırımcılar doların kaç liradan alınıp satıldığını, euronun yeni günde ne kadardan işlem gördüğünü araştırıyor. İşte dolar ve euroda son rakamlar..
Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı beklenirken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamalarında olacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki artış tedirginliklere neden olsa da hayata geçirilmesi planlanan destek paketlerine dair beklentiler ve aşı uygulamaları pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor.
DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,8260 liradan, avro 9,5240 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,8240 liradan alınan dolar, 7,8260 liradan satılıyor. 9,5220 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,5240 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8510 lira, avronun satış fiyatı ise 9,5350 lira olmuştu.