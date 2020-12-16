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16 Aralık döviz fiyatları: Dolar ve euro ne kadar oldu?

Dolar güne nasıl başladı?

Piyasalar, Merkez Bankası'nn bugün açıklanacak "2021 Para ve Kur Politikası"na odaklanırken, döviz fiyatlarında 16 Aralık rakamları da belli oldu. Yatırımcılar doların kaç liradan alınıp satıldığını, euronun yeni günde ne kadardan işlem gördüğünü araştırıyor. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
16 Aralık döviz fiyatları: Dolar ve euro ne kadar oldu?
16 Aralık döviz fiyatları: Dolar ve euro ne kadar oldu?

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı beklenirken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamalarında olacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki artış tedirginliklere neden olsa da hayata geçirilmesi planlanan destek paketlerine dair beklentiler ve aşı uygulamaları pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8260 liradan, avro 9,5240 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,8240 liradan alınan dolar, 7,8260 liradan satılıyor. 9,5220 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,5240 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8510 lira, avronun satış fiyatı ise 9,5350 lira olmuştu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açılışını yapacak: İki il arasındaki mesafe iki saate inecek
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​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla birinci ve üçüncü kesimleri 4 Eylül'de törenle açılan Ankara-Niğde Otoyolu'nun, 113 kilometrelik otoyol ve 39 kilometrelik bağlantı yollarından oluşan ikinci kesimi de bugüm devreye alınarak, projenin tamamı hizmet vermeye başlayacak.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılımının beklendiği Ankara-Niğde Otoyolu ikinci kesiminin açılışının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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Edirne'den Şanlıurfa'ya uzanan otoyol aksında önemli bir görev üstlenecek Ankara-Niğde Otoyolu'nun 113 kilometre otoyol ve 39 kilometre bağlantı yoluyla toplam 152 kilometrelik ikinci kesimindeki çalışmalar tamamlandı.
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Yolun, Ankara-Acıkuyu Kavşağı arasında kalan 119 kilometrelik ilk kesimi ile Alayhan ve Gölcük kavşakları arasındaki 59 kilometrelik üçüncü kesimi 4 Eylül'de düzenlenen törenle hizmete açılmıştı.
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Edirne'den başlayarak, İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu'ya kadar uzanan otoyolun kesintisiz sağlanmasında önem arz eden ve 275 kilometre ana gövde, 55 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 kilometre uzunluğunda olan Ankara-Niğde Otoyolu, uluslararası erişimin yanı sıra ticari ve turistik ulaşımı da kesintisiz hale getirecek.
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Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen otoyolla, yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu elde edilebilecek.
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Otoyolla karbon emisyonunda da 318 milyon 240 bin kilogram azalma sağlanacak.
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Ankara-Niğde Otoyolu güvenli seyahat imkanıyla 4 saat 14 dakikalık mesafeyi 2 saat 22 dakikaya indirecek.
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Ankara-Niğde Otoyolu, mesafeleri kısaltarak böylece bölge sanayisinin gelişmesine de katkı verecek.
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Otoyol, 1985 yılında Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen Göreme Milli Parkı, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Karlık Kilisesi, Aziz Theodore Kilisesi, Karain Güvercinlikleri ve Soğanlı Arkeolojik Alanı gibi turizm merkezlerine de ulaşımı kolaylaştıracak.
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​Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açılışını yapacak: İki il arasındaki mesafe iki saate inecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından birinci ve üçüncü kesimleri kullanıma açılan Ankara-Niğde Otoyolu'nun, 113 kilometrelik otoyol ve 39 kilometrelik bağlantı yollarından oluşan ikinci kesimi de bugün hizmet vermeye başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı açılış sonrası iki il arasındaki mesafe iki saatte kadar inecek.


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