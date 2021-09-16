Altın alıp satacaklar dikkat: Güncel altın fiyatları bilgisi geldi

Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Alış ve satış bilgileri bu noktada önemli olurken sarı metal hem iyi bir yatırım aracı hem de hediyelik eşya aracı olarak kullanılıyor. Hem gün içerisinde hem hafta bazında inişli çıkışlı ve hareketli grafiğe sahip olmasından ötürü altın fiyatlarında güncel rakamlar sabah saatleri başta olmak üzere gün içerisinde de sorgulanmaya başlandı. İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları 16 Eylül Perşembe verileri.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 485,91

SATIŞ(TL) 485,99

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 789,00

SATIŞ(TL) 801,00

EKONOMİ Altın alıp satacaklar dikkat: Hareketlilik devam ediyor

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.577,00

REKLAM

SATIŞ(TL) 1.604,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.142,00

SATIŞ(TL) 3.198,00

FOTOĞRAF 8 ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından altında yaşanan düşüş sonrasında altın yatırımcıları tedirgin olurken Nevşehir’de hizmet veren Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, değer kaybının telafi olacağını söyledi. Uzer, Altın dün ABD’de açılan tarım dışı istihdam verilerinden sonra bir miktar geri çekilme yaşadı. Bu geri çekilmelerin az da olsa biraz daha devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak onstaki düşüşü dolardaki yükseliş süspansiyon ettiği için genel bazda altında çok ciddi kayıpların yaşanacağını düşünmüyoruz... Ancak altının kısa bir süre de olsa 480 ila 490 arasına çekileceğini tahmin ediyoruz. Bugün altında güncel fiyatımız 493 lira civarında. Hafta başında belki 3 ila 5 lira arasında bir değer kaybı yaşayabilir. Ama bu değer kaybını tekrar telafi edeceğini düşünüyorum. “Altın yatırımcıları tedirgin olmasın” <br><br> Uzer Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, orta ve uzun vadede altını yatırım aracı olarak görenlerin tedirgin olmalarını gerektiren bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Uzer, “Bence altın yatırımcılarının tedirgin olmalarına gerek yok. Altın her zaman dediğimiz gibi orta ve uzun vadeli yatırım aracıdır... Yatırımcılarımız sabrettiği sürece ve yatırımlarını orta ve uzun vade düşündükleri sürece altından hiçbir şekilde tedirgin olacakları bir durum yok” diye konuştu. Altına yatırım yapanlar dikkat: Fiyatlardaki düşüşle ilgili uzman isimden önemli açıklama geldi Altın fiyatları, ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında bir ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından uzmanlar altın yatırımcılarının tedirgin olacağı bir durumun olmayacağını söyledi.

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