16 Kasım döviz fiyatları: Doların fiyatı ne kadar oldu? Dolarda düşüş sürüyor Döviz fiyatlarında geçtiğimiz hafta başlayan düşüş eğilimi yeni haftanın ilk günü de devam etti. Yatırımcılar döviz fiyatlarındaki gelişmelerin ardından doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan el değiştirdiğini merak ediyor. İşte dolar ve eurodaki son fiyatların yer aldığı 16 Kasım döviz fiyatları..

Haber Merkezi 16 Kasım 2020, 09:29 Son Güncelleme: 16 Kasım 2020, 09:35 AA