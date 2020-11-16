Dolarda düşüş sürüyor

Dövizlerde, geçen hafta başından itibaren başlayan rekor düzeylerinden düşüşler, Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yapılacağı yeni haftanın ilk işlem gününde de sürüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 7,6620 liradan, avro 9,0800 liradan haftaya başladı.
DOLARIN FİYATI NE KADAR OLDU?
Serbest piyasada 7,6600 liradan alınan dolar, 7,6620 liradan satılıyor. 9,0780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0800 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6920 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0890 lira olmuştu.