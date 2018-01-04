16 milyon kişiye yeni kimlik kartı

Geçen sene 7 milyon 201 bin 775 erkek, 5 milyon 442 bin 438 kadın "değiştirme" nedeniyle yeni kimliklerini aldı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, çipli kimlik kartları pilot il seçilen Kırıkkale'de 14 Mart 2016'da verilmeye başlandı, 2 Ocak 2017'den itibaren de tüm iller kapsama alındı.

"https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" internet sitesinden ve "Alo 199" çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek alınabilen kimlik kartına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Güvenliğinin üst seviyede olması nedeniyle herkes tarafından tercih edilmeye başlanan yeni kimliklerden, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında 2017'de 15 milyon 742 bin 126 kişi aldı.

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1,5 MİLYON KİŞİ KİMLİĞİNİ KAYBETTİ

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri, kimlik kartlarının cinsiyete ve veriliş nedenlerine göre dağılımını da ortaya koydu.

Buna göre geçen sene 7 milyon 201 bin 775 erkek, 5 milyon 442 bin 438 kadın "değiştirme" nedeniyle yeni kimliklerini aldı.

Kimliğinin "kayıp" olması nedeniyle 901 bin 414 erkek ile 597 bin 463 kadın, nüfus müdürlüklerine başvurdu. Toplamda 1 milyon 498 bin 877 kişi, kimliğini kaybettiği için değiştirmek zorunda kaldı.

673 bin 186 erkek ile 642 bin 772 kız olmak üzere toplam 1 milyon 315 bin 958 kişiye "doğum" nedeniyle yeni kimlik kartı verildi.

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ÇİPLİ KİMLİK NASIL ALINIR?

Çipli kimlik için evinizden çıkmadan randevu alabilirsiniz. https://ekimlikrandevu.nvi.gov... internet sitesine girdiğinizde "RANDEVU AL" butonuna basıyorsunuz.

Randevu al butonundan sonra karşınıza çıkan ekrandaki bilgileri doldurduktan sonra randevunuzu almış oluyorsunuz. Randevu günü ve saatinde gittiğiniz zaman, kimlik başvurunuzu yapmış oluyorsunuz.

Ayrıca kimliğinizi bağlı bulunduğunuz nüfus idaresinden almanıza gerek yok. Örneğin İstanbul Bakırköy'de oturan bir kişi kimlik randevusunu Avcılar'dan ya da Arnavutköy'den de alabiliyor. Yani yer farketmiyor.