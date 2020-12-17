Dolar güne nasıl başladı?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit bırakması ve ABD'de yeni teşvik paketine ilişkin olumlu gelişmelerin etkisiyle euro ve sterlin başta olmak üzere, önde gelen para birimleri karşısında gerileyen dolar, yeni güne 7.80 doların altında başladı. Euro 1.22 dolar, sterlin de 1.35 dolar sınırını aştı.
DOLAR KAÇ LİRA OLDU?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,7930 liradan, avro 9,5350 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,7910 liradan alınan dolar, 7,7930 liradan satılıyor. 9,5330 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,5350 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8150 lira, avronun satış fiyatı ise 9,5320 lira olmuştu.