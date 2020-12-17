Dolar güne nasıl başladı?

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PKK 10 milyon ağaç yaktı

PKK terörü yeşil ve doğayı da hedef alıyor. Teröristlerin, Hatay başta olmak üzere çıkardığı yangınlarda milyonlarca ağaç yandı. TBMM bütçe görüşmelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “PKK’nın yok ettiği orman varlığı 10 milyon ağaç. Bu, sadece sayabildiklerimiz. Ağaç sevgisi olanlar neredesiniz?” diye sordu.