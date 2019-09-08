Ekonomi 17 bin lirayla başladı Siparişlere yetişemiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

17 bin lirayla başladı: Siparişlere yetişemiyor

Evinin bahçesinde 17 bin lirayla başladığı işte şimdi siparişlere yetişemiyor. Girişimci kadın Kezban Güvercin, “Eve temizlik süpürge işini bırakıp böyle işlere atılsınlar. İnsanlardan sıkıldığım için böyle bir işe başladım” dedi.

Haber Merkezi IHA
Evinin bahçesinde 17 bin lirayla başladığı işte şimdi siparişlere yetişemiyor.
Evinin bahçesinde 17 bin lirayla başladığı işte şimdi siparişlere yetişemiyor.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde oturduğu evin bahçesinde 17 bin liralık sermaye ile keçi alıp süt ve peynir üreten ev hanımı Kezban Güvercin, şimdilerde istenilen siparişlere yetişemiyor.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinden oğlunun öğrenimi için Pazaryeri ilçesine gelen Kezban Güvercin, yaptığı girişimcilik ile bütün kadınlara örnek oluyor. Güvercin, elinde bulunan 17 bin liraya 15 tane keçi satın aldı. Şu anda 12 keçiden günde 18 litre süt alan Güvercin, amacının bir keçi çiftliği olduğunu söylüyor. Ayda yaklaşık 5 bin lira gibi bir para kazanan Kezban Güvercin, aile ekonomisine de ciddi bir katkıda bulunuyor.

  • “İnsanlardan sıkılmıştım, böyle bir iş düşündüğüm için başladım”
  • Keçilere yaklaşık 8 aydır baktığını söyleyen Kezban Güvercin, “Hayvancılık işini 2 yıldır düşünüyordum. Daha önce kuaförlük falan yaptım ama artık insanlarla uğraşmaktan sıkıldım. Doğrusu böyle bir şeyi düşünüyordum. Nasip böyle oldu. Geldim 7-8 ay oldu başlayalı şimdi de güzel gidiyor elhamdülillah” dedi.

“İşimi severek yapıyorum”

İşini severek yaptığını belirten Güvercin, konuşmasına şöyle devam etti:

“Adana’dan aldım hayvanları. Biraz birikmiş param vardı. Biraz da üstüne ekledim 17 bin lira gibi başladım. Şu anda da durum güzel gidiyor. İnşallah daha da güzel gidecek. Daha da büyütmeyi düşünüyorum. Günde şu an 18 litre süt alıyorum. 12 tane sağılır keçim var. Sütün litresini 8 liradan satıyorum. Peynirin kilosunu da 35 liradan veriyorum. Aslen Bozüyüklüyüm ve benim pazarım da orası açıkçası. Süt olarak daha çok satış yapıyorum Bozüyük’te ama peynir olarak Bilecik, Eskişehir, Kütahya bölgelerinde tanıdıklarım var. Onların vasıtasıyla da güzel gidiyor şu anda. Hatta siparişlere yetişemiyorum bile diyebilirim.”

REKLAM

Evinin bahçesinde 17 bin lirayla başladığı işte şimdi siparişlere yetişemiyor.

“Hanımlar eve temizlik süpürgeyi bırakıp, böyle işlere atılsınlar”

2 yılda 50 hayvana ulaşmayı planladığını belirten girişimci Kezban Güversin, “Sonra daha da büyüyecek inşallah. Tabi burada kalmaz o zaman. Takdir ediyorlar. Daha çok takdir alıyorum. Destekleyenler oluyor. Özellikle de hanımlardan destek alıyorum. Hanımlara da tavsiye ediyorum eve temizlik süpürge yapmayı bırakıp böyle işlere atılsınlar. Üretmek çok güzel bir şey ben bunun keyfini alıyorum. Üretmek zor, her şeyin bir zorluğu ar kolay bir iş yok ama çok keyifli” diye konuştu.

Bankalar son 4 yılın en düşük temmuz karını elde etti
EKONOMİ
Bankalar son 4 yılın en düşük temmuz karını elde etti

İhracata direkt uçuş katkısı
EKONOMİ
İhracata direkt uçuş katkısı

Borsa liginin ağustos şampiyonu Fenerbahçe oldu
EKONOMİ
Borsa liginin ağustos şampiyonu Fenerbahçe oldu
Şehidin kanı yerde kalmadı

Şehidin kanı
yerde kalmadı

Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 terörist öldürüldü.​
Tehdit ediliyoruz

Tehdit ediliyoruz

​Ailelerin HDP önündeki eylemi 6'ncı gününde.
Kayyum söz konusu değil

Kayyum söz
konusu değil

Bakan Soylu, kayyum iddialarına cevap verdi.
Yarın başlayacak

Yarın başlayacak

​Yeni eğitim öğretim yılına dair tüm detaylar.
1,5 ayda 200 bin <br>kullanıcıya ulaştı

1,5 ayda 200 bin
kullanıcıya ulaştı

​Yerli 'Yazbee' global sosyal medyaya rakip olacak.
Fiyatlar <br>yüzde 30 düştü

Fiyatlar
yüzde 30 düştü

​Okulların açılmasıyla birlikte fiyatlar düştü.
TSK Fırat'ın doğusuna girdi

TSK Fırat'ın doğusuna girdi

​Türkiye ile ABD müşterek kara devriyesine başladı.
Efsane Vali'den <br>ayrı 16 yıl

Efsane Vali'den
ayrı 16 yıl

Yazıcıoğlu'nun ölümünün üzerinden 16 yıl geçti.
'Parçalattım'

'Parçalattım'

​Kaşıkçı'nın cesedi poşet içinde işbirlikçiye verildi.
Yeni transfere <br>hukuki takip

Yeni transfere
hukuki takip

​Taylan Antalyalı'nın transferi mahkemelik oluyor.
13 kenti etkileyecek

13 kenti etkileyecek

​İstanbul'un 2 ilçesi için saatli uyarı yapıldı.
Niye sesiniz çıkmıyor

Niye sesiniz çıkmıyor

Ünlüler evlat nöbeti tutan Diyarbakırlı anneleri görmezden geliyor.
17 bin <br>lirayla başladı

17 bin
lirayla başladı

​Evinin bahçesinde başladı, siparişlere yetişemiyor.
Paraları PKK'ya böyle akıttılar

Paraları PKK'ya böyle akıttılar

Eski PKK sözcüsü Talal Silo, HDP-PKK ilişkisini Yeni Şafak'a anlattı.
3 rauntta devirdi

3 rauntta devirdi

​Müslüman dövüşçü Habib ringlere geri döndü.
MTA yurt dışına açıldı

MTA yurt dışına açıldı

Yurt dışında ruhsat alınan bölgelerde çalışmalara başlandı.
Kendini<br>güncelleyen sistem

Kendini
güncelleyen sistem

​Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili hazırlanan raporun sonuna gelindi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.