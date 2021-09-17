Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yakından izleniyor. Eylül ayının sonlarına yaklaşılırken çeyrek altın ve gram altın fiyatı başta olmak üzere, altın fiyatları merak konusu oldu. Düğün mevsiminin sonuna gelinmesine karşın çeyrek altın ve gram altın, yatırım aracı olarak halen en önemli nesne olarak öne çıkıyor. Hal böyle olunca, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde araştırılıyor. Peki 17 Eylül altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum.

Haber Merkezi 17 Eylül 2021, 08:31 Son Güncelleme: 17 Eylül 2021, 08:42 Yeni Şafak