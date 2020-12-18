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18 Aralık döviz fiyatları: Doların fiyatı ne kadar oldu?

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Döviz piyasalarında haftanın son işlem gününe ait başlangıç rakamları belli oldu. Yatırımcılar koronavirüs salgını endişeleri arasında doların yeni günde fiyatının kaç lira olduğunu merak ediyor. İşte yeni günde dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
18 Aralık 2020 döviz fiyatları
18 Aralık 2020 döviz fiyatları

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasının ardından küresel piyasalarda gerileyen dolar, iç piyasada da, haftanın son işlem gününe düşük düzeylerde başladı. Piyasalarda, Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Aralık'taki Para Politikası Kurulu'ndan yeni faiz artışı bekleniyor.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,7140 liradan, avro 9,4480 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,7120 liradan alınan dolar, 7,7140 liradan satılıyor. 9,4460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,4480 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7450 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4950 lira olmuştu.

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