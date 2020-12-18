18 Aralık döviz fiyatları: Doların fiyatı ne kadar oldu? Dolar yeni güne nasıl başladı? Döviz piyasalarında haftanın son işlem gününe ait başlangıç rakamları belli oldu. Yatırımcılar koronavirüs salgını endişeleri arasında doların yeni günde fiyatının kaç lira olduğunu merak ediyor. İşte yeni günde dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi 18 Aralık 2020, 09:57 Son Güncelleme: 18 Aralık 2020, 10:05 Yeni Şafak