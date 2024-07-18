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Ekonomi

Borsa İstanbul günü rekorlarla tamamladı: En çok kazandıran ve kaybettiren sektörler belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 11.139,46 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Öte yandan gördüğü en yüksek seviye rekorunu 11.252,11 puana taşıyan BIST 100 endeksinin toplam işlem hacmi 109,5 milyar lira oldu. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,21 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 1,75 ile gıda içecek oldu.

18:29 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 18:53 - 18/07/2024 Perşembe
AA
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,05 değer kazancıyla günü 11.139,46 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 11.252,11 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,38 puan arttı, toplam işlem hacmi 109,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti.

En çok kazandıran ve kaybettiren sektörler

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,21 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 1,75 ile gıda içecek oldu.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

Analistler, küresel pay piyasalarında teknoloji hisselerindeki satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Yarın yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in beklenen Türkiye değerlendirmesi, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



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