Altın düşüşe geçti

Son dakika altın fiyatları gelişmeleri her gün binlerce vatandaşın gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene rekor üstüne rekora imza atan sarı metal bilindiği üzere sonrasında yaşadığı ani düşüşle yatırımcılarına kaybettirmişti. Bu kapsamda gün içerisinde canlı ve güncel rakamları takip etmek isteyen binlerce vatandaş “19 Mart Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorularına ait yanıtı araştırıyor. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri bu noktada sabah saatlerinden itibaren küçük ve büyük ölçekli fark etmeksizin binlerce yatırımcının gündemindeki yerini aldı.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın Alış: 408,30
Satış: 408,40 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın Alış: 669,00 TL'den Satış: 679,00 TL'den satışa sunuluyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 2.664,00
Cumhuriyet altını satış: 2.701,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 1.332,00
Yarım altın satış: 1.355,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 2.709,78
Tam altın satış: 2.780,23
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 2.736,00
Ata altın satış: 2.773,00
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Altın fiyatları grafiğindeki düşüş bir süredir devam ediyor. Koronavirüs aşısının bulunması ve uygulanmaya geçişi ile beraber kritik seviyedeki yükselişi terse dönen sarı metal büyük ve küçük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alırken tüm gelişmeler yakından takip ediliyor.
Geçtiğimiz sene rekor üstüne rekora imza atan sarı metal bilindiği üzere sonrasında yaşadığı ani düşüşle yatırımcılarına kaybettirmişti. Bu kapsamda gün içerisinde canlı ve güncel rakamları takip etmek isteyen binlerce vatandaş “17 Mart Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorularına ait yanıtı araştırıyor.
GRAM ALTIN NE KADAR? <BR> <BR> Yüzyıllardır en çok tercih edilen yatırım aracı bilindiği üzere koronavirüs salgını sürecinden direkt olarak etkilenmiş ve geçtiğimiz sene rekor fiyatlara ulaşmıştı. Şimdilerde sarı metalin gram fiyatı 417 TL civarında işlem görmeye devam ediyor.
ALIŞ: 419,92 <BR> <BR> SATIŞ: 419,98
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? <BR> <BR> ÇEYREK ALTIN ALIŞ: 685,00 <BR> <BR> SATIŞ: 697,00
YARIM ALTIN FİYATI <BR> <BR> ALIŞ: 1.370,00 <BR>< BR> SATIŞ: 1.392,00
TAM ALTIN <BR> <BR> ALIŞ: 2.696,20 <BR> <BR> SATIŞ: 2.749,57
CUMHURİYET ALTINI <BR> <BR> ALIŞ: 2.794,00 <BR>< BR> SATIŞ: 2.836,00
22 AYAR BİLEZİK <BR> <BR> ALIŞ: 380,34 <BR> <BR> SATIŞ: 409,05
Altın fiyatlarında hareketlilik
Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların onay süreçlerinden geçmesi ve dağıtımına başlaması ile altın fiyatlarındaki hareketlilik de sürüyor. Yatırımcılar aşı gelişmeleri sonrası 17 Mart altın fiyatlarını araştırırken, gram altının fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte 17 Mart altın fiyatları...
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Koronavirüs salgınının ekonomik etkileri ve döviz kurlarının hareketliliği nedeniyle 500 lira bantlarına kadar çıkan altın fiyatları son günlerde günlerde 400 - 420 lira bantlarına kadar geriledi. Yaşanan düşüşle birlikte yatırım yapmak isteyen vatandaşlarla ise kuyumcuların yolunu tuttu.
Son günlerde fiyatları düşen altında yatırım amacıyla alımların arttığını ifade eden kuyumcular, altın fiyatlarının kısa vadede aynı seviyelerde seyredeceğini söyledi.
“Ciddi bir şekilde yatırım amaçlı yönelme var” <br>< br> Altın fiyatlarının düşmesi sonrasında Kocaeli’deki vatandaşlardan altına ciddi yönelim olduğunu belirten kuyumcu Sergen Kavartkurt, Altın fiyatları birden bire yükselişten sonra 500 bantlarına çıktı. Şu an 400 - 420 bantlarında seyrediyor. Bu düşüşten dolayı altına bir rehavet var şu anda, satışlarımız güzel bir şekilde ilerliyor...
Altını şu anda yatırım aracı olarak düşünüyorlar çünkü altın sert düşüş yaptığı için tekrar çıkacağını düşünüyor vatandaşımız. Ondan dolayı altına ciddi bir şekilde yatırım amaçlı yönelme var. Nikah ve düğün salonlarının kademeli olarak açılmasının etkilerini özellikle yeni kararlar açıklandıktan sonra ciddi bir şekilde hissetmeye başladık” dedi.
“Bu bantlarda kalacağını düşünüyoruz” <br> <br> Altın fiyatlarının kısa vadede bu bantlarda kalacağını ancak uzun vadede yükseleceğini düşündüğünü belirten Sergen Kavartkurt, “Gram altının bugün ki normal fiyatı 424 lira üzerinden işlem görüyor, çeyrek altın 700 lira, cumhuriyet altını 2 bin 840 lira, bilezik de 390 lira bantlarında işlem görüyor şu anda...
Biz bu bantlarda kalacağını düşünüyoruz özellikle 400 - 420 bantlarında. Uzun vadede ise yükseleceğini düşünüyoruz. Daimi müşterisiyim buranın. Altın fiyatları şu an biraz daha iyi seyrediyor. Yazın kardeşimin düğünü vardı o aralar çok yüksekti, şu anki seviyeler fena değil İnşallah artmaz” diye konuştu.
“Yatırım aracı olarak düşünüyorum” <br>< br> Altın fiyatlarının yaz aylarında artacağını düşündüğünü söyleyen Demet Yılmaz şu sıralar altını yatırım aracı olarak gördüğünü belirterek,” Kesinlikle yatırım aracı olarak düşünüyorum, özellikle şu aylarda. Yaza doğru gitmeye başladığımızda düğün sezonu filan açılacağından çok daha fazla artacağı için şu sıralar güzel bir yatırım olabilir...
Çeyrek altının daha doğru bir yatırım olacağını düşünüyorum şu sıralarda. Bileziği çok düşünmüyorum sonuçta değer kaybediyor fiyatı düşüyor ama çeyrek ya da gramın daha düzgün bir yatırım olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Altın fiyatlarında büyük düşüş: Vatandaş kuyumcuya koştu
Altın fiyatlarında yaşanan düşüş yatırım amacıyla yapılan alımları arttırdı.