19 Nisan altın fiyatları: Gram altın ne kadar çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor? Altın fiyatlarında hızlı yükseliş Koronavirüs salgınına ilişkin yaşanan gelişmeler sonrası çeyrek altının fiyatının ne kadar olduğu, gram altının kaç liradan işlem gördüğü de merak ediliyor. Yatırımcılar her gün altın fiyatlarını heyecanla araştırıyor. Haftanın ilk işlem günü Pazartesi gününde de Kapalıçarşı altın fiyatları, altın alış satış işlemi yapacaklar tarafından araştırılıyor. Buna göre; altın fiyatları ne kadar? 19 Nisan 2021 altın fiyatları...

Haber Merkezi 19 Nisan 2021, 08:40 Son Güncelleme: 19 Nisan 2021, 08:48 Yeni Şafak