19 Şubat Cuma son dakika altın fiyatları: Gram altın ne kadar, çeyrek altın bugün kaç liradan alınıp satılıyor? Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor Ocak ayının ilk haftasını sert düşüşle kapatan altın fiyatları, aşağı yönlü trendini sürdürüyor. Altın alış satışı yapacak vatandaşlar için, haftanın son işlem gününde de gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları merak konusu oldu. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın fiyatları kaç TL? İşte 19 Şubat 2021 Cuma günü altın fiyatları...

Haber Merkezi 19 Şubat 2021, 09:00 Son Güncelleme: 19 Şubat 2021, 09:13 Yeni Şafak