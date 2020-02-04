Ekonomi 1915 Çanakkale Köprüsü ayaklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

1915 Çanakkale Köprüsü ayaklandı

Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün her iki ayağının inşasında yarısına yaklaşıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çanakkale Köprüsü
Çanakkale Köprüsü

Gelibolu ilçesinin Sütlüce ve Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında konumlanan köprü için deniz içi ve su üstü çalışmaları aralıksız sürüyor. Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde, 318'er metre olacak köprünün iki ayağının 15. blokları yerleştirilerek 143 metre yüksekliğe ulaşıldı. İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olacak.

KIRMIZI VE BEYAZA BOYANACAK

  • Köprünün kule bağlantıları ve unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakadaki kulelerin üst kısmı ise Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak. 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması planlanıyor. "2x3" şeritle hizmet verecek köprünün 45,06 metre genişlik ve 3,5 metre yükseklikte inşa edilecek tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla yürüme yolları bulunacak.

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