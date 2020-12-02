Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi 2 Aralık altın fiyatlarında son durum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2 Aralık altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?

2 Aralık altın fiyatlarında son durum

Yatırımcıların gözü kulağı altın fiyatlarındaki dalgalanmada. Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL ? gibi soruları takip eden yatırımcılar güne altın fiyatlarını aratarak başlıyor. Peki 2 Aralık gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor? Altın fiyatlarıyla ilgili son rakamlar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor.
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? sorusu 2 Aralık Çarşamba günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Son dakika gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altın fiyatlarındaki artışı dikkatle takip ediyor. Peki altın fiyatlarında son durum nasıl?

GRAM ALTIN NE KADAR?

455,33 TL

455,20 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Satış fiyatı: 748,10 TL

Alış fiyatı: 739,90 TL

Altın yeniden yükselişe geçti
EKONOMİ
Altın yeniden yükselişe geçti

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.485,5

SATIŞ: 1.509,80

2 ARALIK CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.981,90 TL

2.959,80 TL

Altın fiyatındaki düşüş satışları arttırdı: Kuyumcular Derneği Başkanı altın tahminlerini açıkladı
FOTOĞRAF 8
Title
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yıldırımoğlu, Türkiye'de ve dünyada etkili olan koronavirüs pandemisinin her sektörde olduğu gibi kuyumculuk sektörünü de olumsuz etkilediğini ifade etti.
Title
Koronavirüs nedeniyle düğünlerin, toplantıların iptal edildiğini dile getiren Yıldırımoğlu, “Tüm olumsuzluklara rağmen altın yine de yatırımcısının yüzünü her zaman güldürüyor. Güldürdüğü için insanlar altına yönelik yatırım yapıyor. Bizler bu anlamda düğünlere ya da ziyaretlere gittiğimiz zaman hediye olarak altın götürüyoruz. Hediyelerimiz hep altın üzerine olduğu için insanlar altına yatırım yapıyor. Altın, insanların geleceğinin garantisi, gelin veya damadın sigortasıdır. Bunun için insanlar hep hediyeleşmede altın götürüyor dedi.
Title
Dünyada değer kaybetmeyen tek yatırım aracının altın olduğuna vurgu yapan Yıldırımoğlu, “Kağıt yanar, doğal afetlerde yatırımlarınızın hepsi gidebilir ama sel de olsa, yangında olsa, afette olsa altın yine para eder. Kuyumcudan içeri girdiğiniz zaman onun bir alış bir satış rakamı vardır. Hiçbir zaman kapı kapı götürüp ucuza mal edecek bir sıkıntısı yoktur. İnsanların anında paraya dönüştürebileceği bir araç olan altın, alıcısının da satıcısının da yüzünü güldürür ifadelerini kullandı.
Title
Son günlerde altın fiyatlarındaki düşüşten kaynaklı bir yoğunluğun yaşandığına dikkat çeken Yıldırımoğlu, “Sene başında altın 205-210'larda seyrederken, ben ilk altı ay içerisinde altının 350- 450 civarında seyredeceğini demiştim. Koronavirüsten dolayı bu biraz hızlandı. Biz yılsonuna kadar beklerken pandemiden dolayı biraz erken geldi. Yine yılsonuna kadar altının 500 civarında seyreder demiştim. O da oldu. 2021 yılının ilk 6 ayı içerisinde 550'lerde seyredecek olan altın, ikinci 6 ayda ise 600-650'leri görecek. Yani altın 2021 yılında da yatırımcısının yüzünü güldürecek. İnsanlar tedirgin olmasın diye konuştu.
Title
Dünya ekonomisinin altın üzerine ayarlandığını da sözlerine ekleyen Yıldırımoğlu, “Önümüzdeki yıl koronavirüs etkisini azalttığında düğünler artacak ve dolayısıyla altına olan talep de artacak. Çünkü düğün olduğu zaman sirkülasyon da olacak. Şimdiden kuyumcu arkadaşlarımız o günün hazırlığını yapıyor. İnşallah işler iyi olacak. Bu geçici bir hastalık. Bunlar bittikten sonra herkes normal yaşamına devam edecektir dedi.
Title
Title
Title
Altın fiyatındaki düşüş satışları arttırdı: Kuyumcular Derneği Başkanı altın tahminlerini açıkladı
Son günlerde altın fiyatlarındaki düşüş sonrası vatandaşlar kuyumcularda yoğunluk oluşturdu. Van Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yıldırımoğlu, 2021 yılı için tahminlerini açıkladı.

Dakika başı değişiyor: Çeyrek altının fiyatı bir senede 425 TL arttı
FOTOĞRAF 8
Title
Altın fiyatlarındaki son günlerdeki dalgalanmalardan dolayı, çeyrek altın 870 TL’ye kadar yükseldi ardından tekrar düşüşe geçti.
Title
Bu anlık fiyat değişikliği durumunun vatandaşlarda şaşkınlık oluşturduğunu söyleyen Sarraf Mustafa Zağlı, çeyrek altının son 1 senede 425 TL artışa geçtiğini ve fiyatların daha fazla artmaması gerektiğini söyledi.
Title
Önceden düğün alışverişi için gelenlerin bütün ihtiyaçlarının karşılandığını ama belirsiz ve yüksek fiyatlardan dolayı sadece yüzük alabildiklerini söyleyen Mustafa Zağlı, “Altın fiyatları artık günde değil dakika da dalgalanmakta...
Title
Altın fiyatların da o kadar çok dalgalanma, o kadar bir belirsizlik var ki dakika başı değişmesi ile birlikte müşteriler geliyor fiyat alıyor. Birkaç dakika içerisinde geri geldiğinde fiyat o kadar değişmiş oluyor ki biz bile müşteriye ne diyeceğimizi şaşırıyoruz...
Title
Yani süper derecede bir belirsizlik, bir dalgalanma içerisindeyiz. Fiyatlar da çok farklı bir kaosun içerisindeyiz. Satışlardan memnunuz. Altına yatırım fazla oluyor. 50-60 tane altın alan müşteri oluyor. Bunun sebebi ise geçen sene altının fiyatı ile bu sene altın fiyatının arasında 425 TL fark var...
Title
u çok afaki bir rakam ve önceden düzenciler geldiğinde a’dan z’ye kadar her şeyini verirdik şimdi ise 2 tane yüzük, 1 tane tektaş, 1 tane kolye, 1 tane bilezik alıyorlar. Şuan da o kadar belirsizlik içerisindeyiz ki tam net bir şey söyleyemiyoruz...
Title
Duyumlarımız var altının bin TL olacağı yönünde umarım öyle olmaz, altın olduğu yerde kalır.
Title
Dakika başı değişiyor: Çeyrek altının fiyatı bir senede 425 TL arttı
Son günlerde altın fiyatlarındaki artışlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Sarraf Mustafa Zağlı, “Vatandaşlar 10 dakika önce sordukları fiyata altın alamıyorlar” dedi.


Abone Ol Google News
MEB duyurdu

MEB duyurdu

​LGS ve YKS sınavlarında öğrenciler tüm müfredattan sorumlu.
Türkiyenin elineüç koz birden geçti

Türkiye'nin eline
üç koz birden geçti

İran'ın büyük bir indirimden başka çaresi yok.
Çavuşoğlu’ndan NATO toplantısında Türkiye’yi suçlayan Pompeo’ya sert tepki

Yeni ​uygulama 1 Ocak itibariyle başlıyor.
Yeni yöntemle<br>ilk kez görüntülendi

Yeni yöntemle
ilk kez görüntülendi

İyileşen Kovid-19 hastalarında üç ay sonra ortaya çıkıyor.
TRT World Forum 2020

TRT World Forum 2020

​Kalın: “Dünya örgütleri kendini değiştirmek zorunda”
Ödüm koptu, maskemi taktım

Ödüm koptu, maskemi taktım

​Durakta maske takmayanları uyaran yapay zeka ilgi gördü.

Tahammülümüz <br>kalmadı

Tahammülümüz
kalmadı

​Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz hakemlere isyan etti.
Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Pandemide Prefabrik ve Konteyner Ev talepleri tavan yaptı
Desteklerde<br>süre uzatıldı

Desteklerde
süre uzatıldı

​Erdoğan imzaladı, Bakan Selçuk açıkladı..
Bakan Koca<br>tarih verdi

Bakan Koca
tarih verdi

Aşı takvimi 11 Aralık'ta başlayacak.
Acil servisler <br>nefes aldı

Acil servisler
nefes aldı

​Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı kısıtlamaları değerlendirdi.
Karabağ sorunu çözüldü

Karabağ sorunu çözüldü

​Aliyev, yeni dönemle ilgili ulusa seslendi.
Krize mola

Krize mola

Gergin açıklamalar, yerini olumlu mesajlara bıraktı.
CHP milli güvenlik sorunu

CHP milli güvenlik sorunu

​Kulislerde, Türkiye karşıtı lobilere çanak tuttuğu belirtiliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.