2 Aralık döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu? Dolar kaç lira oldu? Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşı çalışmalarına ilişkin haberler piyasalar tarafından yakından takip edilirken döviz fiyatlarında yeni gün başlangıç rakamları da belli oldu. Yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan işlem gördüğünü merak ediyor. İşte 2 Aralık döviz fiyatları..

Haber Merkezi 02 Aralık 2020, 09:27 Son Güncelleme: 02 Aralık 2020, 09:33 Yeni Şafak