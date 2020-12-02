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2 Aralık döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu?

Dolar kaç lira oldu?

Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşı çalışmalarına ilişkin haberler piyasalar tarafından yakından takip edilirken döviz fiyatlarında yeni gün başlangıç rakamları da belli oldu. Yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan işlem gördüğünü merak ediyor. İşte 2 Aralık döviz fiyatları..

Haber Merkezi Yeni Şafak
2 Aralık döviz fiyatları.
2 Aralık döviz fiyatları.

Doların küresel piyasalarda tüm sert para birimleri karşısında gerilemesi ve euro/dolar paritesinin 1.20 düzeyini aşmasının ardından, iç piyasada da dövizler yeni güne dünkü kapanış düzeylerine yakın yatay başladılar.

DOLAR NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8250 liradan, avro 9,4480 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,8230 liradan alınan dolar, 7,8250 liradan satılıyor. 9,4460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,4480 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8480 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4090 lira olmuştu.

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