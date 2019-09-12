Ekonomi 2 bin rakımlı yaylada beyaz lahana hasadı başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2 bin rakımlı yaylada beyaz lahana hasadı başladı

Ordu’nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda yetiştirilen ve yörede ’dürme pancarı’ olarak adlandırılan beyaz lahana, birçok çiftçiye ek gelir sağlıyor.

Haber Merkezi IHA
Kilosu 3 ila 4 lira arasında satılan beyaz lahanadan birçok yemeğinin yanında çoğunlukla turşu yapılıyor.
Kilosu 3 ila 4 lira arasında satılan beyaz lahanadan birçok yemeğinin yanında çoğunlukla turşu yapılıyor.

Ordu genelinde sadece Kabadüz ilçesinin Çambaşı Yaylası ve etrafında yetiştirilen, bölge halkı tarafından da dürme pancarı olarak adlandırılan lahanaların satışına başlanıldı. Kilosu 3 ila 4 lira arasında satılan beyaz lahanadan birçok yemeğinin yanında çoğunlukla turşu yapılıyor.

İlçenin Turnalık Yaylası’nda, tarlasında lahana yetiştiren ve aile ekonomisine ek gelir sağlayan Raziye Bodur, ürünün kaliteli, fiyatların ise iyi olduğunu söyledi.

Bodur, "Mayıs ayında dikimini yaptığımız beyaz lahanamızın hasadına başladık. Tarlada satış yaptıkça lahanalarımızı kesiyoruz. Bu yıl ki lahanalarımız sıkı ve kaliteli oldu. Önümüzdeki günler içerisinde havalar soğudukça fiyatlarda biraz daha iyi olur" dedi.

Yıllardır ailesiyle birlikte beyaz lahana yetiştirdiğini belirten Büşra Bodur ise "Bu işi severek ailecek yapıyoruz. Ailemizin ekonomisine ek gelir sağlıyor. Ordu merkez başta olmak üzere çevre illerden de buraya lahana satın almak için geliyorlar. Satın alınan lahanalardan çoğunlukla turşu yapılıyor" diye konuştu.

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