Ekonomi 2 el araçta fiyatların ne zaman düşeceğini açıkladı
OTOMOTİV

2. el araçta fiyatların ne zaman düşeceğini açıkladı

Son günlerde fiyatlarında yaşanan artışla sürekli gündeme gelen ikinci el araç piyasasına yönelik fiyatların ne zaman düşeceğine ilişkin açıklama Fatsa Oto Galericiler Derneği Başkanı Hikmet Zerey'den geldi. Sıfır araç üretiminin azalması ve kredi faizlerinin düşmesinden dolayı 2. el araç fiyatlarının sürekli yükseldiğine dikkat çeken Zerey, fiyatların üretimin artmasıyla düşüşe geçebileceğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Fiyatların sürekli yükselmesinden dolayı, sattıkları aracı aynı fiyatla yerine koyamadıklarını belirten Başkan Zerey, “İkinci el araca talep yüksek. Talepten dolayı fiyatlar yükseldi. Talep böyle devam ederse yükseliş de devam eder. Muhtemelen sıfır araç üretimi arttırılacaktır. Artırıldığı zaman bu fiyatlar mutlaka düşer. Sıfır araç üretimi eski haline geldiği zaman düşüş olur” dedi.

NÖBETÇİ NOTER UYGULAMASI

Başkan Zerey nöbetçi noter uygulamasının esnafları sevindirdiğini belirterek, “Esnafımız bu uygulamadan çok memnun. Hafta sonu araç satışımız arttı. Hafta sonunu hem tatil amaçlı hem de ticari amaçlı değerlendirmiş olduk” diye konuştu.

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İKİNCİ EL ARAÇ ALACAKLARA UYARI

2. el araç alacaklara uyarılarda bulunan Zerey, “Araç alacakların şuna dikkat etmesini isteriz:

Fiyat cazip oluyor, vatandaşımız Türkiye’nin her hangi bir yerine gidiyor ama araçlar denildiği gibi çıkmayabiliyor. Ekspertiz yaptırılarak gidilirse daha sağlıklı olur. Bununla ilgili sürekli şikayetler geldiği için, dernek olarak tüm dünyaya örnek olsun diye araç ayırt etmeksizin tüm aldığımız araçları ekspertiz yaptırarak müşteriye sunuyoruz” şeklinde konuştu.

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