Dolar haftaya nasıl başladı?

Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nda enflasyonu yukarı yönlü güncellemesi ve jeopolitik gelişmelerle yeni tarihi yüksek düzeylere tırmanan dövizler, yeni haftanın ilk işlem gününe de bu düzeylere başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 8,3650 liradan, avro 9,7460 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 8,3630 liradan alınan dolar, 8,3650 liradan satılıyor. 9,7440 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,7460 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3790 lira, avronun satış fiyatı ise 9,7920 lira olmuştu.