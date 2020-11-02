Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Dolar haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2 kasım döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu euro ne kadardan satılıyor?

Dolar haftaya nasıl başladı?

Yeni haftanın ilk işlem günüde döviz fiyatlarında alış satış rakamları da belli oldu. Yatırımcılar yeni günde doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte 2 Kasım dolar ve euro fiyatları..

Haber Merkezi Yeni Şafak
2 Kasım 2020 döviz fiyatları..
2 Kasım 2020 döviz fiyatları..

Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nda enflasyonu yukarı yönlü güncellemesi ve jeopolitik gelişmelerle yeni tarihi yüksek düzeylere tırmanan dövizler, yeni haftanın ilk işlem gününe de bu düzeylere başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,3650 liradan, avro 9,7460 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 8,3630 liradan alınan dolar, 8,3650 liradan satılıyor. 9,7440 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,7460 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3790 lira, avronun satış fiyatı ise 9,7920 lira olmuştu.

Merkez Bankası’ndan sürpriz adım: Bankaların borç alabilme limitleri sıfırlandı
EKONOMİ
Merkez Bankası’ndan sürpriz adım: Bankaların borç alabilme limitleri sıfırlandı
Abone Ol Google News
Elif parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı

Elif parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı

Kahraman itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı.
Azerbaycan bir uçak daha düşürdü

Azerbaycan bir uçak daha düşürdü

Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe vuruldu.
Can kaybı79a yükseldi

Can kaybı
79'a yükseldi

​İzmir'deki depremde ölü sayısı yükseliyor.
65'inci<br>saatte mucize

65'inci
saatte mucize

​3 yaşındaki Elif enkazdan canlı olarak kurtarıldı.
Yiyecekleri tükendi

Yiyecekleri tükendi

​Ermenistan ordusu bazı cephelerden geri çekiliyor.
Borç listesi<br>ve para çıktı

Borç listesi
ve para çıktı

Polis ve AFAD ekiplerini duygulandıran çanta.
Polise yumruk attı!

Polise yumruk attı!

​Maske cezasına çıldıran çift ortalığı birbirine kattı.

Koronavirüs tedavisi gören Kuzu 65 yaşında vefat etti.
Altı il için<br>sağanak uyarısı!

Altı il için
sağanak uyarısı!

Haftanın ilk günü yağış beklenen iller..
Elli sekizinci saatte <br>gelen mucize

Elli sekizinci saatte
gelen mucize

​Alkışlarla enkaz altından çıkartıldı.
AFAD'a <br>başvuru akını

AFAD'a
başvuru akını

İki günde 13 bin gönüllü.
İki yüze yakın yer <br>işgalden kurtarıldı

İki yüze yakın yer
işgalden kurtarıldı

Azerbaycan ordusu cephede gücünü ortaya koyuyor.
Doğu Akdeniz'de <br>yeni gelişme

Doğu Akdeniz'de
yeni gelişme

​Oruç Reis için yeni Navtex kararı verildi.
'Ermenistan yenilgiyi <br>ilan etmeli'

'Ermenistan yenilgiyi
ilan etmeli'

Bakan Çavuşoğlu, Bakü'de İlham Aliyev ile görüştü.
İyi ki iflas etmiş

İyi ki iflas etmiş

İzmir'deki acı bilançonun failleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
İşte hayat <br>kurtaran taktik

İşte hayat
kurtaran taktik

Saate göre müdahale planı.
Ermenistan'a <br>bir darbe daha

Ermenistan'a
bir darbe daha

​Azerbaycan ordusu, askeri konvoyu imha etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.