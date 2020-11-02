2 kasım döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu euro ne kadardan satılıyor? Dolar haftaya nasıl başladı? Yeni haftanın ilk işlem günüde döviz fiyatlarında alış satış rakamları da belli oldu. Yatırımcılar yeni günde doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte 2 Kasım dolar ve euro fiyatları..

Haber Merkezi 02 Kasım 2020, 09:34 Son Güncelleme: 02 Kasım 2020, 09:37 Yeni Şafak