2 milyon aileye müjde! Biner lira ek ödeme yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çarşamba günü açıkladığı 100 milyar liralık “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketinin detayları netleşmeye başladı. Bütün dünyayı saran koronavirüs salgınının ekonomideki etkisini azaltmak için açıklanan desteklerin detaylarına ilişkin bilgeler ilgili bakanlardan geldi. Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsle mücadele çerçevesinde bakanlık olarak hayata geçirdikleri tedbirlere ilişkin soruları cevaplandırırken önemli bilgiler verdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Çalışma hayatına ilişkin tedbirler hakkında bilgi veren Selçuk, İşsizlik Sigorta Fonu'nun böyle durumlar için var olduğunu anımsattı. Hem işverene hem de çalışana destek olmak için Kısa Çalışma Ödeneği'ni ve telafi çalışmasını devreye soktuklarını anlatan Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği, işin belli periyotlarda durdurulması veya yavaşlatılması durumunda devreye giren bir ödeneğimiz ve biz bunun bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarında esneklikler de sağlayacağız. Şartları tutan özel kreş ve gündüz bakım evleri, kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek. Şimdi Meclis'le de iş birliği içindeyiz, istişare halindeyiz” dedi.

TELAFİ ÇALIŞMASI 4 AY

Bakan Selçuk, bazı markaların mağazalarını kapattıkları hatırlatılarak, bunlara ilişkin bir çalışma olup olmayacağına ilişkin soruyu, şöyle cevaplandırdı: Zaten işin belli bir oranda durdurulması söz konusu olduğunda Kısa Çalışma Ödeneği bunun için, Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanıyor olacaklar. Biz şartlarını da biraz daha esneteceğimiz için daha geniş kapsamda olacak ve çoğu işverenimiz bundan faydalanıyor olacak. Telafi çalışma süresini de 2 aydan 4 aya çıkardık. Bu telafi süresi de, o zaman zarfında işçimiz, çalışanımız daha az çalışarak daha sonraki 2 ay boyunca bunu telafi ettiği süreç. Dolayısıyla maaş kaybına, ne aylık kaybına neden aynı zamanda iş gücü kaybına sebep olan bir sistemdi. Bu süreci 2 aydı, 4 aya çıkartıyoruz.”

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2 MİLYON AİLEYE MÜJDE

İhtiyaç sahibi ailelere yapılacak yardımlara ilişkin ayrıntıların sorulması üzerine Bakan Zümrüt Selçuk, 2 milyon aileye şu önemli müjdeyi verdi: “Zaten tespit edilmiş, periyodik olarak yardım yaptığımız 2 milyon vatandaşımız var. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla gelir testleri yapıyoruz. Şu anda tespit edilmiş bir listemiz var. Onlara, 2 milyon kişiye bu dağıtımı yapacağız ama herhangi bir ihtiyaç doğduğunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla, onların da aylık periyodik payları artırıldı, hiçbir vatandaşımızı bu süreçte dışarıda bırakmayacağız. Hedefimiz 2 milyar lirayı, martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak.” Selçuk, sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceklerini ifade etti.

İNTERNETTEN BAŞVURUN

Bakan Selçuk, kamu işçi alımlarında başvuruların İŞKUR’un sayfası üzerinden yapılması çağrısında da bulundu. Selçu, “Oradaki kalabalığı önlemek ve sosyal mesafeyi önlemek adına bu çok önemlidir. SGK’nin birçok hizmetine şu anda dijital ortamda ulaşılabiliyor. Dijital ortam, toplumsal mesafeyi sağlamak adına en önemli olanaklarımızdan biri” dedi.

YAŞLI VE ÇOCUKLAR BİZE EMANET

Bakan Selçuk çocukevinde.

Türkiye çapında bakanlığa bağlı engelli merkezleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, çocukevleri ve kadın konukevleri olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, “Bütün bu kuruluşlarımızda hem hijyen hem gerekli mesafe kurallarına, yani Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenen 14 kurala harfiyen uymaya devam etmekteyiz. Bu süreçte biz ilk andan itibaren bütün kuruluşlarımıza bu gerekli önlemleri alması konusunda talimatlarımızı hem şifahi hem yazılı olarak ilettik” dedi.

NÜFUSUN YÜZDE 8’İ 65 YAŞ ÜSTÜ

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk huzurevini ziyaret etti.

Huzurevlerindeki doktor sayısını artırdıklarını belirten Selçuk, “Türkiye genelinde 153’ü devlete ait olmak üzere 400’ü aşkın huzurevimiz var, her birini günlük kontrol ediyoruz. Bütün bu kuruluşlarımızda hem hijyen hem gerekli mesafe kurallarına yani Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenen 14 kurala harfiyen uymaya devam etmekteyiz” dedi. Selçuk, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 8’inin 65 yaş üzerinde bulunduğunu, 80 yaş üzerindeki nüfusu da “en kırılgan nüfus” olarak gördüklerini belirtti.

İstanbul ve Ankara’dan başlayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlılara kolonya ve maske temini konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği içinde olduklarını belirterek, temin edildikten sonra dağıtımların çeşitli kanallarla yapılacağını bildirdi. Selçuk, dağıtıma ilk olarak Ankara ve İstanbul'dan başlanacağını, daha sonra genişletileceğini kaydetti.

SÜRE KONUSU ESNETİLECEK

Bir yasal düzenleme ihtiyacı olup olmadığına ilişkin soruna Selçuk, “Tabii ki birkaç değişim, birkaç esneklik sağlayacağız” yanıtını verdi. “Süre bunlardan biri mi?” sorusu üzerine ise Selçuk, “Evet, süre bunlardan birisi. Onu biraz daha esnetmek için şimdi istişare halindeyiz. Onun düzenlemesi de umarım ki hemen yakın zamanda geçerek, işçimize hem işverenimize onları bu süreçte direnç kazandırmak için en önemli noktalardan birisi olacak” dedi.