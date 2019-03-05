Ekonomi 2 milyon Türk motifi Nutella kavanozlarındaki yerini aldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2 milyon Türk motifi Nutella kavanozlarındaki yerini aldı! Nutella'nın fiyatı ne kadar?

2 milyon Türk motifi Nutella kavanozlarındaki yerini aldı

Nutella, yeni kampanyası 'O da Senin Gibi Benzersiz' için Türk motiflerinin yer aldığı 2 milyon adet kavanoz tasarladı.

Haber Merkezi DHA
Nutella Türkiye’nin hazırladığı tasarım kavanozlar mart ve nisan ayları boyunca tüm satış noktalarında tüketicileri bekliyor olacak.
Nutella Türkiye’nin hazırladığı tasarım kavanozlar mart ve nisan ayları boyunca tüm satış noktalarında tüketicileri bekliyor olacak.

Sürülebilir çikolata pazarının sevilen markaları arasında yer alan Nutella, 'O da Senin Gibi Benzersiz' kampanyası için birbirinden farklı 2 milyon adet kavanoz tasarladı. Türk motiflerinden ilham alınarak tasarlanan yeni Nutella kavanozlarının üzerinde yer alan tasarım numarası ambalajın eşinin olmadığını simgelerken, aynı numaraya ve tasarıma sahip ikinci bir ürün bulunmuyor. Nutella Türkiye’nin hazırladığı tasarım kavanozlar mart ve nisan ayları boyunca tüm satış noktalarında tüketicileri bekliyor olacak.

DHA
Nutella, yeni kampanyası 'O da Senin Gibi Benzersiz' için Türk motiflerinin yer aldığı 2 milyon adet kavanoz tasarladı.

"ÖZEL VE ÖZGÜN TASARIM"

Kampanya hakkında açıklamalarda bulunan Ferrero Kurumsal İletişim Direktörü Yasemin Taşkın, ürünlerin tüketiciler için özel ve özgün olarak tasarlandığına ve temel amaçlarının Nutella tüketenleri biricik, tek, eşsiz hissettirmek olduğunu söyledi.

"Nutella bu uygulama için iki ana desen hazırladı. Özel bir algoritma kullanılarak bu desenlerin farklı bölgelerine odaklanarak özgün tasarımlar ortaya çıkardı. Başta İtalya olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde hayata geçirilen 'O da Senin Gibi Benzersiz' kampanyası tüketicilerden büyük ilgi görüyor" diyen Taşkın, "Kavanozların bir koleksiyon özelliği var. Biz sabah kahvaltılarına Nutella tadıyla beraber görsel bir lezzet de getirmek istedik" diye konuştu.

DHA
Türk motiflerinden ilham alınarak tasarlanan yeni Nutella kavanozlarının üzerinde yer alan tasarım numarası ambalajın eşinin olmadığını simgelerken, aynı numaraya ve tasarıma sahip ikinci bir ürün bulunmuyor.

Yasemin Taşkın, sözlerine Nutella'nın her zaman için sürpriz hazırlıkları olduğunu da ekledi.

Mart ve nisan ayları boyunca tüm satış noktalarında bulunabilecek Nutella’nın, özel desenli kavanozları sadece 750 gr’lık ambalajlarında yer alacak.

REKLAM

Netflix Türkiye'den zam kararı
FOTOĞRAF 15
Title
Online dizi ve film platformu Netflix Türkiye fiyatlarına zam yaptı. İşte Netflix'in Türkiye için belirlediği yeni fiyatlar...
Title
Üç ayrı kategoride fiyatlandırma yapan servisin tek kişilik Temel kategorisi 15,99 TL, iki kişilik Standart kategorisi 27,99 TL, dört kişilik Özel paketi ise 39,99 TL fiyatla izleyicilerle buluşuyordu.
Title
Zam sonrası yeni fiyatlar şu şekilde oldu: Tek kullanıcılı abonelik: 19.99 TL Aynı anda iki kullanıcı tarafından kullanılabilen abonelik: 33.99 TL Aynı anda dört kullanıcı tarafından kullanılabilen abonelik: 49.99 TL
Title
Ancak benzer şekilde Temel kategorisinin 17,99 TL, Standart’ın 32,99 TL, Özel kategorisinin ise 47,99 TL‘lik bir versiyonu bulunuyor.
Title
Bu da platformun hala zammı netleştirmeye çalıştığı şeklinde yorumlandı.
Title
Netflix, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Üyelerimizin Netflix’e verdiği değeri daha iyi anlamak için dönem dönem farklı fiyat politikaları test ediyoruz. Bu testler herkese açık değil. Ayrıca testlerde görülen fiyatları hiçbir zaman uygulamaya koymayabiliriz. Amacımız, Netflix üyelik ücreti politikasının doğrulundan emin olmak.”
Title
Dolayısıyla bir fiyat güncellemesi var, evet, fakat şu an tüm kategorilerdeki fiyatlar eski halinde.
Title
Online dizi e film servisi Netflix kullanıcıların tüm bölümler bitene kadar izlediği ilk 10 diziyi açıkladı. 10-On My Block 9- Making A Murderer: Part 2 8- 13 Reasons Why: Sezon 2
Title
7- Last Chance U: Indy 6-Bodyguard
Title
5-Fastest Car
Title
4-The Haunting of Hill House
Title
3-Anne With An E: Season 2
Title
2-Insatiable
Title
1-Orange Is The New Black: Sezon 6
Title
Netflix Türkiye'den zam kararı
Netflix, servislerini dünyada en uygun fiyatlı kullanan ülke olan Türkiye'ye bu sabah itibarı ile zam uyguladığını duyurdu. İşte Netflix'in Türkiye için belirlediği yeni fiyatlar...

Solucan gübresi için memurluğu bıraktı
FOTOĞRAF 8
Title
Denizli Adliyesi'nde, 3 bin 300 TL maaşla katip olarak çalışan, evli ve 1 çocuk babası Eyüp Karakuş, ilgisini çeken solucan yetiştiriciliğini araştırmaya başladı. Solucan ve solucan gübresi üretiminin kolay yapılabilir ve az masraflı olması nedeniyle ilgisini çektiğini belirten Karakuş, hobi amacıyla küçük kapalı alanda üretime başladı.
Title
Çevresindekilerin solucan gübrelerini talep etmeye başlamasıyla Karakuş'un üretimi, süreç içinde arttı. Solucan ve solucan gübresinden kazanç elde edebileceğini gören Karakuş, masabaşı işte çalışmaktansa girişimci olmayı tercih etti.
Title
Ocak ayında memurluk görevinden istifa eden Karakuş, Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı Mahallesi'nde kiraladığı 5 bin metrekarelik depoda solucan üretim tesisi kurdu.
Title
AYDA 80- 100 TONLUK ÜRETİM : Takım elbise giymek yerine tulum ve yağmurluk giymeyi seçen Eyüp Karakuş, işine dört elle sarılarak, Türkiye'nin çeşitli kentlerine gidip, gübrelerini tanıttı. Girişimci Karakuş, aylık 80- 100 ton civarında üretim kapasitesine sahip olduklarını, solucan gübresinin kilosunun 2- 3 liradan satıldığını söyledi.
Title
Herkesin hayallerinin peşinden koşması gerektiğini belirten Karakuş, İnsanlar memur olmak için çok çabalıyor. On binlerce insan memur olabilmek için sıra bekliyor. Ben de bir zamanlar böyleydim; ancak hiçbir zaman memur olarak kalmayı düşünmedim. İçimde bir girişimcilik ruhu vardı. Bundan dolayı memuriyette kazandığım parayı bu işte kullanmayı denedim. Şu an Türkiye'de büyük sayılabilecek bir tesisin sahibiyim dedi.
Title
'24 SAAT BENİM İÇİN ÇALIŞIYORLAR': Ailesinin bu süreçte kendisine hep destek olduğunu dile getiren Karakuş, Tesisimde 100 milyona yakın solucanım var. Bu iş sayesinde daha fazla para kazanıyorum ve daha az yoruluyorum. Solucanlarla ilgilenmekten çok memnunum. Burada tüm stresimi atıyorum. Dünyayla bağlantımı koparıyorum. Solucanlar benden sadece yemek ve su istiyorlar. Başka bir şey istemiyorlar ve 24 saat benim için çalışıyorlar diye konuştu.
Title
'10 YILDA KAZANACAĞIM PARAYI 1 YILDA KAZANIYORUM': Hedefinin ihracat yapmak olduğunu ve 6 ülkeden iş insanlarıyla görüşmelerinin sürdüğünü belirten Eyüp Karakuş, Solucan ve solucan gübresi üretimiyle kazancım çok arttı. Memuriyette 10 yılda kazanacağım parayı, 1 yıl içerisinde bu iş sayesinde kazanabiliyorum. Ürünlerimi yurt dışına pazarlamak istiyorum dedi.
Title
Karakuş Azerbaycan, Katar, Makedonya, Bulgaristan, Danimarka ve Hollanda ile görüşme halindeyiz. Bunu başarırsam gelirim, 5- 6 kat daha artacak. Yakın zamanda 2 ülkeyle anlaşma imzalayacağız. Katar'a hem gübre ihracatı hem de ortak üretim tesisi kurmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda imza aşamasına geldik diye konuştu.
Solucan gübresi için memurluğu bıraktı
Denizli'de yaşayan Eyüp Karakuş (34), ilgi duyup, araştırdığı solucan gübresinin üreticiliği için adliyedeki işinden 2 ay önce istifa etti. Masabaşında çalışmak yerine girişimci olmayı tercih ettiğini belirten Karakuş, solucan gübresi üretim tesisi kurdu. Memurluktan 1 yılda elde ettiği geliri, bu işle 1 ayda kazandığını kaydeden Karakuş, ihracat için 6 ülkeyle görüşme halinde olduğunu, Katar'da ortakla solucan gübresi üretim tesisinin kurulumu için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.


Erdoğan Eyüpsultanda konuşuyor

Erdoğan Eyüpsultanda konuşuyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar.
Karanlık zihniyeti deşifre oldu

Karanlık zihniyeti deşifre oldu

​MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki.
Yarı fiyatınasatılık 26 bin araç

Yarı fiyatınasatılık 26 bin araç

Üst sınıftan alt sınıfa kadar her kesime hitap ediyor.
Artıksu kuyrukları yok

Artıksu kuyrukları yok

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da halka hitap etti.
İmamoğlundan Albayraka ziyaret

İmamoğlundan Albayraka ziyaret

İmamoğlu, Albayrak Medya Grubu'na nezaket ziyaretinde bulundu.
Yeni Arap Baharı yolda

Yeni Arap Baharı yolda

Washington Post gazetesinde dikkati çeken makale.
Trump çelişkili hareket ediyor

Trump çelişkili hareket ediyor

​Bakan Pekcan'dan ABD'nin Türkiye kararına tepki.
Sadece iki ay tüketiliyor

Sadece iki ay tüketiliyor

​Şanlıurfa'nın ilkbahar yağışlarına özel lezzeti.

Dokuma tezgahında başladılar

Dokuma tezgahında başladılar

​14 bin çalışanla dünyaya açıldılar.
3 ayda3üncü otelini sattı

3 ayda3üncü otelini sattı

​Alman turizm devine satışına onay çıktı.
Asırlık gecikme ile ibadete açılıyor

Asırlık gecikme ile ibadete açılıyor

Atina'da ibadete izin verilen ilk cami​ olacak.
Yaya geçitlerine yeni düzenleme

Yaya geçitlerine yeni düzenleme

​Yayaya yol vermem, basar geçerim dönemi bitecek.
Okula başlamayaşı değişiyor

Okula başlamayaşı değişiyor

Bakan Selçuk: Yeni düzenleme üzerine çalışıyoruz.
Yunanistanla ilişkiler düzelmeli

Yunanistanla ilişkiler düzelmeli

​Savunma Bakanı Akar'dan önemli açıklamalar.
100 dolara satışta

100 dolara satışta

​Çin'in yeni akıllı telefonu bütçe dostu olacak.
Anında karşılık verdik

Anında karşılık verdik

​MSB: Teröristler Tel Rıfat'ta taciz ateşi açtı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.