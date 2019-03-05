2 milyon Türk motifi Nutella kavanozlarındaki yerini aldı

Sürülebilir çikolata pazarının sevilen markaları arasında yer alan Nutella, 'O da Senin Gibi Benzersiz' kampanyası için birbirinden farklı 2 milyon adet kavanoz tasarladı. Türk motiflerinden ilham alınarak tasarlanan yeni Nutella kavanozlarının üzerinde yer alan tasarım numarası ambalajın eşinin olmadığını simgelerken, aynı numaraya ve tasarıma sahip ikinci bir ürün bulunmuyor. Nutella Türkiye’nin hazırladığı tasarım kavanozlar mart ve nisan ayları boyunca tüm satış noktalarında tüketicileri bekliyor olacak.
DHA
Nutella, yeni kampanyası 'O da Senin Gibi Benzersiz' için Türk motiflerinin yer aldığı 2 milyon adet kavanoz tasarladı.
"ÖZEL VE ÖZGÜN TASARIM"
Kampanya hakkında açıklamalarda bulunan Ferrero Kurumsal İletişim Direktörü Yasemin Taşkın, ürünlerin tüketiciler için özel ve özgün olarak tasarlandığına ve temel amaçlarının Nutella tüketenleri biricik, tek, eşsiz hissettirmek olduğunu söyledi.
"Nutella bu uygulama için iki ana desen hazırladı. Özel bir algoritma kullanılarak bu desenlerin farklı bölgelerine odaklanarak özgün tasarımlar ortaya çıkardı. Başta İtalya olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde hayata geçirilen 'O da Senin Gibi Benzersiz' kampanyası tüketicilerden büyük ilgi görüyor" diyen Taşkın, "Kavanozların bir koleksiyon özelliği var. Biz sabah kahvaltılarına Nutella tadıyla beraber görsel bir lezzet de getirmek istedik" diye konuştu.
DHA
Türk motiflerinden ilham alınarak tasarlanan yeni Nutella kavanozlarının üzerinde yer alan tasarım numarası ambalajın eşinin olmadığını simgelerken, aynı numaraya ve tasarıma sahip ikinci bir ürün bulunmuyor.
Yasemin Taşkın, sözlerine Nutella'nın her zaman için sürpriz hazırlıkları olduğunu da ekledi.
Mart ve nisan ayları boyunca tüm satış noktalarında bulunabilecek Nutella’nın, özel desenli kavanozları sadece 750 gr’lık ambalajlarında yer alacak.
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Online dizi ve film platformu Netflix Türkiye fiyatlarına zam yaptı. İşte Netflix'in Türkiye için belirlediği yeni fiyatlar...
Üç ayrı kategoride fiyatlandırma yapan servisin tek kişilik Temel kategorisi 15,99 TL, iki kişilik Standart kategorisi 27,99 TL, dört kişilik Özel paketi ise 39,99 TL fiyatla izleyicilerle buluşuyordu.
Zam sonrası yeni fiyatlar şu şekilde oldu: Tek kullanıcılı abonelik: 19.99 TL Aynı anda iki kullanıcı tarafından kullanılabilen abonelik: 33.99 TL Aynı anda dört kullanıcı tarafından kullanılabilen abonelik: 49.99 TL
Ancak benzer şekilde Temel kategorisinin 17,99 TL, Standart’ın 32,99 TL, Özel kategorisinin ise 47,99 TL‘lik bir versiyonu bulunuyor.
Bu da platformun hala zammı netleştirmeye çalıştığı şeklinde yorumlandı.
Netflix, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Üyelerimizin Netflix’e verdiği değeri daha iyi anlamak için dönem dönem farklı fiyat politikaları test ediyoruz. Bu testler herkese açık değil. Ayrıca testlerde görülen fiyatları hiçbir zaman uygulamaya koymayabiliriz. Amacımız, Netflix üyelik ücreti politikasının doğrulundan emin olmak.”
Dolayısıyla bir fiyat güncellemesi var, evet, fakat şu an tüm kategorilerdeki fiyatlar eski halinde.
Online dizi e film servisi Netflix kullanıcıların tüm bölümler bitene kadar izlediği ilk 10 diziyi açıkladı. 10-On My Block 9- Making A Murderer: Part 2 8- 13 Reasons Why: Sezon 2
7- Last Chance U: Indy 6-Bodyguard
5-Fastest Car
4-The Haunting of Hill House
3-Anne With An E: Season 2
2-Insatiable
1-Orange Is The New Black: Sezon 6
Netflix Türkiye'den zam kararı
Netflix, servislerini dünyada en uygun fiyatlı kullanan ülke olan Türkiye'ye bu sabah itibarı ile zam uyguladığını duyurdu. İşte Netflix'in Türkiye için belirlediği yeni fiyatlar...
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Denizli Adliyesi'nde, 3 bin 300 TL maaşla katip olarak çalışan, evli ve 1 çocuk babası Eyüp Karakuş, ilgisini çeken solucan yetiştiriciliğini araştırmaya başladı. Solucan ve solucan gübresi üretiminin kolay yapılabilir ve az masraflı olması nedeniyle ilgisini çektiğini belirten Karakuş, hobi amacıyla küçük kapalı alanda üretime başladı.
Çevresindekilerin solucan gübrelerini talep etmeye başlamasıyla Karakuş'un üretimi, süreç içinde arttı. Solucan ve solucan gübresinden kazanç elde edebileceğini gören Karakuş, masabaşı işte çalışmaktansa girişimci olmayı tercih etti.
Ocak ayında memurluk görevinden istifa eden Karakuş, Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı Mahallesi'nde kiraladığı 5 bin metrekarelik depoda solucan üretim tesisi kurdu.
AYDA 80- 100 TONLUK ÜRETİM : Takım elbise giymek yerine tulum ve yağmurluk giymeyi seçen Eyüp Karakuş, işine dört elle sarılarak, Türkiye'nin çeşitli kentlerine gidip, gübrelerini tanıttı. Girişimci Karakuş, aylık 80- 100 ton civarında üretim kapasitesine sahip olduklarını, solucan gübresinin kilosunun 2- 3 liradan satıldığını söyledi.
Herkesin hayallerinin peşinden koşması gerektiğini belirten Karakuş, İnsanlar memur olmak için çok çabalıyor. On binlerce insan memur olabilmek için sıra bekliyor. Ben de bir zamanlar böyleydim; ancak hiçbir zaman memur olarak kalmayı düşünmedim. İçimde bir girişimcilik ruhu vardı. Bundan dolayı memuriyette kazandığım parayı bu işte kullanmayı denedim. Şu an Türkiye'de büyük sayılabilecek bir tesisin sahibiyim dedi.
'24 SAAT BENİM İÇİN ÇALIŞIYORLAR': Ailesinin bu süreçte kendisine hep destek olduğunu dile getiren Karakuş, Tesisimde 100 milyona yakın solucanım var. Bu iş sayesinde daha fazla para kazanıyorum ve daha az yoruluyorum. Solucanlarla ilgilenmekten çok memnunum. Burada tüm stresimi atıyorum. Dünyayla bağlantımı koparıyorum. Solucanlar benden sadece yemek ve su istiyorlar. Başka bir şey istemiyorlar ve 24 saat benim için çalışıyorlar diye konuştu.
'10 YILDA KAZANACAĞIM PARAYI 1 YILDA KAZANIYORUM': Hedefinin ihracat yapmak olduğunu ve 6 ülkeden iş insanlarıyla görüşmelerinin sürdüğünü belirten Eyüp Karakuş, Solucan ve solucan gübresi üretimiyle kazancım çok arttı. Memuriyette 10 yılda kazanacağım parayı, 1 yıl içerisinde bu iş sayesinde kazanabiliyorum. Ürünlerimi yurt dışına pazarlamak istiyorum dedi.
Karakuş Azerbaycan, Katar, Makedonya, Bulgaristan, Danimarka ve Hollanda ile görüşme halindeyiz. Bunu başarırsam gelirim, 5- 6 kat daha artacak. Yakın zamanda 2 ülkeyle anlaşma imzalayacağız. Katar'a hem gübre ihracatı hem de ortak üretim tesisi kurmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda imza aşamasına geldik diye konuştu.
Solucan gübresi için memurluğu bıraktı
Denizli'de yaşayan Eyüp Karakuş (34), ilgi duyup, araştırdığı solucan gübresinin üreticiliği için adliyedeki işinden 2 ay önce istifa etti. Masabaşında çalışmak yerine girişimci olmayı tercih ettiğini belirten Karakuş, solucan gübresi üretim tesisi kurdu. Memurluktan 1 yılda elde ettiği geliri, bu işle 1 ayda kazandığını kaydeden Karakuş, ihracat için 6 ülkeyle görüşme halinde olduğunu, Katar'da ortakla solucan gübresi üretim tesisinin kurulumu için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.