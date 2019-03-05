2 milyon Türk motifi Nutella kavanozlarındaki yerini aldı

Sürülebilir çikolata pazarının sevilen markaları arasında yer alan Nutella, 'O da Senin Gibi Benzersiz' kampanyası için birbirinden farklı 2 milyon adet kavanoz tasarladı. Türk motiflerinden ilham alınarak tasarlanan yeni Nutella kavanozlarının üzerinde yer alan tasarım numarası ambalajın eşinin olmadığını simgelerken, aynı numaraya ve tasarıma sahip ikinci bir ürün bulunmuyor. Nutella Türkiye’nin hazırladığı tasarım kavanozlar mart ve nisan ayları boyunca tüm satış noktalarında tüketicileri bekliyor olacak.

DHA Nutella, yeni kampanyası 'O da Senin Gibi Benzersiz' için Türk motiflerinin yer aldığı 2 milyon adet kavanoz tasarladı.

"ÖZEL VE ÖZGÜN TASARIM"

Kampanya hakkında açıklamalarda bulunan Ferrero Kurumsal İletişim Direktörü Yasemin Taşkın, ürünlerin tüketiciler için özel ve özgün olarak tasarlandığına ve temel amaçlarının Nutella tüketenleri biricik, tek, eşsiz hissettirmek olduğunu söyledi.

"Nutella bu uygulama için iki ana desen hazırladı. Özel bir algoritma kullanılarak bu desenlerin farklı bölgelerine odaklanarak özgün tasarımlar ortaya çıkardı. Başta İtalya olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde hayata geçirilen 'O da Senin Gibi Benzersiz' kampanyası tüketicilerden büyük ilgi görüyor" diyen Taşkın, "Kavanozların bir koleksiyon özelliği var. Biz sabah kahvaltılarına Nutella tadıyla beraber görsel bir lezzet de getirmek istedik" diye konuştu.

DHA Türk motiflerinden ilham alınarak tasarlanan yeni Nutella kavanozlarının üzerinde yer alan tasarım numarası ambalajın eşinin olmadığını simgelerken, aynı numaraya ve tasarıma sahip ikinci bir ürün bulunmuyor.

Yasemin Taşkın, sözlerine Nutella'nın her zaman için sürpriz hazırlıkları olduğunu da ekledi.

Mart ve nisan ayları boyunca tüm satış noktalarında bulunabilecek Nutella’nın, özel desenli kavanozları sadece 750 gr’lık ambalajlarında yer alacak.

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FOTOĞRAF 15 Online dizi ve film platformu Netflix Türkiye fiyatlarına zam yaptı. İşte Netflix'in Türkiye için belirlediği yeni fiyatlar... Üç ayrı kategoride fiyatlandırma yapan servisin tek kişilik Temel kategorisi 15,99 TL, iki kişilik Standart kategorisi 27,99 TL, dört kişilik Özel paketi ise 39,99 TL fiyatla izleyicilerle buluşuyordu. Zam sonrası yeni fiyatlar şu şekilde oldu: Tek kullanıcılı abonelik: 19.99 TL Aynı anda iki kullanıcı tarafından kullanılabilen abonelik: 33.99 TL Aynı anda dört kullanıcı tarafından kullanılabilen abonelik: 49.99 TL Ancak benzer şekilde Temel kategorisinin 17,99 TL, Standart’ın 32,99 TL, Özel kategorisinin ise 47,99 TL‘lik bir versiyonu bulunuyor. Bu da platformun hala zammı netleştirmeye çalıştığı şeklinde yorumlandı. Netflix, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Üyelerimizin Netflix’e verdiği değeri daha iyi anlamak için dönem dönem farklı fiyat politikaları test ediyoruz. Bu testler herkese açık değil. Ayrıca testlerde görülen fiyatları hiçbir zaman uygulamaya koymayabiliriz. Amacımız, Netflix üyelik ücreti politikasının doğrulundan emin olmak.” Dolayısıyla bir fiyat güncellemesi var, evet, fakat şu an tüm kategorilerdeki fiyatlar eski halinde. Online dizi e film servisi Netflix kullanıcıların tüm bölümler bitene kadar izlediği ilk 10 diziyi açıkladı. 10-On My Block 9- Making A Murderer: Part 2 8- 13 Reasons Why: Sezon 2 7- Last Chance U: Indy 6-Bodyguard 5-Fastest Car 4-The Haunting of Hill House 3-Anne With An E: Season 2 2-Insatiable 1-Orange Is The New Black: Sezon 6 Netflix Türkiye'den zam kararı Netflix, servislerini dünyada en uygun fiyatlı kullanan ülke olan Türkiye'ye bu sabah itibarı ile zam uyguladığını duyurdu. İşte Netflix'in Türkiye için belirlediği yeni fiyatlar... BiP'te paylaş

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