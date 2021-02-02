Altın fiyatları düşmeye devam ediyor

Haftanın ikinci işlem gününde Kapalıçarşı’dan gelen altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başladı. Gram altının 500 liranın altında seyretmesi uzun bir süredir devam ederken alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Şubat 2021 yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 428,43
SATIŞ: 428,52
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ: 697,00
SATIŞ: 709,00
EKONOMİ
Altın fiyatları bugün ne kadar?
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.393,00
SATIŞ: 1.416,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.849,00
SATIŞ: 2.892,00
FOTOĞRAF 8
Altın fiyatlarındaki yükselmeden dolayı insanların borç aldıkları altınları anlaşarak geri ödediğini söyleyen Mustafa Zağlı, “2020 yılında en çok satılan altın etüdünde çeyrek ve gram altın gitti. Malum altın fiyatlarının yüksek oluşu, toplumu biraz daha gram altına sevk etti...
Çeyrek de güzel satıldı ama tabi artık insanlar altın almaktan ziyade, düğünde takılan altınları borç ödemek için maalesef büyük bir çaba sarf ediyorlar...
3 tane götürecekleri yere bir tane götürdüler, kendileri aralarında anlaşarak kimisi gram altın alıyor kimisi de çeyrek altın alıyor. 2020 yılında en çok sattığımız ürün de öncelikle gram altın ve sonrasında da çeyrek altın oldu” dedi.
Zağlı, 2021 yılında çeyrek altının bin 100 TL’yi görebileceğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti: “2021 yılında ise altındaki beklentimiz şöyle ki, biliyorsunuz altın hiçbir zaman gördüğü zirveyi tekrar bırakmaz. Ufak tefek indirimler konjektörlerde duraklama olur ama bizim tahminimiz altın, 2021 yılının ilk çeyreğinin biraz üzerinde yavaş yavaş kıpırdamaya çalışır...
Biliyorsunuz Amerika’da seçimler oldu ve yeni başkanları da doların düşük olmasını istemiyor. Öyle olunca dolar çıkınca, altın da gördüğü yere tekrar gelecektir...
Bizim tahminimiz Çeyrek altın da o sıralar bin 100 TL civarlarında olabilir diye tahmin ediyoruz.”
Uzmanından çok konuşulacak tahmin: Çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir
2020 yılında yükselen altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sarraf Mustafa Zağlı, en çok satılan altının gram altın olduğunu söyleyerek, “2021 yılında çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir” dedi.
FOTOĞRAF 9
2021 yılının ilk günlerinden itibaren altın fiyatlarında gerileme vatandaşların altına yönelmesini sağlarken sektör temsilcilerinden Nurullah Uzer, 20 Ocak’ta ABD Başkanı Biden’in göreve başlamasıyla birlikte altında yükselişin başlayacağını bekliyoruz dedi.
Uzer, “Yeni yılın başlamasıyla birlikte altın fiyatlarında bir miktar gerileme yaşansa da biz bu gerilemenin geçici olduğunu düşünüyoruz. 2021 yılında özellikle 20 Ocak tarihinden sonra ABD’nin yeni başkanının göreve başlamasıyla beraber alacağı ekonomik kararlar doğrultusunda ki ABD’de de yeniden parasal genişleme bekleniyor.Bununla beraber altının yönünü tekrar yukarıya çevireceğini düşünüyoruz. 2021 yılında da altının yine en güvenilir liman olarak en güvenilir yatırım aracı olacağını düşünmekteyiz” dedi.
Uzer altındaki düşüşle beraber vatandaşların altın almaya yöneldiğini ifade ederken altındaki yükselişin ABD’nin büyük etkisi olacağını ifade ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü;
Altındaki düşüşü bekleyen vatandaşlarımız çok ciddi anlamda altın almaya yöneldiler. Yılbaşından itibaren büyük bir altın alımı yapıldı.Altındaki yükselişte ABD’nin çok büyük etkisi olacak.
Bu 20 Ocak’tan sonra kendini gösterecek. Çok sert yükselişler beklemesek de altında kademeli yükselişleri özellikle Mart ayından sonra tekrar bekliyoruz.
Mart ayında altın daha önce test ettiği yerlere yani 500 ve 500’ün üzerindeki rakamları tekrar görebilir.
Bu demek değildir ki yeniden alım fırsatı vermeyecek. Altın yine alım fırsatları verebilir. 435 ve 440 liralara gerileyebilir.
Ama uzun vadede altın yine en güvenilir yatırım aracı olarak görülmektedir. Tabi bununla beraber Covid-19 aşısının da çıkmasıyla birlikte altının hareketlenmesinde etkili olacaktır.
Aşının ciddi anlamda hastalığa çare olması durumunda belki altın yükselişini biraz daha yavaşlatabilir. Ama yine de altın güvenilir liman olarak yükselecektir” diye konuştu.
Altın fiyatlarının yükselişe geçeceği kritik tarih
Yeni yılın başlamasıyla birlikte altında yaşanan düşüş vatandaşların altına olan ilgisini artırırken, uzmanlar altındaki yükselişin ABD Başkanı Biden'in göreve başlamasıyla başlayacağını söyledi.