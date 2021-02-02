2 Şubat 2021 Salı altın fiyatları: Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?

Altın fiyatları düşmeye devam ediyor

Şubat ayına girilmesi ile birlikte altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmeleri takibi sürmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken alış ve satış fiyatları dengesi de merak ediliyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Şubat 2021 bugün yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?