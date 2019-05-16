2 yıl kıraathaneye gitmedi, damacanada 10 bin lira biriktirdi

Mehmet Sönmezsoy, 2 yıl önce kıraathaneye gitmeme kararı alarak cebindeki madeni paraları damacanaya atmaya başladı. Ağzına kadar dolan damacanadaki madeni paraları sayan Sönmezsoy, yaklaşık 10 bin lira biriktirdiğini fark etti.

Sönmezsoy, gazetecilere, 2 yıl önce kahvehane ve internet salonlarına gitme alışkanlığını terk ettiğini söyledi.

AA Mehmet Sönmezsoy, 2 yılda yaklaşık 10 bin lira biriktirdi.

Her gün kahvehaneye vereceği 3 lira 500 kuruşu harcamış gibi hesap ederek damacanada biriktirmeye başladığını ifade eden Sönmezsoy, daha sonra eline geçen madeni paraları da damacanaya atmaya başladığını belirtti.

Sözmezsoy, "Önemsemediğimiz 1 liralar bugün 10 bin olarak bana geri döndü. Gençlere tavsiyem, zamanlarını boşa harcayacakları yerlerden uzak dursunlar. Oralara vereceğiniz parayı biriktirin, sizin çok daha önemli işlerinize yarayacağından eminim. Biriktirdiğim parayla borçlarımı ödemeyi düşünüyorum" dedi.

FOTOĞRAF 11 Orhaneli ilçesinin 15 köyünde seralarda 5 aylık zorlu bir bakımın ardından köylü kadınlar tarafından yetiştirilen menekşe çiçeklerinin tohumları büyük rağbet görüyor. Tohumlar kilosu 3 bin ile 45 bin lira arasında değişen fiyatlarla ihraç ediliyor. Köylü kadınlar seralarda 100 saksıdan 1 kilo menekşe tohumu elde ediyor. Hollandalı bir firmanın aldığı tohumlar, dünyanın 15 ülkesine ihraç oluyor. Menekşe çiçeğinin Orhaneli ilçesinin 15 köyünde 25 çeşit tohumu üretiliyor. Köylü kadınlar çiçeklere 5 ay boyunca her gün çocukları gibi bakıyor. Bu işin dağ köylerine ciddi gelir getirdiğini ifade eden Başköylü kadınlar, Köyümüzde yetişen çiçek tohumları dünyanın çeşitli ülkelerinde park ve bahçeleri süslüyor. Biz menekşenin 25 çeşidinin tohumunu üretiyoruz. Bir kilo tohum yaklaşık 100 saksı çiçekten çıkıyor... Tohumu, çiçeği ektikten 5 ay sonra alabiliyoruz. Sabah kalkınca önce seralarımıza gelip çiçeklerimize bakıyoruz. Sulama ve temizlik işini yapıp sonra ev işine dönüyoruz. Çok güzel de para kazanıyoruz dedi. (Özel) Bu köyün annelerinin yetiştirdiği çiçek tohumları para basıyor, dünyaya ihraç oluyor (Özel) Bu köyün annelerinin yetiştirdiği çiçek tohumları para basıyor, dünyaya ihraç oluyor (Özel) Bu köyün annelerinin yetiştirdiği çiçek tohumları para basıyor, dünyaya ihraç oluyor Bu köyün annelerinin yetiştirdiği çiçek tohumları para basıyor, dünyaya ihraç oluyor Bursa'nın dağ köylerinde kadınların yetiştirdiği menekşe tohumları kilogramı 3 ila 45 bin lira arasında dünyadaki tüm park ve bahçeleri süslüyor.

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FOTOĞRAF 12 Tam olarak hesaplanamayan hiper enflasyonla karşı karşıya kalan ve ağustosta yeni para birimi egemen bolivara geçen Venezuela'nın eski para birimi bolivar, ülke içinde ve dışındaki hünerli ellerde sanat eserine dönüşüyor. Ailelerine bakabilmek için iş bulabilme umuduyla ülkelerini terkederek Kolombiya'ya göç eden Venezuelalıların bazıları çuvallarla, kiloyla elde ettikleri bolivarlardan çanta, cüzdan, oyuncak ya da süs eşyası üreterek sokaklarda satıyor. ABD destekli Venezuelalı muhaliflerin ülkelerine insani yardım sokma girişimi ile dünya gündemine oturan Kolombiya'nın Cucuta kentine 1,5 yıl önce göç eden 24 yaşındaki Infante de paralardan rengarenk küçük eşyalar ortaya çıkararak hayatını kazanmaya çalışan Venezuelalılardan biri. AA muhabirine konuşan Infante, daha önce ülkesinin Merida kentinde yaşadığını, uzun süre pazarlarda seyyar satıcılık yaparak geçinmeye çalıştığını fakat Venezuela'daki kriz derinleşince Kolombiya'ya göç ettiğini anlattı. Elinde tuttuğu bir tomar parayı göstererek Eskiden bu para bende olsa milyonerdim. Ev alırdım, araba alırdım. diyen Infante, artık bu paraların hiçbir işe yaramadığını dile getirdi. Eski para birimi bolivardan önce parlak ve kağıtlarla aynı eşyaları üreterek para kazanmaya çalıştığını ifade eden Edixon Infante, Kolombiya'daki Venezuelalı arkadaşlarının bu işi yaptığını görünce kendisinin de başladığını söyledi. Infante, özellikle turistlere çok satış yaptığını vurgularken kazandığı paranın bir bölümünü halen Venezuela'da yaşayan ailesine gönderdiğini kaydetti. Yakında başka bir kente göçmeyi düşündüğünü aktaran Infante, ülkesindeki durum düzeldiğinde ise geri döneceğini sözlerine ekledi. Venezuela'nın eski paralarını sanata dönüştürüyor Venezuela'nın eski paralarını sanata dönüştürüyor Venezuela'nın eski paralarını sanata dönüştürüyor Venezuela'nın eski paralarını sanata dönüştürüyor Venezuela'nın eski paralarını sanata dönüştürüyor Venezuela'daki ağır siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle Kolombiya'ya göçen Edixon Infante, ülkesinin geçen yıl tedavülden kalkan paralarını el sanatına dönüştürerek hayatını kazanıyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 15 Cumhuriyet Mahallesi'nde çocuk giyim üzerine mağaza işleten evli ve 4 çocuk babası Mehmet Dizen, 10 yıl önce merak ederek internet üzerinden süs tavuğu ve horozu ırklarını araştırdı. Osmanlı sultan tavuğu ırkıyla hobi olarak işe başlayan Dizen, zamanla Brahma, İsveç, Habeş, Cüce Hoşin, Fizan ve Portakal Fizan gibi ırkları elde ederek 7 ırk süs tavuğu ve horozuna ulaştı. Evinin bahçesinin bir bölümünü hayvanlarına ayıran Dizen, her gün onların bakımlarını yapıp, karınlarını doyurduğunu söyledi. MERAKLISI ÇOK: Kendisinin bu işe merak üzerine başladığını, ancak daha sonra bırakamadığını anlatan Dizen, İnternette gezerken ilgimi çeken tavuk ırkları oldu. Bir, iki derken 7 ırk oldu. Şimdi üretimlerini yapıyorum. İsteyenler oluyor, meraklıları çok... Civcivlerin fiyatları, kaç günlük olduğuna göre değişiyor. Haftalık ya da aylık 25 ila 75 TL arasında satılıyor. Yumurtanın tanesi ise 10 TL'den alıcı buluyor... Horozları ise çift olarak 500 ila 1000 TL arasında değişen fiyatlarda meraklısına satıyorum. Osmanlı sultan horozunu tek olarak, 400-500 TL'den satabiliyorum dedi. Tavuklarının günlük stresini azalttığını söyleyen Dizen, Kendi iş yerim var. Ancak günde 2-3 saat bunlara vakit ayırıyorum. Bir nebze işten kaçarak stres atıyoruz. Bu işin meraklısı çok.. Süs tavukçuluğu ile ilgili internet üzerinden de gruplarımız var. Türkiye'nin her ilinden birbirimizle bu şekilde irtibat kuruyoruz. Çok zevkli bir iş dedi. Süs tavuğu ve horozu merakı gelir getirmeye başladı Süs tavuğu ve horozu merakı gelir getirmeye başladı Süs tavuğu ve horozu merakı gelir getirmeye başladı Süs tavuğu ve horozu merakı gelir getirmeye başladı Süs tavuğu ve horozu merakı gelir getirmeye başladı Süs tavuğu ve horozu merakı gelir getirmeye başladı Süs tavuğu ve horozu merakı gelir getirmeye başladı Süs tavuğu ve horozu merakı gelir getirmeye başladı Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Mehmet Dizen'in (39) internet üzerinden merak ederek edindiği süs tavuğu ve horozu sayısı, 10 yıl içinde 7 ırktan 250'ye ulaştı. Hayvanlarının günlük stresini aldığını, ayrıca yaptığı satışlarla gelir elde ettiğini belirten Dizen, "Civcivleri kaç günlük olduğuna göre 25 ila 75 TL'ye, yumurtasını 10 TL'ye ve tavuk ile horozları ise çift olarak 500 ile 1000 TL arasında değişen fiyatlarda meraklısına satabiliyorum" dedi.

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