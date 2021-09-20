Ekonomi Gram ve çeyrek altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram ve çeyrek altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor

Altın fiyatları ile ilgili piyasanın kalbinin attığı Kapalıçarşı’dan son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Uzun bir süredir iniş-çıkış grafiği içerisinde bulunana altın fiyatları, hareketli grafiğini sürdürüyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştirenler ise gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını merak ediyor. Kapalıçarşı’dan gelen son bilgiler ışığında altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 20 Eylül Pazartesi gram, cumhuriyet, yarım ve çeyrek altın fiyatları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
20 Eylül altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?
Altın fiyatları merak ediliyor.

Altın fiyatları son dönemdeki hareketli grafiğini sürdürmeye devam ediyor. Eylül ayının sonlarına yaklaşılırken çeyrek altın ve gram altın fiyatı başta olmak üzere, altın fiyatlarında anlık değişimler yaşanıyor. Hal böyle olunca, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde araştırılıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte gram, cumhuriyet, yarım ve çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 486,36

SATIŞ(TL) 486,44

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 793,00

SATIŞ(TL) 802,00

Altın fiyatları bugün ne kadar?
EKONOMİ
Altın fiyatları bugün ne kadar?

20 EYLÜL YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.586,00

SATIŞ(TL) 1.603,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.153,00

SATIŞ(TL) 3.195,00

Altına yatırım yapanlar dikkat: Fiyatlardaki düşüşle ilgili uzman isimden önemli açıklama geldi
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ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından altında yaşanan düşüş sonrasında altın yatırımcıları tedirgin olurken Nevşehir’de hizmet veren Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, değer kaybının telafi olacağını söyledi.
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Uzer, Altın dün ABD’de açılan tarım dışı istihdam verilerinden sonra bir miktar geri çekilme yaşadı. Bu geri çekilmelerin az da olsa biraz daha devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak onstaki düşüşü dolardaki yükseliş süspansiyon ettiği için genel bazda altında çok ciddi kayıpların yaşanacağını düşünmüyoruz...
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Ancak altının kısa bir süre de olsa 480 ila 490 arasına çekileceğini tahmin ediyoruz. Bugün altında güncel fiyatımız 493 lira civarında. Hafta başında belki 3 ila 5 lira arasında bir değer kaybı yaşayabilir. Ama bu değer kaybını tekrar telafi edeceğini düşünüyorum.
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“Altın yatırımcıları tedirgin olmasın” <br><br> Uzer Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, orta ve uzun vadede altını yatırım aracı olarak görenlerin tedirgin olmalarını gerektiren bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.
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Uzer, “Bence altın yatırımcılarının tedirgin olmalarına gerek yok. Altın her zaman dediğimiz gibi orta ve uzun vadeli yatırım aracıdır...
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Yatırımcılarımız sabrettiği sürece ve yatırımlarını orta ve uzun vade düşündükleri sürece altından hiçbir şekilde tedirgin olacakları bir durum yok” diye konuştu.
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Altına yatırım yapanlar dikkat: Fiyatlardaki düşüşle ilgili uzman isimden önemli açıklama geldi
Altın fiyatları, ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında bir ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından uzmanlar altın yatırımcılarının tedirgin olacağı bir durumun olmayacağını söyledi.

Gram altında 540 TL tahmini: Vatandaşlar gram ve yarım gram altına yöneldi
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Pandemi döneminin başlamasıyla birlikte fiyatlarında sürekli dalgalanma görülen altın düğün sezonun açılmasıyla birlikte düşüşe geçti. Koronavirüs ile mücadelede normalleşmenin başlaması ve aşı çalışmalarındaki ilerlemeyle birlikte bir süredir yasak olan düğünler yeniden başladı.
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Düğünlerde takı takmak isteyen vatandaşlar ise fiyatların yüksekliği nedeniyle çeyrek altından ziyade gram ve yarım gram altınlara yöneldi. Gramında 15, 20 TL bandında düşüşe geçen altın fiyatlarında çeyrek altın 210, gram altın 490, yarım gram altın ise 240 TL seviyelerinde işlem görüyor.
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“Altındaki alım oranı ciddi bir şekilde arttı” <br><br> Son zamanlarda altın fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte vatandaşların altına talebinin arttığını ifade eden kuyumcu Sergen Kavarkurt, “Pandemi sürecinden beri altın fiyatları çok dalgalı bir şekilde ilerliyor bir iniyor, bir çıkıyor bir türlü kendi yerini bulamadı. Son zamanlarda düğün sezonunun da açılmasıyla beraber altına rağbet biraz daha arttı...
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Bununla beraber ciddi bir düşüş var. Gramında 15-20 TL civarında bir düşüş oldu. Düşüşten dolayı altın alım satım işleri biraz daha arttı. Böyle olması da bizi memnun ediyor tabi. Son 2-3 haftadır, bayramdan sonra özellikle altındaki alım oranı ciddi bir şekilde arttı” dedi.
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Gram ve yarım gram tarzı ürünlerin satışı arttı” <br><br> Gram ve yarım gram tarzı ürünlerin satışının arttığını söyleyen Kavarkurt, Eskiden altın daha düşük olduğu için insanlar çeyreğe daha ilgi gösteriyorlardı ama şimdi fiyat yüksek olduğu için gram, yarım gram ürünlere ilgi var...
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Şu dönemde altın fiyatlarının geleceğini kesmek çok zor bizi de bazen yanılttığı oluyor ama şunu söyleyeyim uzun vadede altının yükseleceğini düşünüyorum 550, 530, 540 o seviyelere ulaşacağını düşünüyoruz. Altın hiçbir zaman yatırımcısını zarara uğratmamıştır vatandaşların yatırım için düşünebilecekleri bir araç varsa o da altındır. Uzun vadede kazanç elde edebileceklerdir altın alan müşterilerimiz diye konuştu.
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Vatandaşlar gram ve yarım gram altına yöneldi
Gram altında 540 TL tahmini: Vatandaşlar gram ve yarım gram altına yöneldi
Düğün sezonun açılması ile birlikte kuyumcularda yoğunluklar başladı. Düğünde takı takmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarının yüksek bantlarda olması sebebiyle gram ve yarım gram altınlara yöneldi.


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