​20 kralı aynı anda ağırlayabilecek Terma City kapılarını açtı

İstanbul’un ön bahçesi Yalova’da Türkiye ve Dünya termal turizminin lideri olmaya aday Terma City; getirdiği yeniliklerle bölge turizmi ve otellerinin de kalite çizgisini artıracak.

Karaderili Şirketler Grubu Ceo’su Tevfik Talas açılış gecesi yaptığı konuşmada;

"İstanbul’a en yakın termal su bölgesi olma özelliğini taşıyan Yalova’nın turizm kapasitesini 3’e katlaması beklenen Yalova Terma City’nin katma değerini özetleyen Tevfik Talas ‘’Yalova, yatırım yapılması konusunda çok geç kalınmış bir yer. Bölge gerek termal, gerekse yaz turizmi açısından yüksek potansiyele sahip. Turistler geldiklerinde sadece otelde kalmıyor. Yalova ve yakın illeri de gezmek istiyorlar. Bu durum da Yalova bölgesi ve yakın şehirlerin ekonomisine de katkı sağlıyorlar. Turistlerin Yalova ve yakın şehirlerde yapacakları alışverişlerle bölge ekonomisine 20 milyon dolarlık gelir sağlayacağını düşünüyoruz. Doğrudan Yalova’ya gelen turistlerimiz de İstanbul, Bursa ve çevre bölgeleri de kapsayacak şekilde paket turlar düzenledik.

Yalova Terma City, hedef kitle olarak Ortadoğu’yu belirlese de Amerika’dan Avrupa Birliğine ve Asya ülkelerine kadar geniş kapsamlı bir pazarlama faaliyetine girişti. Küresel çapta etkin olan acentelerle anlaşmalar imzaladıklarını söyleten Talas, ‘’Bu çabalarımızla dünyanın en kaliteli termal sularını kullanıma sunan tesisimizi ve Türkiye’nin doğal hazinesini herkese tanıtmayı hedefliyoruz. Bizim amacımız biz kazanırken ülkemizin de kazanması’’diye konuştu.

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Talas, sadece Orta Doğu ve Körfez bölgesinden değil dünyanın her yerinden müşteri beklediklerini kaydederek, bu kapsamda küresel çapta etkin olan acentelerle anlaşmalar imzaladıklarını bildirdi.

Otelin tanıtımı için Bağdat, Ürdün, Mısır, Tunus ve Moskova'da ofis açtıklarını dile getiren Talas, gelecek yıl da Tiflis, Bakü ve Tahran ofislerini açarak buralarda tanıtım ve satış faaliyetini gerçekleştireceklerini bildirdi.

Talas, projeleri kapsamında yerel ekonomiye katkı sunmayı da amaçladıklarının altını çizerek, şu anda bin 500 kişiyi istihdam ettiklerini, proje tamamlandığında 2 bin-2 bin 500 kişiye doğrudan istihdam sağlayacaklarını aktardı.

KRAL DAİRELERİ

20 kralı aynı anda ağırlayabilecek termal otel

Karaderili Şirketler grubu Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Terma City ‘de Özel olarak dizayn edilen,1000 m2 başkanlık suiti ve 250 ile 500 metrekarelik büyüklüklere sahip 20 adet kral dairesinin bulunuyor.

Türkiye’de 20 kral daireli ve 1000 m2’lik 1 başkanlık suitli termal oteli ilk kez yapıldı. Kral dairelerinin 16 adedi tek kat ve ortalama 250 m2, 4 adedi de dubleks 500 m2 olarak planlandı. Dairelerde, ebeveyn yatak odası, ebeveyn banyo, ikinci yatak odası ve banyosu bulunuyor. Salon büyüklüğü ise 130 m2 olarak belirlendi. Salonlarda, şömine, bar, piyano, tamamı özel tasarım yemek ve oturma grupları bulunuyor.

Dubleks kral dairelerinde ise diğerlerine ek olarak sauna, hamam, çalışma odası, bakıcı odaları, mutfak, 200 m2 salon bulunuyor. Ebeveyn yatak odasında kumandalı döner yatak, masaj yatakları ve elektrikli kumanda ile karartılabilen camlar kullanıldı. Kral dairelerinde birinci sınıf mermer ve özel tasarım seramikler kullanıldı. Mobilyalar özel tasarım olarak dizayn edildi. Terasları büyük olarak inşa edilen 6 adet kral dairesinin teraslarında manzaraya karşı separatörlü jakuzi bulunuyor.

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SPA

Termal artık sadece “şifa” değil

Sağlık turizmine yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Karaderili Şirketler Grubu Yalova Terma City projesinde sağlık turizmine gereken önemi veren şirketlerin başında geliyor.

5 yıldızlı lüks termal turizm kompleksi. 6.000 metrekare sağlık, spa&kür merkezi Otelde, fizik-tedavi ve rehabilitasyon merkezi, açık-kapalı yüzme havuzları ve spor merkezlerinin yanı sıra ailelere özel havuzlar ve sosyal alanlar da mevcut.

Ziyaretçiler için her ayrıntının düşünüldüğü projede, 8 tane Aile hamamı, Bay –Bayan ayrı hamamlar, Cilt Bakım odası, fitness, güzellik salonu, kapalı havuz, kese odası, plates studio, sauna, solaryum, on bir tane terapi odası, iki bayan terapi odası, termal sıcak su havuzu ve jakuzi, üç tane vip terapi salonu, vitamin bar dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise, proje Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenerek yapılandırıldı.

KONGRE

"Türkiye’nin kongre oteli olmaya adayız"

Karaderili şirketler grubu Terma City’e yaptıkları yatırımlarla iş dünyasının büyük ihtiyaç duyduğu kongre ve seminer alanlarını da hizmete sokacak. İstanbul’a 1 saatlik mesafede bu kadar büyük bir termal otelin olmayışı, aynı anda 3 bin kişinin katıldığı hem uluslar arası hem de İstanbul’da seminer ve kongre yapmak isteyenlerin mekân sorununu çözecek.

3500 m2 alan üzerine, aynı anda 3 bin kişilik kongre ve toplantılarını yapılabileceği salon. Bu salon aynı zamanda 4'e bölünüp daha küçük gruplara hitap edebilecek seviyelere gelebiliyor. Bunun haricinde, 8 tane daha toplantı salonu. Her biri 90 m2 olarak düşünüldü. İçerisinde Banket Ofis, Vestiyer ve Basın odası, çeviri odaları olacak Havuz başında 1500 kişilik akşam yemeği sunulacak. Bu salonlarla kurumsal firmaları termal su ile buluşturup profesyonel hizmet verecek. Böylelikle Yalova turizminde en büyük sorun olan hafta içi boş kapasite durumuna son verilmesi planlandı.

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Otelin künyesi

Oda Sayısı: 840

Yatak Sayısı: 2200

Özel kral Dairesi: 20

Başkanlık süiti : 1

Çalışan sayısı: 1500

Aynı anda konaklayan misafir sayısı: 2200 kişi

Sosyal Tesisler: 6 bin metrekare sağlık, spa ve kür merkezi ve spor salonu. Küçük spa merkezi 2 bin metrekare. 1200 kişilik toplantı ve kongre salonu 600 kişilik toplantı ve kongre salonu 150 kişilik 4 adet toplantı salonu olmak üzere toplamda 6 salon

Açık – Kapalı Yüzme Havuzu: 1500 metrekare, 300 metrekare ve 200 metrekare olmak üzere toplamda 3 havuz.

Restaurant: 3 Alacarte ve 2600 metrekarelik 1 ana restoran olmaz üzere toplamda 4 restoran

Arazi: 60 bin metre kare üzerine kuruldu.

Yatırım: 180 milyon Dolar yatırım yapıldı.