Altın fiyatları rekor seviyede

Koronavirüs salgınından bu yana en iyi yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın dördüncü işlem gününde de sorgulanıyor. Geçtiğimiz aylarda düşüş yaşayan ve bu düşüş eğilimini bir süre devam ettiren sarı metalde son birkaç haftadır yükseliş söz konusu oluyor. Tam bu noktada; alış ve satış fiyatları merak edilirken küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda 20 Mayıs Perşembe altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'da altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar kuyumcuya gitmeden önce canlı ve güncel rakamları sorguluyor. Pandemi sürecinden direkt olarak etkilenen sarı metalin Mayıs ayı sonuna doğru çizeceği grafik ise merak konusu oluyor. Yatırım yapacak en doğru zamanı yakalamaya çalışanlar için 20 Mayıs gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatları...