Altın fiyatları rekor seviyede Koronavirüs salgınından bu yana en iyi yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın dördüncü işlem gününde de sorgulanıyor. Geçtiğimiz aylarda düşüş yaşayan ve bu düşüş eğilimini bir süre devam ettiren sarı metalde son birkaç haftadır yükseliş söz konusu oluyor. Tam bu noktada; alış ve satış fiyatları merak edilirken küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda 20 Mayıs Perşembe altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haber Merkezi 20 Mayıs 2021, 08:35 Son Güncelleme: 20 Mayıs 2021, 08:42 Yeni Şafak