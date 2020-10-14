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Ekonomi Bookingcom 35 yıl sonra Türkiyeye geri dönüyor Ofis açıp vergi ödeyecek
İŞ DÜNYASI

2017 yılında erişime kapatılan Booking.com'da sürpriz gelişme: Yeniden erişime açılacak

Booking.com 3.5 yıl sonra Türkiye'ye geri dönüyor: Ofis açıp vergi ödeyecek

2017 yılında Türkiye'deki erişimleri durdurulan Hollanda merkezli dünyaca ünlü online rezervasyon sitesi Booking.com yeniden kullanıma açılıyor. Şirketin Türkiye'de vergi ödemeyi kabul ettiği öğrenilirken ofis açmak için de hazırlıklara başlandığı belirtildi. İlgili adımların atılmasının ardından Booking'e erişim engelinin kaldırılması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Booking.com 2017 yılında erişime kapatılmıştı.
Booking.com 2017 yılında erişime kapatılmıştı.

Türkiye'de internet devleri için çıkarılan yasalar meyvelerini vermeye başladı. Dün İsveç merkezli Spotify'ın yayın lisansı alacağını açıklamasının ardından bir haber daha geldi.

Hollanda merkezli dünyaca ünlü online rezervasyon sitesi Booking.com'un da Türkiye'de ofis açmayı ve vergi ödemeyi kabul ettiği öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre ofis açmak için çalışmalarını hızlandıran şirketin, Türkiye'de elde ettiği cirodan yüzde 7.5 vergi vereceği belirtiliyor. İlgili adımların atılmasından sonra Booking'e erişim engelinin de kaldırılması bekleniyor.

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ERİŞİM ENGELİ VARDI

Türkiye'de vergi ödemediği ve haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle Booking.com'a 2017'de erişim engeli getirilmişti. Siteye Türkiye'den giren tatilciler, otelleri sitede görüntüleyemiyordu. Yurt dışından girişlerde ise otellerin görüntülenmesine bir sıkıntı yaşanmıyordu. Aynı şekilde, Türkiye'den Booking.com'a girenler yurt dışındaki otellere de erişebiliyordu.

Şirketin Türkiye'de ofis açması ve rekabet dengesini korumak için vergi ödemeyi kabul etmesinin ardından erişim engelinin kaldırılacağı belirtiliyor.

OFİS AÇACAK!

Booking.com'un Hollanda merkezindeki yetkililerinin Türkiye'de Turizm, Maliye ve Ticaret Bakanlıkları ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Türkiye'de ofis açması ve vergi ödemesi halinde faaliyetlerine devam edebileceği söylenen Booking.com'un bu yönde çalışmalarını hızlandırdığı vurgulanıyor. Şirketin önümüzdeki günlerde ofis açacağı belirtilirken, cirodan yüzde 7.5 vergi ödemeyi kabul ettiği konuşuluyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) siteyle ilgili dava açmıştı.

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi sitenin faaliyetinin durdurulmasına karar vermişti. Site avukatları karara itiraz etmişti.

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500 BİN TL TEMİNAT

Mahkemenin kararında, "Davalı site haksız rekabete yol açan reklamlara yer vermiştir. 'booking.com' olarak en iyi fiyatları garanti eden bir internet sitesi kurmayı amaçlıyoruz', 'En düşük fiyatlar', 'Booking.com hem şehirlerde hem de deniz kenarı veya kırsal bölgelerde en iyi otel fiyatlarını garanti etmektedir' vb. şekilde haksız rekabete yol açan reklamların siteden ve tüm online uygulamalardan kaldırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca 500 bin lira teminatın yatırılması halinde daha önce verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılarak faaliyetlerine devam etmesine karar verildi" denildi.

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