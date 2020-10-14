​Milyonlarca kiracı için indirim yolu açıldı: Kiralar yarıya inebilir!

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve kısıtlamalar nedeniyle çok sayıda sektörde işler de ciddi anlamda sekteye uğradı. Salgın nedeniyle cirolarında büyük kayıplar yaşayan işyeri sahipleri mal sahiplerine ödemek zorunda oldukları kiralarda zorluk yaşayınca konuyu mahkemeye taşıdı.

Bursa Bölge Adliyesi 4. Hukuk Dairesi ise koronavirüs sürecine yönelik kiralarla ilgili emsal bir karara imza attı.

YÜZDE 50 ORANINDA DÜŞÜRDÜ

Genel olarak salgın sürecinin, Türk Borçlar Kanunun 138. Maddesi´nde belirtilen olağanüstü durum olarak kabul edilmesi gerektiğine dikkat çeken mahkeme, kirasını ödeyemeyen işletme sahibinin kira bedelini yüzde 50 oranında düşürdü.

FOTOĞRAF 25 Türkiye'de en fazla ikinci el konut satılan yerlerde, güncel ikinci el konut fiyatları raporuna göre en pahalı ikinci el konut İstanbul'da yer alıyor. İstanbul'u ise m2 birin fiyatları ile İzmir, Balıkesir ve Bursa izliyor. En pahalı ikinci el konutun yanı sıra en ucuz ikinci el konut ise Şanlıurfa'da yer alıyor. İstanbul'da 100 m2 daire için ortalama 386 bin TL istenirken Şanlıurfa'da bu rakam 194 bin TL'ye kadar iniyor. İşte en fazla ikinci el konut satılan illerde konutta m2 birim fiyatları ile geri dönüş süreleri.. Bursa ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 2.254 TL Amortisman Süresi: 19 Yıl Aydın ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 2.668 TL Amortisman Süresi: 23 Yıl Antalya ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 2.820 TL Amortisman Süresi: 15 Yıl İzmir ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 3.095 TL Amortisman Süresi: 20 Yıl İstanbul ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 3.865 TL Amortisman Süresi: 21 Yıl Adana ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 1.945 TL Amortisman Süresi: 19 Yıl Gaziantep ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 2.083 TL Amortisman Süresi: 16 Yıl Kocaeli ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 2.138 TL Amortisman Süresi: 21 Yıl Manisa ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 2.164 TL Amortisman Süresi: 20 Yıl Eskişehir ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 2.204 TL Amortisman Süresi: 19 Yıl Şanlıurfa ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 1.262 TL Amortisman Süresi: 16 Yıl Diyarbakır ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 1.468 TL Amortisman Süresi: 18 Yıl Hatay ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 1.500 TL Amortisman Süresi: 19 Yıl Konya ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 1.600 TL Amortisman Süresi: 19 Yıl Kayseri ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 1.632 TL Amortisman Süresi: 24 Yıl Mersin ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 1.716 TL Amortisman Süresi: 19 Yıl Samsun ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 1.760 TL Amortisman Süresi: 20 Yıl Tekirdağ ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 1.771 TL Amortisman Süresi: 19 Yıl Ankara ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 1.914 TL Amortisman Süresi: 16 Yıl Balıkesir ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 2.419 TL Amortisman Süresi: 23 Yıl İkinci el konutta en pahalı İstanbul en ucuz Şanlıurfa! Türkiye'de ikinci el konut fiyatlarına bakıldığında en pahalı il İstanbul olarak öne çıkıyor. İstanbul'un aksine en fazla ikinci el konut satışı yapılan iller arasında en ucuz ikinci el konut ise Şanlıurfa'da yer alıyor. İşte en fazla ikinci el konut satılan illerde konutta m2 birim fiyatları ile yatırımla doğru orantılı geri dönüş süreleri..

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İNDİRİMLERİN HABERCİSİ OLACAK

Mahkemenin verdiği karar, pandemi döneminde işleri bozulduğu için kirasında indirim talep eden kiracının, belki de birkaç yıl sürecek dava süresince kira bedelini yarı oranda indirimli olarak ödeyebilmesi için geçici bir tedbir kararı verilmesi talebiyle ilgili olduğunu vurgulayan Sözleşme Hukuku Uzmanı Umut Yeniocak ise;

''Mahkeme, koronavirüs salgınının olağanüstü bir durum yarattığını ve bu durumdan etkilenen işyeri kiracılarının kira bedellerinde indirim talep etmesinin anlaşılır bir talep olduğu gerekçesiyle, kiracının dava süresince kirasını yarı oranda indirimli ödemesine izin vermiştir. Mahkemenin bu kararı, kiracının açtığı davanın güçlü hukuki dayanakları bulunduğunun ve dava sonunda büyük ihtimalle pandemi dönemi boyunca kira bedelinde indirim kararı verileceğinin habercisidir diyebiliriz.'' diye konuştu.

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İŞYERİ SAHİPLERİNE BİLDİRİN

Koronavirüs sonrası mağdur olan, özellikle işyeri kiracılarının kira bedellerinde indirim talebiyle dava açılabileceğini de kaydeden Yeniocak, bu aşamada dava açıp açmamakta kararsız olan ve kiralarını zorlanarak ödemeye devam eden kiracıların ise, noter aracılığıyla bir bildirim göndererek, kira bedellerinin tamamını ödemekte zorlandıklarını ve indirim talep ettiklerini önce işyeri sahiplerine bildirmelerinde fayda bulunduğunu belirtti.

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Yeniocak, işyeri sahiplerince koronavirüs salgını nedeniyle işleri bozulan işletmelerin kira indirim taleplerinin kabul edilmemesi halinde mahkeme yolunun açık olduğunu da dile getirdi.

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ÜÇ FARKLI TALEP DE İLETİLEBİLİR

Pandemi nedeniyle olağanüstü bir süreçten geçilmesinden kaynaklı kiracıların taleplerinin kira bedelinde indirimle de sınırlı olmadığının altını çizen Yeniocak, kiraların ertelenmesi, taksitlendirilmesi, işyeri kapanmışsa kapalı olduğu süre için kiranın hiç ödenmemesi gibi talepleri de ileri sürmelerinin mümkün olduğunu belirtiyor.

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EMSAL OLARAK KULLANILABİLİR

Mağdur kiracıların dava açmaları halinde, belki de birkaç yıl sürecek dava süresince kiranın indirimli olarak ödenmesi için tedbir talebinde bulunabileceğini de aktaran Yeniocak, Bursa’da verilen kararın ise emsal olarak kullanabileceğini dile getirdi.

FOTOĞRAF 86 Ankara'da İnşaat Emlak Birimleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, lojmanların önemine vurgu yaparak bazı bölgelere ilişkin kiralık ev eleştirisi yaptı. Soylu, Bizim bakanlığımızda jandarmadan emniyete kadar arkadaşları Türkiye'yi turlattırıyoruz. Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de Bodrum'da bir polisimiz kiralık ev bulsun parayla bakalım. Bu kira meselesi sebebiyle İstanbul'a tayin ettiğimiz polislerin yüzde 45'i İstanbul'a gitmek istemiyorlar.​ dedi. Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından yenisafak.com 81 il bazında 100 m2 dairede kira fiyatlarını araştırdı. 3 yıllık kira değişimleri göz önünde bulundurulduğunda en yüksek artış yüzde 110 ile Edirne'de oldu. İşte il il 100 m2 dairede ortalama kira fiyatları ve kiralardaki 3 yıllık değişim oranları.. Adana 100 m2 daire Kira aralığı: 750 - 1250 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 45.9)​ Adıyaman 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 950 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 58.7)​ Afyonkarahisar 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1000 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 30)​ Ağrı 100 m2 daire Kira aralığı: 400 - 700 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 33)​ Amasya 100 m2 daire Kira aralığı: 550 - 900 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 33.9)​ Ankara 100 m2 daire Kira aralığı: 750 - 1250 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 32.6)​​ Antalya 100 m2 daire Kira aralığı: 1050 - 1750 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 66.6)​​​ Artvin 100 m2 daire Kira aralığı: 500 - 800 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 2.4)​ Aydın 100 m2 daire Kira aralığı: 1250 - 2100 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 45) Balıkesir 100 m2 daire Kira aralığı: 860 - 1450 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 59)​ Bilecik 100 m2 daire Kira aralığı: 550 - 950 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 26)​ Bingöl 100 m2 daire Kira aralığı: 440 - 730 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 26) Bitlis 100 m2 daire Kira aralığı: 530 - 890 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 43)​ Bolu 100 m2 daire Kira aralığı: 650 - 1050 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 37) Burdur 100 m2 daire Kira aralığı: 646 - 1076 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 26) Bursa 100 m2 daire Kira aralığı: 850 - 1400 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 35) Çanakkale 100 m2 daire Kira aralığı: 1020 - 1700 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 43) Çankırı 100 m2 daire Kira aralığı: 500 - 850 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 18) Çorum 100 m2 daire Kira aralığı: 480 - 810 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 23)​ Denizli 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1000 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 34 )​ Diyarbakır 100 m2 daire Kira aralığı: 570 - 950 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 34.6) Edirne 100 m2 daire Kira aralığı: 1070 - 1800 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 110) Elazığ 100 m2 daire Kira aralığı: 550 - 920 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 64) Erzincan 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1000 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 55)​ Erzurum 100 m2 daire Kira aralığı: 460 - 770 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 12) Eskişehir 100 m2 daire Kira aralığı: 810 - 1345 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 41.8)​ Gaziantep 100 m2 daire Kira aralığı: 905 - 1510 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 56.7 ) Giresun 100 m2 daire Kira aralığı: 620 - 1050 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 38.7 )​ Gümüşhane 100 m2 daire Kira aralığı: 580 - 960 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 8)​ Hakkari 100 m2 daire Kira aralığı: 500 - 820 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 13.3)​ Hatay 100 m2 daire Kira aralığı: 570 - 950 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 27)​ Isparta 100 m2 daire Kira aralığı: 690 - 1150 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 17)​ Mersin 100 m2 daire Kira aralığı: 650 - 1090 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 32.6)​ İstanbul 100 m2 daire Kira aralığı: 1450 - 2450 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 22) İzmir 100 m2 daire Kira aralığı: 1215 - 2020 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 44.5)​ Kars 100 m2 daire Kira aralığı: 580 - 965 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 50.5)​ Kastamonu 100 m2 daire Kira aralığı: 533 - 890 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 29) Kayseri 100 m2 daire Kira aralığı: 435 - 725 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 23.7) Kırklareli 100 m2 daire Kira aralığı: 800 - 1328 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 40)​ Kırşehir 100 m2 daire Kira aralığı: 440 - 730 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 33)​ Kocaeli 100 m2 daire Kira aralığı: 730 - 1220 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 28)​ Konya 100 m2 daire Kira aralığı: 610 - 1015 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 23.8)​ Kütahya 100 m2 daire Kira aralığı: 645 - 1074 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 32.7)​ Malatya 100 m2 daire Kira aralığı: 540 - 900 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 72.9)​ Manisa 100 m2 daire Kira aralığı: 790 - 1320 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 34.8)​ Kahramanmaraş 100 m2 daire Kira aralığı: 546 - 910 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 59)​ Mardin 100 m2 daire Kira aralığı: 460 - 766 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 42.5)​ Muğla 100 m2 daire Kira aralığı: 1150 - 1920 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 67)​ Muş 100 m2 daire Kira aralığı: 420 - 705 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 22.8)​ Nevşehir 100 m2 daire Kira aralığı: 540 - 890 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 60.9)​ Niğde 100 m2 daire Kira aralığı: 380 - 630 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 12.5)​ Ordu 100 m2 daire Kira aralığı: 635 - 1055 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 23.8)​ Rize 100 m2 daire Kira aralığı: 677 - 1128 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 32)​ Sakarya 100 m2 daire Kira aralığı: 707 - 1178 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 18.7)​ Samsun 100 m2 daire Kira aralığı: 590 - 980 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 36)​ Siirt 100 m2 daire Kira aralığı: 450 - 750 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 19.9)​ Sinop 100 m2 daire Kira aralığı: 825 - 1375 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 44.2)​ Tekirdağ 100 m2 daire Kira aralığı: 677 - 1128 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 37.3)​​ Tokat 100 m2 daire Kira aralığı: 565 - 940 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 26.5)​​ Trabzon 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1000 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 40.2)​​ Tunceli 100 m2 daire Kira aralığı: 400 - 670 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 7)​​ Şanlıurfa 100 m2 daire Kira aralığı: 530 - 883 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 21.2)​ Uşak 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1000 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 8.3)​​ Van 100 m2 daire Kira aralığı: 890 - 1483 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 74.7)​​ Yozgat 100 m2 daire Kira aralığı: 537 - 895 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 40.8)​​ Zonguldak 100 m2 daire Kira aralığı: 1.013 - 1688 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 53.4)​​ Aksaray 100 m2 daire Kira aralığı: 435 - 723 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 28.5)​​ Bayburt 100 m2 daire Kira aralığı: 500 - 835 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 34.3)​​ Karaman 100 m2 daire Kira aralığı: 458 - 763 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 20.2)​​ Kırıkkale 100 m2 daire Kira aralığı: 467 - 780 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 13)​​ Batman 100 m2 daire Kira aralığı: 590 - 970 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 47.8)​​ Şırnak 100 m2 daire Kira aralığı: 304 - 506 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 3.4)​​ Bartın 100 m2 daire Kira aralığı: 650 - 1090 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 34.2)​​ Ardahan 100 m2 daire Kira aralığı: 470 - 785 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 21.9)​​ Iğdır 100 m2 daire Kira aralığı: 576 - 960 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 59.4)​​ Yalova 100 m2 daire Kira aralığı: 989 - 1648 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 38.4)​ Karabük 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1005 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 17)​​ Kilis 100 m2 daire Kira aralığı: 710 - 1180 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 80)​​ Osmaniye 100 m2 daire Kira aralığı: 515 - 855 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 48.5)​​ Düzce 100 m2 daire Kira aralığı: 627 - 1045 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 33.2)​ Sivas 100 m2 daire Kira aralığı: 460 - 770 TL (3 yıllık kira değişimi yüzde 3.8 düşüş var)​ ​Bakan Soylu da eleştirdi: İşte kira fiyatlarının uçtuğu il! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun lojmanların önemine işaret edip konut kira fiyatları yüzünden polislerin belli illere tayin olmak istemediğine ilişkin açıklaması sonrası yenisafak.com 81 il genelinde kira fiyatlarını araştırdı. Kiraların ortalama 3 yıl içerisinde yüzde 25 ile 50 arasında artış gösterdiği görülürken bir ilde kira fiyatlarındaki yüzde 110'luk artış ise dikkat çekti. Bakan Soylu'nun polislerin tayin olmak istemediğini belirttiği İstanbul'da kiraların 100 m2 dairede ortalama 1450 ile 2500 TL arasında olduğu görüldü. BiP'te paylaş

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