Ekonomi 2019 sigorta sektörünün dönüşüm yılı olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2019 sigorta sektörünün dönüşüm yılı olacak

VHV Reasürans Genel Müdürü Maximilian Stahl, 2019’un sigorta sektörü için toparlanma ve dönüşüm yılı olacağını ifade ederek, “Unutmayalım ki sektör her zaman için reel büyüme potansiyeli barındırıyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maximilian Stahl
Maximilian Stahl

VHV Reasürans Genel Müdürü Maximilian Stahl, dünyada önemli değişimlerin yaşandığı ve korumacılık önlemlerinin arttığı bir dönem yaşandığına dikkat çekerek, “Türkiye ekonomisi 2018’e iyi bir başlangıç yaptı. 2018’in ilk çeyreğinde %7.2, ikinci çeyreğinde ise %5.3’lük büyüme gerçekleşti. Yılın ikinci yarısında dövizde, faiz oranlarında ve enflasyonda yaşanan hızlı artışla birlikte makroekonomik dengelerin değişmesiyle ekonomide sıkıntılı bir sürece girildi. Kur ve faiz artışına bağlı olarak kredi hacmindeki daralma nedeniyle sigorta sektörü de reel olarak küçüldü” diye konuştu.

2019 yılına yönelik beklentilerini paylaşan Stahl, küresel düzeyde belirsizlik ve risklerin devam edeceği, ticaret savaşlarının küresel büyümeyi etkileyeceği bir dönemin yaşanacağı öngörüsünde bulunarak şöyle konuştu: “Tüm dünyada bunlar yaşanırken elbette ki bu gelişmelerin Türkiye’ye etkileri de kaçınılmaz olacaktır. 2019’da Türkiye’nin büyüme hızının eskiden olduğu gibi %5-7 seviyelerinde değil de %1 ila 3 arasında olması muhtemel görünüyor. Sigorta sektörünün de ülke büyümesine paralel olarak geçmiş yıllardaki çift haneli büyüme rakamlarını görmesi zor olacaktır. Fakat Türkiye çok dinamik bir ülke. Ekonomide zor dönemler olabilir ama böyle zamanlardan güçlü çıkılabileceğine de inanıyorum. 2019’u sektörün toparlanma ve dönüşüm yılı olarak kabul etmek daha doğru olacaktır. Unutmayalım ki sigorta sektörü her zaman için reel bir büyüme potansiyeli barındırıyor ve ekonomik gelişmeler, konjonktür ne kadar olumsuz olursa olsun genel olarak olumlu yönde ilerliyor.”

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‘HEDEFİMİZE ULAŞTIK’

  • VHV Reasürans’ın 2018’de elde ettiği sonuçları da değerlendiren Stahl, “Türkiye, şirketimiz için çok önemli bir pazar ve yatırım yaptığımız günden bugüne istikrarlı bir büyüme gerçekleştiriyoruz. Grubumuzdan aldığımız destek ve güçlü finansal yapımızla, Türkiye’de hizmet verdiğimiz alanları büyütmeye devam ediyoruz. Hizmet verdiğimiz Mühendislik ve İnşaat, Ticari ve Sinai Yangın, Mimar ve Mühendis Mesleki Sorumluluk, Sanat Eserleri ile Enerji Sektör Riskleri reasürans kabulleri alanlarının hepsinde 2018 yılı hedeflerimizi tutturduk” dedi.


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