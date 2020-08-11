Evde bakım maaşı temmuz ayında yapılan son zam ile bin 544 TL'ye yükseldi.

Devlet tarafından evde bakım maaşı yatırılmaya devam ediliyor. Evinde hasta, engelli ya da yaşlılara bakan birinci derece aile yakınlarına ödenen evde bakım paralarına zam gelip gelmediği hala araştırılıyor.

Emekli ve memurlara yapılan maaş zammından evde bakım maaşı alanlar da faydalanabiliyor.

Konuya yönelik müjdeli haberi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk vermişti. Evde bakım maaşının zamlı ve güncel hali geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

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Peki, 2020 evde bakım aylığı ne kadar? Bakım maaşı alma şartları neler?

Evde bakım aylığı nedir?

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'dinden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

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2020 evde bakım aylığı ne kadar?

2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında bin 384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında bin 460 liraya yükseltildi.

Evde bakım maaşı temmuz ayında yapılan son zam ile bin 544 TL'ye yükseldi.

Evde bakım maaşı alabilmek için 3 şartın bulunması gerekiyor.

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2020 Evde nakım maaşı alma şartları neler?

Evde bakım maaşı alabilmek için 3 şartın bulunması gerekiyor. Bunlardan ilki gelir kriterlerinin uygun olması. İkincisi bakıma muhtaçlık kriteri ve son olarak ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

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Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil.

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Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

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